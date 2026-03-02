LA NACION

La Noche de las Hamburgueserías: cuándo hay combos a mitad de precio en más de 200 locales de todo Buenos Aires

Cada comercio ofrece un menú elegido a mitad de precio que incluye hamburguesa, guarnición y bebida; el mapa oficial con todos los restaurantes participantes

Una de las nuevas hamburguesas de Williamsburg, en el Paseo de la Infanta
La Noche de las Hamburgueserías llega a la ciudad de Buenos Aires con una regla clara: el viernes 6 de marzo, desde las 19 y hasta el horario de cierre de cada punto adherido, habrá un menú con 50% de descuento para salir a recorrer distintos barrios. La iniciativa está impulsada por el Ministerio de Desarrollo Económico a través de BA Capital Gastronómica.

La propuesta se apoya en un mapa virtual oficial para ubicar cada participación y ver qué ofrece cada uno. En esa misma noche, además, se suman dos patios para comer al aire libre y con música en Palermo y Chacarita.

En los más de 200 locales, habrá combos a 50% de descuento que incluyan hamburguesa, guarnición y bebida
Cuándo y dónde es La Noche de las Hamburgueserías

  • Fechas: viernes 6 de marzo de 2026
  • Horarios: desde las 19 hasta el cierre de cada local adherido
  • Sede: más de 200 locales adheridos
  • Patios al aire libre: De 19 a 0, uno frente al Planetario (Palermo) y otro en Parque Los Andes (Chacarita)
  • Acceso: No hay entrada; se paga el consumo en cada lugar

El mapa interactivo de La Noche de las Hamburgueserías

  • Para planear el recorrido: usar el mapa virtual para chequear ubicación y qué ofrece cada local antes de salir.

Hamburgueserías adheridas

  • 24th Street Burger
  • Angus Brother
  • Antonio D
  • Arredondo
  • Benzo
  • Big Pons
  • Big Pons Av Corrientes
  • Big Pons Belgrano
  • Big Pons Boedo
  • Big Pons Puerto Madero
  • Burger Evolution
  • Burger King - Abasto
  • Burger King- Acoyte
  • Burger King-Aeroparque
  • Burger King-Almagro
  • Burger King-Angel gallardo
  • Burger King-Ayacucho
  • Burger King-Bulnes
  • Burger King-Caballito
  • Burger Couple La Tercera
  • Burger Couple - La Mansión
  • Burger Couple - La chupeteria
  • Burger Couple - Los 90’s
  • Burgertify
  • DELTORO Burgers & pizza
  • DIGGS
  • Don Catto
  • El Desembarco Boedo
  • El Desembarco Microcentro
  • El Desembarco Nuñez
  • El Desembarco Pacifico
  • El Desembarco Recoleta
  • El Desembarco San Telmo
  • El Desembarco Villa Urquiza
  • Estación Alberdi
  • Fat Broder
  • Frank’s Grill
  • Frank’s Grill - Palermo
La Noche de las Hamburgueserías: cuándo hay combos al 50% en más de 200 locales de todo Buenos Aires
  • HUEBURGERS
  • Je Suis Lacan
  • Jotti
  • Kiddo
  • Kiddo Palermo
  • La Casa de la Hamburguesa Palermo CDH
  • La Choppería de Palermo
  • LOBO BLANCO - Villa Urquiza
  • Logs
  • Mi Barrio Hamburguesería - Sucursal Barrio Norte
  • Mi Barrio Hamburguesería - Boedo
  • Mi Barrio Hamburguesería - Sucursal Belgrano
  • Mi Barrio Hamburguesería - Sucursal Villa Urquiza
  • Mi Barrio Hamburguesería - Sucursal Villa del Parque
  • Mi Barrio Hamburguesería - Caballito
  • Mi Barrio Hamburguesería
  • Mr. Tasty - Caballito
  • Mr. Tasty - Florida
  • Paso a Paso
  • Pérez-H
  • Pérez-H - Microcentro
  • PIBÄ Cerviño
  • PIBÄ Charcas
  • PIBÄ HOUSE
  • PIBÄ SOHO
  • PIBÄ Recoleta
  • PIBÄ Recova
  • Puente Gran Bar
  • Shivo’s
  • Shivo´s - Villa Crespo
  • Temple Barrio Chino
  • Temple Craft Madero
  • Temple Craft Soho
  • Temple - Monroe
  • Temple - Palermo
  • The Flour Store
  • The Food Truck Store
  • The Food Truck Store - Recoleta
  • The Food Truck Store - Belgrano
Hamburguesa de The Food Truck Store
  • The Market Burger
  • TRIXIE American Diner
  • Valentino
  • Weiss Burger
  • What The Burger
  • Williamsburg Infanta
  • Casa Temple
  • Chopi’s burger
  • Urbano Cocina Americana
  • El Ideal
  • B-Moodie
  • Bulebar Food & Drinks
  • Burger King-Canning
  • Burger King-cine
  • Burger King-Cuenca
  • Burger King-Dot
  • Burger King-Facultad
  • Burger King- Flores
  • Burger King-Gavilan
  • Burger King-Jose Hernandez
  • Burger King-Liniers
  • Burger King-Nazca
  • Burger King-Obelisco
  • Burger King-Once
  • Burger King-Parque Brown
  • Burger King-Paseo Alcorta
  • Burger King-Peru
  • Burger King-Peru
  • Burger King -P.Italia
  • Burger King-Quesada
  • Dean & Dennys - Abasto
  • McDonald’s - AEP
  • McDonald’s - LAR
  • Mc Donalds - LAV
  • McDonald’s - LPZ
  • Dean & Dennys - Barrio Norte
  • Burger King-Retiro
  • Dean & Dennys - Belgrano
El secreto esencial para hacer hamburguesas caseras únicas
  • McDonald’s - R10
  • Burger King-Villa Urquiza
  • Dean & Dennys - Corrientes
  • McDonald’s - RCV
  • Dean & Dennys - Recoleta
  • Dean & Dennys - Belgrano R
  • Mc Donald´s - TRU
  • Dean & Dennys - Caballito
  • Dean & Dennys - Devoto
  • Mc Donald’s - DEN
  • McDonald’s - DEV
  • McDonald’s - MTD
  • Dean & Dennys - Shopping DOT
  • McDonald’s - PBJ
  • Dean & Dennys - Flores
  • McDonald’s - PLS
  • Dean & Dennys - Plaza Shopping Center
  • Mc Donald’s - DOT
  • McDonald’s - PHY
  • Dean & Dennys - Palermo
  • Dean & Dennys - Pacífico
  • McDonald’s - AR2
  • Mostaza-Constitución
  • McDonald’s - AR4
  • McDonald’s - AR7
  • McDonald’s - CYJ
  • McDonald’s - EK2
  • McDonald’s - FLO
  • Mostaza-Once
  • McDonald’s - FLS
  • McDonald’s - ACO
  • Mostaza-Spinetto
  • McDonald’s - FL2
  • Mostaza-Florida 2
  • McDonald’s - FLA
  • McDonald’s - LIM
  • McDonald’s - MAD
  • Mostaza-Guemes
  • Mc Donald’s - AB1
  • Mostaza- corrientes y callao
  • Mc Donald’s - AB2
  • McDonald’s - AP1
  • Mostaza- Constituyentes
  • McDonald’s - AR5
  • Mc Donald’s - CHE
  • Mostaza-Caballito
  • McDonald’s - MED
  • Mostaza-Flores
  • McDonald’s - SM1
  • McDonald’s - AP2
  • McDonald’s - CNG
  • Mostaza-Madero 2
  • McDonald’s - CLH
  • McDonald’s - CPY
El combo elegido varía por marca/sucursal; el detalle se consulta en el mapa virtual oficial
  • Mostaza-Alto palermo
  • Mc Donald’s - CTN
  • McDonald’s - SFC
  • Mostaza-trenes
  • McDonald’s - SF6
  • McDonald’s - SF3
  • McDonald’s - AT1
  • McDonald’s - BEL
  • McDonald’s - CFL
  • Louvre
  • McDonald’s - PMJ
  • McDonald’s - SF2
  • Mostaza-Cabildo
  • McDonald’s - SF5
  • Mc Donald’s - SGC
  • Mostaza-Cabildo 2
  • McDonald’s - BEU
  • Mostaza-PELLEGRINI- CORDOBA Y 9 DE JULIO
  • McDonald’s - COL
  • Mostaza-Abasto
  • McDonald’s - CYM
  • McDonald’s - ELC
  • Mostaza-Urquiza
  • McDonald’s - NUN
  • McDonald’s - WOC
  • Mostaza-dot
  • Mostaza-Acoyte
  • Mostaza-Pompeya
  • Mostaza-Recoleta
  • Mostaza-CORRIENTES Y 9 DE JULIO
  • Mostaza-Devoto
  • Mostaza-Villa del parque
  • Mostaza-Mataderos
  • Mostaza-Primera junta
  • Mostaza-Aeroparque
  • Mostaza-parque chacabuco
  • Mostaza-San telmo
  • MostazaMadero 3
  • Mostaza_JUAN B JUSTO- VILLA CRESPO
  • Mostaza-Parque centenario
  • Mostaza-Diagonal
  • Mostaza-GALERIAS PACIFICO
  • Mostaza-VELEZ
  • Mostaza-Warnes
  • Mostaza-abasto
  • Mostaza-Av la plata
  • Mostaza-Boedo
  • Mostaza-Av de mayo 2
  • Mostaza-Av de mayo 2
  • Mostaza-SANTA FE Y 9 DE JULIO- CERRITO
  • Mostaza-Parque brown
  • Burger Chazz
  • D&R Burgers
  • Jay Hamburguesas
  • McDonald’s- Martin Garcia
  • Teglia Cramer
  • Jerome Palermo
  • PIBÄ Juramento
  • PIBÄ DOHO
  • PIBÄ Barrio Chino

  • Descuento: 50% en un combo seleccionado por cada local (incluye hamburguesa, acompañamiento y bebida).
  • Qué cambia entre lugares: El combo elegido varía por marca/sucursal; el detalle se consulta en el mapa virtual oficial.

Cómo comprar los combos al 50%

El descuento de 50% en un combo seleccionado por cada local que incluye hamburguesa, acompañamiento y bebida. El combo elegido varía por marca/sucursal; el detalle se consulta en el mapa virtual oficial.

Paso a paso para comprar los combos:

  • Elegir un local en el mapa virtual
  • Ver los combos en promoción al 50%
  • Ir el viernes 6 de marzo desde las 19.
  • Pedir el combo con descuento informado por el local y abonar en el lugar.

