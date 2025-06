Ida y vuelta

“MI HERMANO AHORA VIVE EN CASA”

Hola Kirón. Te consulto porque mi vida pegó un vuelco bastante raro. Resulta que mi hermano vive en Estados Unidos hace mucho, vino de visita y estando aquí se enteró que por temas de papeles no puede volver, al menos por el momento. Tiene pareja y vivienda hace años en Texas y acá… nada de nada, motivo por el cual está viviendo conmigo, mi hermano ahora vive en casa, en mi dos ambientes, sin trabajo y deprimidísimo. Yo lo quiero, pero estoy agotada y muy incómoda. ¿Ves algo astral que me ayude o al menos me ponga un plazo? Nací el 28 de julio de 1970 a las 19 pm. Muchas gracias desde ya. Lara.

Hola Lara. Sos de Leo con Luna en Géminis y Ascendente en Cáncer. Una persona positiva, generosa, y a la vez alegre gracias a tu Luna (que por estar en Géminis rige el tema de los hermanos). Leo es algo solitario aunque suele estar rodeado de gente, es como el sol que brilla al centro pero a cierta distancia de todos los planetas que orbitan a su alrededor. O sea que cierta soledad te hace falta y tener que compartir te agobia, aunque emocionalmente es probable que te guste tener con quien charlar y compartir. Lo que no ayuda es que él esté deprimido porque lo tuyo es mirar el medio vasi lleno. Sin embargo creo que la cuestión está más asociada con tu Ascendente Cáncer.

El ascendente indica lo que necesitamos aprender, nuestra misión, y en tu caso lo que tenés que incorporar es la capacidad de cuidar a quien no se puede cuidar a sí mismo, darle un lugar seguro para que se fortalezca, ser en cierto modo madre de aquellos que necesitan refugio, consuelo y un plato de comida ¡Y eso es lo que el destino trae a tu vida! Tiene sentido porque el planeta Júpiter está justo en tu Ascendente, “iluminando” tu don de maternar a quien precise cuidados. Él ya superará este mal trago, se irá fortaleciendo, pero tu gesto durará el resto de la vida. Tomalo como una oportunidad para desplegar ternura, para fortalecer los lazos de familia. Te deseo lo mejor. Un cariño grande. Kirón

