Mónica Naranjo, 52 años, reveló su desayuno ideal: “La cocina, para mí, es una terapia con la que llevo años”

Fruta de estación, té con un poco de bebida de soja de vainilla y una tostada de pan de avena con aceite y queso blanco formaban el desayuno que Mónica Naranjo describió en una entrevista de 2013. La cantante española habló con Virginia Drake para XLSemanal cuando presentaba Come y calla, su primer libro de cocina. En la conversación, Naranjo explicó que el libro combinaba recetas con historias y experiencias. También recordó que de chica comía con apetito y conversaba incluso durante las comidas.

La cocina ocupaba un lugar personal en su vida. “La cocina, para mí, es una terapia con la que llevo años”, le dijo al medio antes mencionado. Al repasar su trayectoria, recordó que había buscado una pausa y que el tiempo alejada de los escenarios terminó siendo más largo de lo que había planeado.

La cantante española reveló su desayuno ideal (Foto: Instagram @monicanaranjo)

La entrevista también recorrió su carrera musical, la imagen con la que se hizo conocida y sus colaboraciones. Sobre su apariencia en el escenario, señaló que el personaje que proyectaba podía llevar al público a imaginar una personalidad distinta de la suya.

El desayuno que contó en 2013 es una descripción personal de sus preferencias, no un régimen con beneficios demostrados ni una indicación nutricional general. Las necesidades alimentarias varían según cada persona.

La noticia en pocas líneas

¿Quién describió el desayuno? La cantante española Mónica Naranjo lo contó a XLSemanal.

La cantante española Mónica Naranjo lo contó a XLSemanal. ¿Qué incluía? Fruta de estación, té con bebida de soja de vainilla y pan de avena con aceite y queso blanco.

Fruta de estación, té con bebida de soja de vainilla y pan de avena con aceite y queso blanco. ¿Cuándo habló de esa rutina? La conversación corresponde a una entrevista de 2013.

La conversación corresponde a una entrevista de 2013. ¿Qué dijo sobre cocinar? En esa entrevista, Naranjo describió la cocina como una terapia personal.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.