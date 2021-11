“Inglés, esquí y safari”. El argentino que hace 50 años trajo “una idea loca” al país y revolucionó el rubro del turismo

Hace medio siglo, Willie Carballo (75) hizo un viaje que le cambiaría la vida. Gracias a una beca que le otorgaron el Ministerio de Turismo y la embajada británica, voló a Brighton, Gran Bretaña, para estudiar marketing y perfeccionar su inglés. Durante su estadía, de un año entero, vivió en una casa de familia. “ Fue una experiencia inolvidable y representó un quiebre en mi vida” , asegura.

Tanto disfrutó de aquel viaje que volvió al país convencido de que tenía que compartir su experiencia con otros jóvenes. Esta idea, que parece “de lo más normal” en el siglo XXI, resultó revolucionaria 50 años atrás, cuando no existían el celular ni los correos electrónicos. “Era algo impensado que un joven pretendiera llevarse a un hijo a estudiar a más de 11.000 kilómetros de distancia. Yo sabía que estaba proponiendo una idea loca”, dice. Y recuerda que antes de embarcarse en la difícil tarea de convencer a los padres, decidió cambiar de look y dejarse crecer la barba. “Sentía que aportaba una imagen más adulta”, insiste entre risas.

Así nació European School Consultant (ESC), la agencia pionera en el rubro que, contra todos los pronósticos, creció y se expandió por toda Latinoamérica. Tras sortear las vicisitudes de la pandemia, hoy cumple 50 años. El empresario siente la satisfacción de haber llevado a más de 16.000 estudiantes latinoamericanos al extranjero a estudiar. Hay casos notables, entre ellos una primera dama, varios artistas, hijos de sindicalistas y hombres de negocio.

Willie Carballo cuenta que para inspirar confianza en los padres comenzó a usar barba de joven para lograr una imagen mas “adulta” PATRICIO PIDAL/AFV

El primer viaje

Willie estaba acostumbrado a viajar por el mundo: su familia se dedicaba al turismo. Sin embargo, él también dudó antes de embarcarse en su viaje de estudios. “Me costó un año tomar la decisión de ir. ¡Había que irse solo! Hoy puede ser común, pero en ese momento no tenías ni siquiera a quién preguntarle. Era una decisión importante”, insiste.

-¿Cómo se decidió a viajar?

-Fue mi papá. Cuando gané la beca, él tuvo la virtud de alentarme para que vaya. No me obligó a ir, sino que de buena forma me dijo: “No te la podés perder. Es algo único y sos un privilegiado”. Y tenía razón, porque ese viaje marcó un cambio en mi vida. Pienso que él me señaló el camino que hoy yo estoy transitando, y además me inculcó la importancia del trabajo, el esfuerzo y el respeto por el prójimo.

Willie Carballo, junto a sus padres, en la pista de Ezeiza, de regreso del viaje que cambió su vida.

Fue así como el joven Willie, aún sabiéndose afortunado, emprendió su viaje. Pero al llegar a destino, sus temores se disiparon. “Llegué a Brighton, fui a la dirección que me habían asignado, golpeé la puerta y me abrió la puerta un matrimonio grande con un adolescente y un perro. Era casi de noche, me hicieron pasar. En el living me dieron una taza de té con leche y unas galletitas. Me tomé el té con leche, comí las galletitas y me fui a dormir. Caí como un piano. Me acuerdo que al otro día me despertaron con una palmada en la espalda y otra taza de té sobre la mesa de luz. ‘Willie, en quince minutos estará listo el desayuno’, me dijeron. Y ahí se me acabó el miedo. Forjé una relación divina con esta familia, con quienes mantuve contacto por muchos años”.

En sus primeros días de clases, le llamó la atención ser el único latino en la escuela. “Había estudiantes de todas partes del mundo: españoles, alemanes... ¡hasta tailandeses! Pero de América Latina estaba yo solo. Después me enteré de que los pocos latinos que iban lo hacían porque sus familias tenían negocios con Europa o pertenecían a una clase social muy alta. Y ahí surgió mi idea”, cuenta.

-Además de esta “loca idea” que logró transformar en una empresa, ¿qué otras enseñanzas trajo de Brighton?

-Cuando volví de Inglaterra me sentía capaz de cualquier cosa. Vivir en el exterior te abre la cabeza de una manera muy importante. Convivís con personas de distintos países. Me acuerdo que yo estaba con un árabe y un tailandés que nunca sonreía. Todo eso es una experiencia distinta a un viaje turístico porque te enfrenta a otro tipo de situaciones, esas que te movilizan. No digo que te cambia la vida -aunque a mí me la cambió-, pero estoy seguro de que de esta experiencia, nadie vuelve igual.

Durante medio siglo, la compañía que fundó Carballo llevó a más de 16.000 estudiantes latinos a estudiar inglés al extranjero

“Nadie creía en mi idea”

Ya de regreso, con tan solo 23 años, Willie tenía una idea fija en su cabeza: crear una agencia que ofreciera viajes de estudio a Gran Bretaña para los jóvenes argentinos. Quería replicar la experiencia que él había vivido, con alojamiento en la casa de una familia inglesa.

“Lo primero que hice fue buscar el apoyo de una línea aérea. El director general de British Airways era un íntimo amigo de mi papá y me dijo: ‘Willie no va a andar, seguí laburando con tu viejo’. No hubo una sola compañía aérea que me creyera. Recién pude lanzar el programa algunos meses después, con Alitalia. Pero nadie creía en mi idea”, recuerda. Al mismo tiempo, visitaba los principales colegios del país para ofrecer su propuesta.

La oferta del joven Carballo tuvo mejor recepción en los colegios angloargentinos, en especial en el Saint Catherine’s Moorlands, el San Andrés, el Saint George’s y en el Northlands. “Esos colegios tenían una mentalidad más abierta. Después, el boca a boca fue vital. Al día de hoy la mayoría de esos colegios hacen esto por su cuenta” , señala.

Fue así como fundó ESC. Los primeros contingentes viajaron a Gran Bretaña acompañados por el mismísimo Willie. La mayoría de los viajes se realizaban durante las vacaciones de verano, en los meses de enero y febrero, aunque algunos grupos de jóvenes también volaron en el receso escolar de invierno, en julio.

La “idea loca” de Willie pronto se extendió a otros países de América Latina, primero a Brasil y después a Chile, Perú, Paraguay y Venezuela. Al mismo tiempo, sumó a la propuesta dos nuevos destinos: Suiza y Sudáfrica.

Willie Carballo en el Palacio Duhau PATRICIO PIDAL/AFV

-Dos destinos que se venden por el esquí y los safaris.

-Suiza es un país muy especial. Es muy chico y, sin embargo, como marca país, debe ser uno de los mejores que existen en el mundo. Aunque mucha gente no lo sabe, Suiza es uno de los países más fuertes en educación. Ellos me llamaron en el ‘71 para hacer algo similar a lo que hacía en Inglaterra. Y me pareció genial. Después llegó Sudáfrica, que en aquel tiempo estaba bastante aislada y quería fomentar el turismo. Era pleno apartheid. Nos invitaron a un grupo de agentes de viajes y nos preguntaron qué ideas se nos ocurrían para llevar turistas a Sudáfrica. Yo no dudé: les propuse “inglés y safari”. Al tiempo, me ofrecieron 80 becas para que argentinos estudiasen inglés allá. Lo único que debían pagar era el avión. Lo hicimos durante 4 años y el programa se llamó Good Morning Jirafa. Quedé fascinado con ese país, tanto que después volví casi todos los años.

Más de 16.000 estudiantes viajaron con Willie. Entre sus pasajeros hubo muchos famosos: la exprimera dama Juliana Awada, la diseñadora Jazmín Chebar, el actor Juan Cruz Bordeu y los hijos del expresidente Mauricio Macri. También un chacarero viudo de La Pampa que se enamoró de una viuda inglesa y regresaron, con los hijos de ella, a vivir al país.

Además de ser el fundador de ESC, Willie es el representante en Argentina y América Latina de la prestigiosa clínica suiza La Prairie. A su vez, es asesor de hospedaje en exclusivos lugares del mundo a través de la página “Fine Hotels, Spas & Resorts of the World”.

-¿Cómo modificó la pandemia del coronavirus estos viajes?

-Los viajes se pararon. Lo que se siguió moviendo fue el tema de los spa, en especial el de la clínica de La Prairie por su tratamiento de refuerzo del sistema inmune. Eso siguió activo en la medida que fueron autorizando los vuelos. Con los colegios ahora se está reactivando. Hace cinco semanas me llamaron algunas madres de exalumnos y conocidos para viajar a Suiza. Pensé que recién en el 2022 o 2023 iban a volver este tipo de viajes, pero no.

-¿Cuánto sale un viaje como el que proponés?

-Suiza, 9000 dólares, cuatro semanas, sin aéreos. Siempre fue más caro que el resto, un cincuenta por ciento más que cursarlo en Inglaterra. Es una suma importante, pero la experiencia lo vale.