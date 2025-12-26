Presentó a su novio y la familia fingió un insólito ritual de bienvenida que no tardó en volverse viral

Conocer a los suegros es, para muchos, el examen final de cualquier relación. Los nervios, la elección del vestuario y el miedo constante a decir algo fuera de lugar suelen ser los protagonistas de ese primer encuentro. No obstante, para un joven que esperaba una cena tranquila, el verdadero desafío no fue causar una buena impresión, sino sobrevivir a un insólito “ritual” familiar que lo dejó sin palabras.

El clip no tardó en viralizarse (Foto: Captura TikTok)

Fue la prima de la novia quien compartió a través de su cuenta de TikTok la secuencia que no tardó en viralizarse. “Mi familia, la más normal”, escribió en la descripción del video en la que se ve a todos sentados a punto de comer; sin embargo, decidieron llevar a cabo una tradición ficticia para poner a prueba al joven en cuestión.

En las imágenes, se vio a la familia subirse arriba de las sillas y actuar con una seriedad total antes de hacer una alabanza bajo el cántico de “Alelu, Alelu” en tres oportunidades. Aunque algunos trataron de disimular la risa, lograron que la escena pareciera completamente real. Esa coordinación fue lo que más confundió al novio, quien seguía cada paso del supuesto ritual con una mezcla de respeto y mucha incomodidad, sin entender muy bien qué pasaba, pero con un gran intento por no desentonar.

Cuando terminaron el acting, el chico buscó una explicación y le preguntó a su novia qué era todo eso. Ella, para seguir el plan al pie de la letra, le contestó con total naturalidad: “Nada, ya podés comer”. El joven se quedó pensativo, pero en lugar de quejarse, aceptó la indicación y se preparó para empezar a almorzar en silencio.

Pero la actuación no duró mucho más. A los pocos segundos, el clima de seriedad se rompió por completo: la familia no pudo aguantar más la risa y todos estallaron en carcajadas. En ese momento, el invitado se dio cuenta de que todo había sido una broma de bienvenida. Lejos de tomárselo a mal, se rio con ellos, lo que dejó en claro que había pasado la “prueba de fuego” con el mejor humor.

El clip alcanzó los dos millones de “Me Gusta” y recibió cientos de comentarios de los usuarios, que además de mostrarse sorprendidos por lo que habían visto, también compartieron anécdotas similares: “El chico: ‘Story time de cuando casi fui parte de una secta’”; “Mi prima y yo presentamos novio en la última reunión familiar y les hicieron creer que había ‘Una danza de presentación’ que era tradición familiar. Los pusieron a bailar el vals con todas las mujeres de la casa. Hasta mi abuela se prestó para eso” y “El chico: 1 Yo en qué familia me metí, Dios mío’”, fueron solo algunos de los mensajes que dejaron.

Algunos de los comentarios de los usuarios (Foto: Captura TikTok)

Pero esta no es la primera vez que alguien que es presentado a la familia de su pareja quiere esconderse debajo de la mesa. Un caso similar y que se volvió un fenómeno viral fue el de Kayla Cox, quien a través de su cuenta de TikTok (@kaylalagasse) mostró la insólita bienvenida que su familia le dio a la novia de su hermano.

La mujer no podía creer que la familia de su novio hiciera este ritual antes de la cena

En aquella ocasión, la joven jamás imaginó que, en medio de su primera cena oficial, los cinco adultos de la mesa se levantarían de sus asientos de forma solemne para realizar el juramento a la bandera de Estados Unidos. En el video, se vio cómo la conversación casual se corta de golpe cuando los anfitriones se quitan los sombreros, se llevan la mano al pecho y comienzan a recitar la oración nacional.

Ambas situaciones demuestran que, aunque conocer a la familia política siempre genera tensión, el humor suele ser el mejor aliado para romper el hielo y dar inicio a una nueva etapa en la relación.