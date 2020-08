Flavia Tomaello Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de agosto de 2020 • 11:46

Luego de la incertidumbre, llega la oportunidad. De pronto, el mundo se detuvo. Aquellos planes de recorridos y nuevos destinos se hizo trizas. El universo turístico en todas sus estratos se ha visto impactado. Aún cuando se han abierto algunos espacios, sobre todo puertas adentro de las fronteras, la incertidumbre sigue siendo el símbolo común.

Los influencers y bloggers de viajes se han transformado en actores importantes a la hora de planificar un viaje sobre todo para las generaciones más jóvenes. "Distintos estudios que hemos realizado han demostrado que los viajeros de todo el mundo los toman como referencia en cuanto a la elección de destinos y recomendaciones, por lo cual poseen un papel relevante -cuenta Luiz Cegato, Gerente de Comunicación de Booking.com para América Latina-. Trabajamos en el pasado con un programa global de influenciadores digitales muy exitoso que obviamente también incluyó a Argentina. Se trataba de un acuerdo que realizábamos con beneficios tanto para sus seguidores como para los influencers, que nos dio la posibilidad de generar lazos a largo plazo con muchos de ellos".

Una visión compartida por Tomás González Ruiz, CMO en Almundo, que dice tener un gran vínculo con diferentes influencers y bloggers de viajes. "Tenemos en común el concepto de que viajar nos hace más felices y por eso, compartimos el propósito de transformar a las personas a través de los viaje".

En este tiempo de cercenamiento de la libertad de viajar, aquellos negocios que se convirtieron en furor y estaban en irremediable ascenso, se ven obligados a la reformulación. Los players del mercado coinciden en considerar que el entramado viral que han logrado influencers y blogger, atravesando comunidades horizontal y verticalmente, será uno de los baluartes.

"Creo que somos el engranaje clave para generar confianza entre los viajeros -afirma Manuel Guija, que había decidido instalarse en Madrid para viajar más-. La clave está en ser reales, mostrar las cosas como son: pierdo vuelos y valijas; no tengo la camisa siempre planchada y el pelo impecable. La gente se siente identificada con nosotros". Es muy probable que las marcas necesiten apostar a la confianza de su público y lo hagan a través de voceros cercanos. "Seguirán siendo un canal en alza -coincide Alberto Pérez Prieto, director del hotel Palacio del Bailío, Córdoba, España-, como otras promociones del hotel se valorará que su perfil encaje con la marca del hotel y se realizará un intercambio en función de lo que pueda aportar a nivel de público (visitas y visualizaciones).

Nuevo mundo

El parate del confinamiento ha permitido a la industria bajarse de la vorágine para recalcular. Mientras las redes venían en un crecimiento irrefrenable, hoteles, museos y líneas aéreas entraban en ellas casi sin pensarlo demasiado. Este detenerse ha permitido hacer un análisis de sus acciones para reenfocar recursos. "Una imagen bonita y un hashtag ya no son suficientes -admite Bronson Soares, CEO de Luxe Latam, representante de decenas de marcas de lujo para la región-. Los bloggers se verán cada vez más desafiados a alinearse con los valores, motivaciones y mensajes de las marcas y destinos. Ahora hay un gran mercado de influencers para elegir, por lo que las marcas no dependen tanto de algunos grandes nombres. Son capaces de evaluar realmente el contenido y tomar decisiones objetivas. También habrá un cambio de campañas más operativas a un trabajo basado en relaciones a más largo plazo".

"Además de generar contenido relevante y de interés para los viajeros -aporta González Ruiz-, serán personas capaces de generar insights que, por ejemplo, nos permitan crear nuevos productos. Productos de nicho, personalizados, para cada tipo de turista".

El detalle puntilloso en el contenido y el aporte genuino serán demandas precisas. "En Four Seasons investigamos en detalle todos los perfiles de influencers que se hospedan en el hotel -indica Camila Ripoll Coordinadora de Relaciones Públicas de Four Seasons Buenos Aires-. Ponemos el acento en la calidad del contenido que realizan, la estética de los posteos, la originalidad y ante todo que se vea natural, que no sea forzado. Buscamos influencers que sean líderes de opinión en nuestros mercados principales para atraer a nuestro público objetivo y que al mismo tiempo se alinean a la cultura y estética de la marca, sentirse como en casa, relajarse y disfrutar. Es muy importante que sean auténticos y relacionados con el ambiente del turismo".

Los vínculos colaborativos serán indispensables para emerger en la nueva normalidad. Para Juan Manuel Encabo, Gerente de Comunicación de Madre Consulting & Representation, una consultora que maneja destinos de una serie de emprendimientos exclusivos para Latinoamérica, esto será posible "con políticas proactivas en este sentido. De hecho, aquellos todavía reticentes con este tipo de estrategias, tienen que comenzar a hacerse la idea de que los resultados de esas relaciones son favorecedores, siempre construida estratégicamente"

Viajar, el gran interrogante

Argentina y el mundo (@argentinayelmundo) es un proyecto de Federico y María Sol, que son pareja hace 7 años. Si bien tenían planes para estos tiempos, tanto de viajes como de progresar en Youtube, la pandemia los dejó escribiendo artículos de sus recorridos anteriores en su blog. Federico sostiene que "todos aprendimos algo. Esto nos ha demostrado que viajar no es tan simple como se ve, que siempre hay que ir preparados".

Tatán y Cande son Ratatrip (@ratatrip), un blog que nació a partir de un viaje que hicieron en bicicleta de Alaska hasta Ushuaia. Son de Córdoba y la pandemia los agarró en Buenos Aires. En su experiencia viajera, apostaron por hacerlo a dedo, en barco, en tren, bajo la idea de que se puede contándose a sí mismos como maximizadores de recursos.

Lucas y Tamara, ambos de Bariloche y protagonistas de somosviajaresvivir.com, muy organizados en su planificación, fueron sorprendidos en casa en ocasión del confinamiento.

Para Ripoll "los huéspedes buscarán sentirse seguros". En ello coincide Guija, "vamos a tener que comunicar teniendo eso muy en cuenta. La gente mas grande no piensa viajar hasta que no esté la vacuna. Tienen miedo. Y es lógico. Creo que ese es el público al que más va a costar volver a viajar." La audiencia blogger, en tanto, entre 20 y 35 años, parece ser la que será punta de lanza. "Y ahí estamos nosotros para mostrar que las cosas cambiaron, pero que el mundo sigue girando", completa.

Soares pone el foco en un punto en debate: "ha sido fácil para las marcas distraerse por la cantidad de seguidores que tiene un influencer. Siempre hemos evaluado en detalle si la inversión proporciona retorno de inversión, alcanza la demografía correcta, se alinea con los valores y mensajes de la marca o los destinos".

Una mirada interesante aporta Pérez Prieto: "el que se decide por viajar desde que entra por la puerta solicita masajes, cenas, piscina... Quiere vivir el hotel".

La gran enseñanza radica, para Encabo, en que el turismo no es solo ese invento que ayuda a cumplir los sueños de las personas, sino que su incidencia en la economía de los países es real. "En Argentina, representa un 10% del PBI, con un ingreso de 52 millones de dólares obtenidos el año pasado, y fuentes de empleo para 1,8 millones, según datos oficiales de la Cámara Argentina de Turismo. Necesitamos de ingenio y creatividad para revivir la pasión por viajar y conocer nuevos destinos".