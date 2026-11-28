Es muy normal creer que el cambio hormonal en las mujeres comienza junto con la menopausia; sin embargo, puede empezar años antes, incluso con ciclos regulares. Para entender mejor esta etapa, LA NACION habló con la cardióloga y especialista en medicina estética Florencia Sartori (MN 142858), quien explicó qué ocurre puertas adentro a partir de los 40 y qué cambios sostienen el equilibrio cotidiano.

La cardióloga y especialista en medicina estética, Florencia Sartori dialogó con LA NACION

El cuerpo cambia antes de que haya señales obvias

Con el paso de los años, se sabe que la función ovárica comienza a modificarse, lo que trae como consecuencia una baja de la producción de progesterona y estrógenos, que empiezan a oscilar. A la par, pueden aparecer cambios en la sensibilidad a la insulina, pérdida progresiva de masa muscular y mayor tendencia a acumular grasa abdominal.

En su consultorio, la especialista escucha con frecuencia una misma frase: “Hago exactamente lo mismo que antes, pero mi cuerpo ya no responde de la misma manera”. El peso puede mantenerse estable, pero cambia la composición corporal, la elasticidad de la piel, el descanso, el apetito y la recuperación física. “Uno de los grandes desafíos de la medicina actual es educar a las mujeres sobre esta transición antes de que aparezcan los síntomas más evidentes. No deberíamos esperar a sentirnos mal para empezar a cuidarnos”, señaló al respecto Sartori.

Las proteínas son fundamentales para proteger la masa muscular después de los 40 Shutterstock

En la alimentación, el eje está en priorizar las proteínas y repartirlas durante el día para cuidar el músculo, clave para la glucosa, la sensibilidad a la insulina y la autonomía. “Después de los 40, no deberíamos aspirar simplemente a ser mujeres más delgadas, sino mujeres metabólicamente saludables, fuertes y bien nutridas”, sostuvo. Además, indicó que las dietas muy restrictivas o los ayunos prolongados mal planificados pueden jugar en contra de esa masa muscular.

El descanso es otro sostén decisivo. Dormir mal altera el hambre y la saciedad, baja la sensibilidad a la insulina y modifica la respuesta al estrés, en un ida y vuelta con las fluctuaciones de la perimenopausia. Despertarse cansada pese a dormir lo suficiente, depender de la cafeína o buscar más dulce son alertas frecuentes. “Descansar no es un privilegio ni una pérdida de tiempo: es una necesidad biológica”, afirmó la doctora.

Un buen descanso es fundamental, según señaló la especialista

Por otro lado, el entrenamiento de fuerza gana protagonismo para proteger el músculo, los huesos y el metabolismo, idealmente dos o tres veces por semana sumadas a movimiento aeróbico, movilidad y equilibrio, sin buscar el agotamiento. Con respecto a esta clave, la especialista señaló: “Me gusta pensar que el ejercicio que hacemos a los 40 no es solamente para el cuerpo que queremos tener hoy, sino para la mujer que queremos ser a los 70”.

“La transición hacia la menopausia representa una etapa en la que debemos prestar especial atención a nuestra salud cardiovascular, metabólica y ósea”, agregó. Desde su doble mirada médica, la Dra. Sartori recordó también la importancia de controlar la presión, el colesterol, la glucemia y la composición corporal tanto como la piel tras la menopausia, y usar la estética para acompañar sin borrar la identidad.

“No se trata de parecer más jóvenes, sino de llegar a cada edad en nuestra mejor condición física, mental y emocional. Porque la verdadera belleza no tiene fecha de vencimiento”, concluyó.