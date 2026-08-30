Ida y vuelta

ETAPAS

Hola Kiron. Ya soy una persona mayor y me gustaría consultarte por las perspectivas de uno de mis nietos. Si pudieras responderme te estaría muy agradecida. Se llama Félix y nació el 26 de abril de 2003 a las 15:32 h PM en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires. Cariños. AM

Hola A.M. Con gusto te contesto. Félix es de Tauro con Luna en Piscis y Ascendente en Virgo. Un joven muy cálido, estable y amoroso que por su sensibilidad a veces no asoma mucho al mundo exterior y en los vínculos puede “dejarse llevar” más que tomar la iniciativa. Es analítico, perfeccionista y tiene cualidades para trabajar en equipo, con gran talento intelectual que va a desarrollarse a partir del año que viene. Está en un momento de crisis porque Saturno pasó sobre Venus, su planeta del amor, y es posible que se haya decepcionado o que deba asumir una responsabilidad que le cuesta. Y es un año de búsqueda de sentido, de dirección, de vocación. Si se siente perdido es algo temporal, está iniciando un nuevo ciclo que va a durar 12 años y tanto en trabajo como en estudio (incluso en el amor) el 2027 será su año. Son etapas del crecimiento. Cariño a ambos y mucha suerte. Kirón