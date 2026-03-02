La Noche de las Hamburgueserías: cuándo hay combos a mitad de precio en más de 200 locales de todo Buenos Aires

La Noche de las Hamburgueserías llega a la ciudad de Buenos Aires con una regla clara: el viernes 6 de marzo, desde las 19 y hasta el horario de cierre de cada punto adherido, habrá un menú con 50% de descuento para salir a recorrer distintos barrios. La iniciativa está impulsada por el Ministerio de Desarrollo Económico a través de BA Capital Gastronómica.

La propuesta se apoya en un mapa virtual oficial para ubicar cada participación y ver qué ofrece cada uno. En esa misma noche, además, se suman dos patios para comer al aire libre y con música en Palermo y Chacarita.

En los más de 200 locales, habrá combos a 50% de descuento que incluyan hamburguesa, guarnición y bebida Prensa

Cuándo y dónde es La Noche de las Hamburgueserías

Fechas: viernes 6 de marzo de 2026

Horarios: desde las 19 hasta el cierre de cada local adherido

Sede: más de 200 locales adheridos

Patios al aire libre: De 19 a 0, uno frente al Planetario (Palermo) y otro en Parque Los Andes (Chacarita)

Acceso: No hay entrada; se paga el consumo en cada lugar

El mapa interactivo de La Noche de las Hamburgueserías

Para planear el recorrido: usar el mapa virtual para chequear ubicación y qué ofrece cada local antes de salir.

Hamburgueserías adheridas

24th Street Burger

Angus Brother

Antonio D

Arredondo

Benzo

Big Pons

Big Pons Av Corrientes

Big Pons Belgrano

Big Pons Boedo

Big Pons Puerto Madero

Burger Evolution

Burger King - Abasto

Burger King- Acoyte

Burger King-Aeroparque

Burger King-Almagro

Burger King-Angel gallardo

Burger King-Ayacucho

Burger King-Bulnes

Burger King-Caballito

Burger Couple La Tercera

Burger Couple - La Mansión

Burger Couple - La chupeteria

Burger Couple - Los 90’s

Burgertify

DELTORO Burgers & pizza

DIGGS

Don Catto

El Desembarco Boedo

El Desembarco Microcentro

El Desembarco Nuñez

El Desembarco Pacifico

El Desembarco Recoleta

El Desembarco San Telmo

El Desembarco Villa Urquiza

Estación Alberdi

Fat Broder

Frank’s Grill

Frank’s Grill - Palermo

La Noche de las Hamburgueserías: cuándo hay combos al 50% en más de 200 locales de todo Buenos Aires

HUEBURGERS

Je Suis Lacan

Jotti

Kiddo

Kiddo Palermo

La Casa de la Hamburguesa Palermo CDH

La Choppería de Palermo

LOBO BLANCO - Villa Urquiza

Logs

Mi Barrio Hamburguesería - Sucursal Barrio Norte

Mi Barrio Hamburguesería - Boedo

Mi Barrio Hamburguesería - Sucursal Belgrano

Mi Barrio Hamburguesería - Sucursal Villa Urquiza

Mi Barrio Hamburguesería - Sucursal Villa del Parque

Mi Barrio Hamburguesería - Caballito

Mi Barrio Hamburguesería

Mr. Tasty - Caballito

Mr. Tasty - Florida

Paso a Paso

Pérez-H

Pérez-H - Microcentro

PIBÄ Cerviño

PIBÄ Charcas

PIBÄ HOUSE

PIBÄ SOHO

PIBÄ Recoleta

PIBÄ Recova

Puente Gran Bar

Shivo’s

Shivo´s - Villa Crespo

Temple Barrio Chino

Temple Craft Madero

Temple Craft Soho

Temple - Monroe

Temple - Palermo

The Flour Store

The Food Truck Store

The Food Truck Store - Recoleta

The Food Truck Store - Belgrano

Hamburguesa de The Food Truck Store Patricio Parachu

The Market Burger

TRIXIE American Diner

Valentino

Weiss Burger

What The Burger

Williamsburg Infanta

Casa Temple

Chopi’s burger

Urbano Cocina Americana

El Ideal

B-Moodie

Bulebar Food & Drinks

Burger King-Canning

Burger King-cine

Burger King-Cuenca

Burger King-Dot

Burger King-Facultad

Burger King- Flores

Burger King-Gavilan

Burger King-Jose Hernandez

Burger King-Liniers

Burger King-Nazca

Burger King-Obelisco

Burger King-Once

Burger King-Parque Brown

Burger King-Paseo Alcorta

Burger King-Peru

Burger King-Peru

Burger King -P.Italia

Burger King-Quesada

Dean & Dennys - Abasto

McDonald’s - AEP

McDonald’s - LAR

Mc Donalds - LAV

McDonald’s - LPZ

Dean & Dennys - Barrio Norte

Burger King-Retiro

Dean & Dennys - Belgrano

El secreto esencial para hacer hamburguesas caseras únicas (Fuente: Pexels)

McDonald’s - R10

Burger King-Villa Urquiza

Dean & Dennys - Corrientes

McDonald’s - RCV

Dean & Dennys - Recoleta

Dean & Dennys - Belgrano R

Mc Donald´s - TRU

Dean & Dennys - Caballito

Dean & Dennys - Devoto

Mc Donald’s - DEN

McDonald’s - DEV

McDonald’s - MTD

Dean & Dennys - Shopping DOT

McDonald’s - PBJ

Dean & Dennys - Flores

McDonald’s - PLS

Dean & Dennys - Plaza Shopping Center

Mc Donald’s - DOT

McDonald’s - PHY

Dean & Dennys - Palermo

Dean & Dennys - Pacífico

McDonald’s - AR2

Mostaza-Constitución

McDonald’s - AR4

McDonald’s - AR7

McDonald’s - CYJ

McDonald’s - EK2

McDonald’s - FLO

Mostaza-Once

McDonald’s - FLS

McDonald’s - ACO

Mostaza-Spinetto

McDonald’s - FL2

Mostaza-Florida 2

McDonald’s - FLA

McDonald’s - LIM

McDonald’s - MAD

Mostaza-Guemes

Mc Donald’s - AB1

Mostaza- corrientes y callao

Mc Donald’s - AB2

McDonald’s - AP1

Mostaza- Constituyentes

McDonald’s - AR5

Mc Donald’s - CHE

Mostaza-Caballito

McDonald’s - MED

Mostaza-Flores

McDonald’s - SM1

McDonald’s - AP2

McDonald’s - CNG

Mostaza-Madero 2

McDonald’s - CLH

McDonald’s - CPY

El combo elegido varía por marca/sucursal; el detalle se consulta en el mapa virtual oficial Gentileza/Burger Fest

Mostaza-Alto palermo

Mc Donald’s - CTN

McDonald’s - SFC

Mostaza-trenes

McDonald’s - SF6

McDonald’s - SF3

McDonald’s - AT1

McDonald’s - BEL

McDonald’s - CFL

Louvre

McDonald’s - PMJ

McDonald’s - SF2

Mostaza-Cabildo

McDonald’s - SF5

Mc Donald’s - SGC

Mostaza-Cabildo 2

McDonald’s - BEU

Mostaza-PELLEGRINI- CORDOBA Y 9 DE JULIO

McDonald’s - COL

Mostaza-Abasto

McDonald’s - CYM

McDonald’s - ELC

Mostaza-Urquiza

McDonald’s - NUN

McDonald’s - WOC

Mostaza-dot

Mostaza-Acoyte

Mostaza-Pompeya

Mostaza-Recoleta

Mostaza-CORRIENTES Y 9 DE JULIO

Mostaza-Devoto

Mostaza-Villa del parque

Mostaza-Mataderos

Mostaza-Primera junta

Mostaza-Aeroparque

Mostaza-parque chacabuco

Mostaza-San telmo

MostazaMadero 3

Mostaza_JUAN B JUSTO- VILLA CRESPO

Mostaza-Parque centenario

Mostaza-Diagonal

Mostaza-GALERIAS PACIFICO

Mostaza-VELEZ

Mostaza-Warnes

Mostaza-abasto

Mostaza-Av la plata

Mostaza-Boedo

Mostaza-Av de mayo 2

Mostaza-Av de mayo 2

Mostaza-SANTA FE Y 9 DE JULIO- CERRITO

Mostaza-Parque brown

Burger Chazz

D&R Burgers

Jay Hamburguesas

McDonald’s- Martin Garcia

Teglia Cramer

Jerome Palermo

PIBÄ Juramento

PIBÄ DOHO

PIBÄ Barrio Chino

Descuento: 50% en un combo seleccionado por cada local (incluye hamburguesa, acompañamiento y bebida).

Qué cambia entre lugares: El combo elegido varía por marca/sucursal; el detalle se consulta en el mapa virtual oficial.

Cómo comprar los combos al 50%

El descuento de 50% en un combo seleccionado por cada local que incluye hamburguesa, acompañamiento y bebida. El combo elegido varía por marca/sucursal; el detalle se consulta en el mapa virtual oficial.

Paso a paso para comprar los combos: