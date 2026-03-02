La Noche de las Hamburgueserías: cuándo hay combos a mitad de precio en más de 200 locales de todo Buenos Aires

Cada comercio ofrece un menú elegido a mitad de precio que incluye hamburguesa, guarnición y bebida; el mapa oficial con todos los restaurantes participantes
La Noche de las Hamburgueserías llega a la ciudad de Buenos Aires con una regla clara: el viernes 6 de marzo, desde las 19 y hasta el horario de cierre de cada punto adherido, habrá un menú con 50% de descuento para salir a recorrer distintos barrios. La iniciativa está impulsada por el Ministerio de Desarrollo Económico a través de BA Capital Gastronómica.
La propuesta se apoya en un mapa virtual oficial para ubicar cada participación y ver qué ofrece cada uno. En esa misma noche, además, se suman dos patios para comer al aire libre y con música en Palermo y Chacarita.
Cuándo y dónde es La Noche de las Hamburgueserías
- Fechas: viernes 6 de marzo de 2026
- Horarios: desde las 19 hasta el cierre de cada local adherido
- Sede: más de 200 locales adheridos
- Patios al aire libre: De 19 a 0, uno frente al Planetario (Palermo) y otro en Parque Los Andes (Chacarita)
- Acceso: No hay entrada; se paga el consumo en cada lugar
El mapa interactivo de La Noche de las Hamburgueserías
- Para planear el recorrido: usar el mapa virtual para chequear ubicación y qué ofrece cada local antes de salir.
Hamburgueserías adheridas
- 24th Street Burger
- Angus Brother
- Antonio D
- Arredondo
- Benzo
- Big Pons
- Big Pons Av Corrientes
- Big Pons Belgrano
- Big Pons Boedo
- Big Pons Puerto Madero
- Burger Evolution
- Burger King - Abasto
- Burger King- Acoyte
- Burger King-Aeroparque
- Burger King-Almagro
- Burger King-Angel gallardo
- Burger King-Ayacucho
- Burger King-Bulnes
- Burger King-Caballito
- Burger Couple La Tercera
- Burger Couple - La Mansión
- Burger Couple - La chupeteria
- Burger Couple - Los 90’s
- Burgertify
- DELTORO Burgers & pizza
- DIGGS
- Don Catto
- El Desembarco Boedo
- El Desembarco Microcentro
- El Desembarco Nuñez
- El Desembarco Pacifico
- El Desembarco Recoleta
- El Desembarco San Telmo
- El Desembarco Villa Urquiza
- Estación Alberdi
- Fat Broder
- Frank’s Grill
- Frank’s Grill - Palermo
- HUEBURGERS
- Je Suis Lacan
- Jotti
- Kiddo
- Kiddo Palermo
- La Casa de la Hamburguesa Palermo CDH
- La Choppería de Palermo
- LOBO BLANCO - Villa Urquiza
- Logs
- Mi Barrio Hamburguesería - Sucursal Barrio Norte
- Mi Barrio Hamburguesería - Boedo
- Mi Barrio Hamburguesería - Sucursal Belgrano
- Mi Barrio Hamburguesería - Sucursal Villa Urquiza
- Mi Barrio Hamburguesería - Sucursal Villa del Parque
- Mi Barrio Hamburguesería - Caballito
- Mi Barrio Hamburguesería
- Mr. Tasty - Caballito
- Mr. Tasty - Florida
- Paso a Paso
- Pérez-H
- Pérez-H - Microcentro
- PIBÄ Cerviño
- PIBÄ Charcas
- PIBÄ HOUSE
- PIBÄ SOHO
- PIBÄ Recoleta
- PIBÄ Recova
- Puente Gran Bar
- Shivo’s
- Shivo´s - Villa Crespo
- Temple Barrio Chino
- Temple Craft Madero
- Temple Craft Soho
- Temple - Monroe
- Temple - Palermo
- The Flour Store
- The Food Truck Store
- The Food Truck Store - Recoleta
- The Food Truck Store - Belgrano
- The Market Burger
- TRIXIE American Diner
- Valentino
- Weiss Burger
- What The Burger
- Williamsburg Infanta
- Casa Temple
- Chopi’s burger
- Urbano Cocina Americana
- El Ideal
- B-Moodie
- Bulebar Food & Drinks
- Burger King-Canning
- Burger King-cine
- Burger King-Cuenca
- Burger King-Dot
- Burger King-Facultad
- Burger King- Flores
- Burger King-Gavilan
- Burger King-Jose Hernandez
- Burger King-Liniers
- Burger King-Nazca
- Burger King-Obelisco
- Burger King-Once
- Burger King-Parque Brown
- Burger King-Paseo Alcorta
- Burger King-Peru
- Burger King-Peru
- Burger King -P.Italia
- Burger King-Quesada
- Dean & Dennys - Abasto
- McDonald’s - AEP
- McDonald’s - LAR
- Mc Donalds - LAV
- McDonald’s - LPZ
- Dean & Dennys - Barrio Norte
- Burger King-Retiro
- Dean & Dennys - Belgrano
- McDonald’s - R10
- Burger King-Villa Urquiza
- Dean & Dennys - Corrientes
- McDonald’s - RCV
- Dean & Dennys - Recoleta
- Dean & Dennys - Belgrano R
- Mc Donald´s - TRU
- Dean & Dennys - Caballito
- Dean & Dennys - Devoto
- Mc Donald’s - DEN
- McDonald’s - DEV
- McDonald’s - MTD
- Dean & Dennys - Shopping DOT
- McDonald’s - PBJ
- Dean & Dennys - Flores
- McDonald’s - PLS
- Dean & Dennys - Plaza Shopping Center
- Mc Donald’s - DOT
- McDonald’s - PHY
- Dean & Dennys - Palermo
- Dean & Dennys - Pacífico
- McDonald’s - AR2
- Mostaza-Constitución
- McDonald’s - AR4
- McDonald’s - AR7
- McDonald’s - CYJ
- McDonald’s - EK2
- McDonald’s - FLO
- Mostaza-Once
- McDonald’s - FLS
- McDonald’s - ACO
- Mostaza-Spinetto
- McDonald’s - FL2
- Mostaza-Florida 2
- McDonald’s - FLA
- McDonald’s - LIM
- McDonald’s - MAD
- Mostaza-Guemes
- Mc Donald’s - AB1
- Mostaza- corrientes y callao
- Mc Donald’s - AB2
- McDonald’s - AP1
- Mostaza- Constituyentes
- McDonald’s - AR5
- Mc Donald’s - CHE
- Mostaza-Caballito
- McDonald’s - MED
- Mostaza-Flores
- McDonald’s - SM1
- McDonald’s - AP2
- McDonald’s - CNG
- Mostaza-Madero 2
- McDonald’s - CLH
- McDonald’s - CPY
- Mostaza-Alto palermo
- Mc Donald’s - CTN
- McDonald’s - SFC
- Mostaza-trenes
- McDonald’s - SF6
- McDonald’s - SF3
- McDonald’s - AT1
- McDonald’s - BEL
- McDonald’s - CFL
- Louvre
- McDonald’s - PMJ
- McDonald’s - SF2
- Mostaza-Cabildo
- McDonald’s - SF5
- Mc Donald’s - SGC
- Mostaza-Cabildo 2
- McDonald’s - BEU
- Mostaza-PELLEGRINI- CORDOBA Y 9 DE JULIO
- McDonald’s - COL
- Mostaza-Abasto
- McDonald’s - CYM
- McDonald’s - ELC
- Mostaza-Urquiza
- McDonald’s - NUN
- McDonald’s - WOC
- Mostaza-dot
- Mostaza-Acoyte
- Mostaza-Pompeya
- Mostaza-Recoleta
- Mostaza-CORRIENTES Y 9 DE JULIO
- Mostaza-Devoto
- Mostaza-Villa del parque
- Mostaza-Mataderos
- Mostaza-Primera junta
- Mostaza-Aeroparque
- Mostaza-parque chacabuco
- Mostaza-San telmo
- MostazaMadero 3
- Mostaza_JUAN B JUSTO- VILLA CRESPO
- Mostaza-Parque centenario
- Mostaza-Diagonal
- Mostaza-GALERIAS PACIFICO
- Mostaza-VELEZ
- Mostaza-Warnes
- Mostaza-abasto
- Mostaza-Av la plata
- Mostaza-Boedo
- Mostaza-Av de mayo 2
- Mostaza-Av de mayo 2
- Mostaza-SANTA FE Y 9 DE JULIO- CERRITO
- Mostaza-Parque brown
- Burger Chazz
- D&R Burgers
- Jay Hamburguesas
- McDonald’s- Martin Garcia
- Teglia Cramer
- Jerome Palermo
- PIBÄ Juramento
- PIBÄ DOHO
- PIBÄ Barrio Chino
- Descuento: 50% en un combo seleccionado por cada local (incluye hamburguesa, acompañamiento y bebida).
- Qué cambia entre lugares: El combo elegido varía por marca/sucursal; el detalle se consulta en el mapa virtual oficial.
Cómo comprar los combos al 50%
Paso a paso para comprar los combos:
- Elegir un local en el mapa virtual
- Ver los combos en promoción al 50%
- Ir el viernes 6 de marzo desde las 19.
- Pedir el combo con descuento informado por el local y abonar en el lugar.
