Inclusión escolar: el gran desafío de encontrar una maestra integradora

El día en que una familia escucha por primera vez las palabras "maestra integradora" empieza una historia muy particular. Las madres y padres se embarcan en una carrera de obstáculos en la que deberán sortear desafíos inesperados. Sumergirse en un mar desconocido de palabras, términos, profesiones, regulaciones o la falta de ellas. Autorizaciones, reuniones con autoridades escolares y con potenciales candidatos a cubrir el puesto de apoyo a la inclusión escolar que su hijo o hija necesitará para poder iniciar, o continuar, con su educación en una escuela común o especial.

En ese recorrido que comienza con muchas preguntas, pero también con algo de esperanza,encontrarán de todo: profesionales idóneos y empáticos, con experiencia en la temática, dispuestos a escuchar, contener y asesorar; otros que no logran aportar guía y contención a los padres desesperados en busca no solo de una maestra integradora sino de ayuda frente al fantasma que se abre al escuchar que su hijo no es como todos los chicos "normales". Que su hijo necesita un apoyo extra, que probablemente sea apartado, estigmatizado y que quizá no logre cumplir con esas expectativas de éxito y triunfos que uno se había forjado.

Como dijimos, hay de todo. Y el camino es incierto. Pero, como suele suceder, todo se aprende. Quienes estuvimos en ese lugar tendemos a convertirnos en consultores naturales -pero no siempre los más indicados porque la voz profesional es ireemplazable- para los amigos y familiares que un día reciben la noticia: su hijo necesita el apoyo de maestro integrador.

"El enfoque de inclusión educativa constituye el nuevo paradigma que asegura el derecho de todos a la educación", explica la licenciada Zubieta

La noticia puede darla el colegio o a la inversa, ser una recomendación de los profesionales tratantes del niño que fue diagnosticado con algún tipo de dificultad para el aprendizaje. Puede pasar que la escuela se resista a la presencia de un maestro externo a su institución o que para los padres resulte un baldazo de agua fría y en lugar de tomar la recomendación como una buena noticia, se nieguen a adoptar la medida y persistan en afirmar que la escuela tiene la culpa de todo "porque no comprenden a mi hijo".

Preguntas y respuestas que orientan

Sea como sea, cuando se empieza a buscar a este profesional que ayudará a nuestro hijo en su inclusión escolar, la experiencia puede tornarse desesperante o un alivio, según si se cuenta o no con la información y la orientación adecuada.

Como lo viví, se que quienes están hoy empezando a recorrer este camino, se sienten abrumados. Pero se puede y al final todo sale bien, también con hermosas sorpresas. Todo lo que se necesita es dar con los especialistas correctos, esos que, además de títulos y experiencia, ostentan humanidad, paciencia y empatía.

El apoyo también llega online

Cecilia Zubieta Crédito: Gentileza

Para ellos va esta especie de guía, una entrevista con la licenciada en Ciencias de la Educación Cecilia Zubieta, directora general de la Escuela de la Llave Cielo Azul y fundadora de Inclusiva Coaching, un centro de formación de apoyo online a la inclusión escolar que brinda asesoramiento tanto a escuelas, como a familias y a profesionales en la habillitacion de procesos de inclusión.

El de la inclusión escolar es un tema de conversación necesario, una conversacion dentro de muchas otras que la sociedad se debe, para que la inclusión se vuelva un hábito cotidiano, en el que todos nos involucremos, en todos los ámbitos, y que este saber y su consecuente saber hacer no quede relegado al micromundo de las (mal llamadas, pero eso es otro tema) discapacidades.

Las maestras de apoyo a la inclusión escolar también se adaptaron a la pandemia haciendo los famosos videos y dando clases por zoom.

¿Qué es la inclusión escolar?

La inclusión escolar es el proceso con que cada escuela desarrolla la inclusión educativa. Esta última se entiende como la política educativa que garantiza la igualdad de oportunidades de acceso al curriculum escolar para todos los alumnos de un sistema educativo. Los procesos de inclusión escolar comprenden a todos los alumnos que por alguna razón pueden quedar excluidos o marginados de la escuela por distintas barreras: actitudinales, programáticas, físicas, culturales, económicas, sociales, comunicacionales.

¿Qué niños requieren o tienen derecho a acceder a la inclusión escolar?

Todos los niños tienen derecho a la inclusión escolar no importan sus capacidades, origen étnico, recursos económicos, orientación de género o nacionalidad.

¿Por qué un niño puede necesitar un apoyo escolar?

Un niño puede requerir un proyecto pedagógico personalizado para superar las barreras que impiden su inclusión. Las instituciones educativas de nivel inicial, primario, secundario o terciario pueden, en algunos casos, requerir docentes y equipos profesionales de apoyo para la inclusión escolar de los alumnos que encuentren barreras para el acceso a su educación.

¿Qué es un maestro integrador o maestra integradora (la cosumbre de decirlo en femenino no refleja la realidad de que el rol es independiente del género del profesional). Y, por otro lado, qué lo diferencia de el "maestro especial"?

Maestro de Integración es la denominación más generalizada para el rol del docente de apoyo a la inclusión escolar afectado a proyectos que comprenden a los alumnos con necesidades educativas derivadas de la discapacidad. El enfoque de inclusión educativa constituye el nuevo paradigma que asegura el derecho de todos a la educación.

¿Dónde se estudia esta profesión? ¿Qué título terciario o universitario tiene que tener el maestro de apoyo (integrador)?

Los títulos habilitantes para desempeñarse como docentes de inclusión o maestros integradores son el de Profesor de Educación Especial y el de Psicopedagogía. No existe una carrera específica para transformarse en docente de apoyo a la inclusión escolar. Todos los docentes o profesionales de la educación o de carreras afines a la educación, pueden acceder a cursos o instancias de posgrado o asesoramiento que contribuyan a su formación para desempeñarse como tales. Sin embargo, por tratarse de procesos complejos por la cantidad de variables y actores o personas que intervienen en los desarrollos de los procesos de inclusión, y por tratarse siempre de necesidades educativas o características individuales o singulares que son únicas en cada alumno, los docentes, profesionales y las instituciones que participan en inclusión escolar, requerirán del asesoramiento permanente de equipos interdisciplinarios especializados en el tema.

¿Qué roles tiene el o la maestro/a integrador/a?

Junto al docente o los docentes de la institución educativa de nivel inicial, primario, medio o terciario, el docente de apoyo a la inclusión escolar tiene como obligación elaborar las estrategias de inclusión educativa que quedarán plasmadas en conjunto, en un proyecto anual, respetando las particularidades de los alumnos, familias e instituciones educativas y en acuerdo con ellos.

¿Qué derechos y obligaciones asume y cómo se inserta este profesional en el colegio o en el aula?

El docente de apoyo a la inclusión tiene la obligación de interactuar con el alumno a los efectos de facilitar los accesos al desarrollo curricular y favorecer sus aprendizajes. Otra de sus funciones es evaluar de modo permanente junto con el docente de la institución, las autoridades, el personal de las instituciones y los padres, la marcha del proceso de inclusión educativa.

¿Quién pide inicialmente el apoyo de un maestro integrador?

En en nuestro país, en el caso de los alumnos con necesidades educativas derivadas de alguna discapacidad, pueden ser los padres o las instituciones educativas de nivel inicial, primario, secundario o terciario quienes se den cuenta de que son necesarios los servicios de docentes y equipos profesionales de apoyo a la inclusión escolar. La familia puede sugerirlo a la escuela o a la inversa, la escuela les comunica a los padres sobre la necesidad de tomar esta medida. En nuestro país, si el alumno puede acceder al Certificado Único de Discapacidad (CUD), el servicio de maestro de integración o docente de apoyo a la inclusión escolar podrá contar con la cobertura de los gastos del servicio a través de las Obras Sociales.

¿Es preferible una escuela común con maestro integrador o una especial para niños con discapacidades donde todo el programa se basa en la educación inclusiva?

Actualmente las escuelas especiales son centros escolares especializados de apoyo a la inclusión educativa. Como tales, organizan, supervisan y distribuyen las tareas a sus equipos profesionales y docentes de apoyo a la inclusión educativa para los alumnos con necesidades educativas derivadas de la discapacidad que concurren a las escuelas comunes, generando acuerdos interinstitucionales que respaldan toda la actividad. Además pueden, es sus sedes edilicias, desarrollar las tareas escolares con la funcionalidad tradicional de cualquier escuela, para los alumnos que circunstancialmente por algún motivo particular no puedan concurrir a una escuela común. También hay padres que eligen la escuela especial porque así lo prefieren, justificando tal decisión por la menor cantidad de alumnos y por personal especializado de su staff. Independientemente de cuál sea la elección de la familia, lo importante es saber que tanto la escuela común como la escuela especial deben garantizar la inclusión educativa con proyectos de inclusión total o parcial.

Zoom y Facebook ayudaron a la integración escolar Crédito: Gentileza

¿Por dónde se empieza a gestionar la educación escolar inclusiva de un niño para el 2021?

Todos los padres eligen las escuelas para sus hijos, sin embargo el contexto actual de la pandemia complica aún más la disponibilidad de vacantes en las escuelas de gestión privada y pública por el cierre de secciones o aún cierre de establecimientos y servicios de educación privada, dada la grave crisis económica. Gestionar una vacante en una escuela, suele ser el primer y mayor desafío.

¿Con qué soluciones y con qué desafíos nos encontraremos en la búsqueda de la inclusión escolar?

En la provincia de Buenos Aires los proyectos de apoyo a la inclusión escolar deben de ser desarrollados por personal de las escuelas especiales, en conjunto con las instituciones del nivel correspondiente. Esto garantiza la intervención de las autoridades en caso de que alguna de las escuelas no cumpla con los acuerdos anuales que se establezcan, encontrándose la actividad regulada. Sin embargo, la falta de servicios y de recursos humanos en algunas localidades por la gran extensión de territorio provincial, dificultan el desarrollo de los mismos. Esto mismo, ocurre en algunas localidades del interior de otras provincias, alejadas de los centros urbanos.

¿Cómo encontramos a aquellos profesionales de educación inclusiva / integradora que sean idóneos y formados capaces de ayudar al niño?

Como recomendación general sugiero a los padres escuchar las recomendaciones de equipos de escuelas especiales con tradición inclusiva. En nuestro caso, en Inclusiva Coaching, con la pandemia empezamos a brindarlo online y pudimos llegar a asistir a familias e insituciones de todo el país, algo impensado antes de toda esta transformación que vivimos durante 2020 que nos llevó a la adopción de la tecnología. Ahora la inclusión está mucho más cerca y ya no hay casi barreras para la formación de los profesionales que sienten vocación por la inclusión escolar. Realmente es un antes y un después y creo que va a mejorar mucho la capacitación de los apoyos a la incusión escolar.

¿Qué preguntas tengo que hacer al entrevisar a este profesional. Qué información tengo que darle y qué información tengo derecho a guardarme para preservar la confidencialidad?

Los padres tienen derecho a hacer todas las preguntas que sientan necesarias a la hora de formalizar sus contratos educativos con las escuelas o con los docentes de inclusión escolar. Un punto de partida para las entrevistas en la selección de las escuelas especiales o comunes, centros de integración o también para la contratación directa de los docentes de inclusión, podría ser indagar o contar con los antecedentes de formación académica de los profesionales y docentes y con el historial de su experiencia en la participación en proyectos de inclusión educativa.