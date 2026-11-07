Imperial inauguró la octava temporada de su Beerhouse en el Campo Argentino de Polo

La música, la gastronomía y los encuentros fueron protagonistas del lanzamiento de una nueva temporada de polo, donde Cerveza Imperial reafirmó su acompañamiento al deporte por octavo año consecutivo con un evento especial en su Beerhouse.

Desde el Imperial Beerhouse, ubicado en un sector privilegiado en el Campo Argentino de Polo, la marca reunió a invitados para celebrar el comienzo de un nuevo año junto a este deporte. La velada contó con un show en vivo que le puso música a una noche marcada por el disfrute y los momentos especiales.

Con esta nueva temporada, Imperial cumple ocho años acompañando al polo argentino y reafirma su vínculo con uno de los deportes más emblemáticos del país. Una alianza que le permite estar presente en uno de los escenarios más destacados de esta disciplina y compartir su pasión por la excelencia, la calidad y las experiencias especiales.

“Hace ocho años que acompañamos al mejor polo del mundo y nos enorgullece seguir siendo parte de este universo. Para Imperial, esta alianza representa una oportunidad de estar presentes en momentos especiales y generar experiencias que van más allá del deporte. Nuestro Beerhouse es un reflejo de ese espíritu: un espacio donde se encuentran la gastronomía, la música y el sabor especial de compartir”, aseguró Juan Cossio, Brand Managerde Imperial.

Con un evento especial, la marca de cerveza reunió a invitados para celebrar el comienzo de un nuevo año junto al deporte

En este recorrido, el Imperial Beerhouse se consolidó como un espacio distintivo dentro del Campo Argentino de Polo ya que cuenta con una vista privilegiada a la cancha. Además, el lugar funciona como punto de encuentro y brinda una propuesta gastronómica exclusiva para los visitantes, que pueden una experiencia que combina el deporte con los sabores de Imperial y el placer de compartir.

A través de su presencia en el polo y de propuestas como el Imperial Beerhouse, la marca continúa construyendo una identidad asociada a la calidad y al disfrute. Porque para Imperial, un sabor especial también está en todo lo que sucede alrededor de una mesa: los encuentros, las experiencias y esos momentos que se convierten en recuerdos.

Para los amantes de este icónico torneo, el Imperial Beerhouse es el lugar perfecto para disfrutar de algo especial como el polo. Para más novedades, seguí a la marca en Instagram: @imperialarg y @imperialbeerhouse.

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