Ida y vuelta
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DECIDÍ ADOPTAR
Hola Kirón, te escribo porque después de muchos años de tratar de tener un bebé decidí adoptar. El tema es que no tengo pareja en la actualidad, aunque sí un buen pasar y las condiciones de criar bien y con amor ¿Mis astros dicen algo al respecto? Tuve una infancia complicada, mamá murió cuando era chica, papá se volvió a casar y no muy bien. Nací el 23/05/1981 al mediodía, entre 12 y 12.30 hs. Muchas gracias por tu respuesta. Con cariño. Jimena
Hola Jimena. Sos de Géminis con Luna en Capricornio y Ascendente en Leo. Justamente la Luna, es decir la energía de la madre, es lo que opaca un poco tu energía positiva, optimista y juguetona, aunque equilibra muy bien tu mapa completo. Júpiter va a seguir un tiempito más en tu Ascendente y seguramente haya sido todo un año muy revelador, de comienzos, de afirmación. Tu talón de Aquiles es lo emocional. No dejás ver tu enorme necesidad de protección y ternura, tal vez por tus experiencias de infancia traumáticas. Te cuesta pedir lo que necesitás. Ojalá lo elabores. Vas a ser una madre amorosa, protectora y divertida. Pero en el proceso pedí ayuda, no te aísles ni aísles a tu hijo o hija. Se inicia una buena etapa en lo financiero y también en “tener” algo que deseás, así que es probable que lo logres. Que sea con felicidad. Kirón
Si querés escribirme hacelo a astrokiron@hotmail.com o a kiron.astros@facebook.com
Astróloga y escritora. Publicó dos libros: "Los planetas del sexo y el amor" y "Almas Gemelas". De (...)Ir al perfil
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