Inició como un proyecto escolar y podría cambiar la forma en la que se lleva agua potable a los lugares más necesitados

Zainab Nathani, una joven estudiante de la escuela secundaria Niles Township West en Illinois, Estados Unidos, diseñó un avance científico que promete transformar el acceso al agua potable en zonas vulnerables. El proyecto consiste en un material poroso de base biológica capaz de capturar la humedad presente en la atmósfera para transformarla en agua líquida, sin el uso de electricidad o fuentes de energía convencionales.

Esta innovación, centrada en biogeles con estructura de emulsión, aprovecha la luz solar natural para liberar el recurso captado de forma eficiente y sostenible. La iniciativa surgió a partir de una profunda preocupación de la alumna por la crisis hídrica global, una problemática que ella analizó mientras trabajaba junto a investigadores senior en el Instituto de Investigación de Desalinización del Medio Oeste.

Zainab Nathani es la estudiante que tuvo la idea y decidió llevarla a cabo con el proyecto LinkedIn (@zainabznathani)

El método empleado por Nathani se denomina moldeo por emulsión, una técnica que combina dos líquidos no miscibles para conformar una estructura de gel con poros internos diseñados con precisión. Estos poros atrapan el vapor de agua del aire, incluso en condiciones ambientales de baja humedad. Posteriormente, el calor solar calienta el material y permite la recolección del líquido purificado.

A diferencia de la desalinización tradicional o los sistemas de filtración convencionales, este modelo evita la dependencia de infraestructura eléctrica costosa. Esta característica otorga al proyecto un valor singular para regiones remotas donde el acceso a redes hídricas resulta difícil o financieramente inalcanzable para la población local, según detalló The Times of India.

La idea del proyecto es poder ayudar a las personas que no tienen acceso a agua potable Instagram (@niles_area_thirstproject)

El impacto de este trabajo le valió a la estudiante el cuarto puesto en la categoría de Ciencia de los Materiales durante la 76.ª Feria Internacional Anual de Ciencia e Ingeniería Regeneron, celebrada en Phoenix en mayo de 2026. La distinción reconoce la viabilidad del diseño, titulado Biogeles compuestos con plantilla de emulsión para la generación escalable de agua atmosférica mediante energía solar. El término escalable dentro de su investigación subraya la intención de trasladar el concepto desde el laboratorio hacia una implementación masiva. La joven logró clasificar a este evento internacional tras destacar en la Exposición Estatal de la Academia Junior de Ciencias de Illinois.

Más allá de la innovación técnica, Nathani mantiene un activismo constante, ya que ella fundó el Proyecto contra la Sed del Área de Niles, una iniciativa vinculada a una red internacional que recauda fondos para la construcción de pozos en lugares con carencias críticas. Esta labor le permitió comprender la realidad de las familias afectadas por la inseguridad hídrica. La estudiante combina su perfil científico con su rol como presidenta del Club de Futuros en STEM de su escuela secundaria, donde fomenta el interés por la ciencia y la tecnología. Nathani expresó su deseo de convertirse en Embajadora del Desafío del Agua, un puesto destinado a empoderar a diversas comunidades con conocimientos técnicos y fomentar la participación juvenil en temas ambientales.

Lo que comenzó como un proyecto escolar, llevó a Zainab Nathani a un reconocimiento internacional Instagram (@niles_area_thirstproject)

Fuera del ámbito académico y del laboratorio, la joven equilibra sus intereses con actividades deportivas como el flag football y la lucha libre, además de impartir clases particulares a estudiantes menores. Su trayectoria refleja una intersección entre el rigor técnico y la vocación de servicio. La Sociedad para la Ciencia, organizadora del certamen internacional, destacó la capacidad de la alumna para conectar necesidades comunitarias con soluciones basadas en la ciencia de los materiales. Mientras continúa su formación en Niles, la joven proyecta expandir este método hacia dispositivos asequibles para el uso cotidiano, con el fin último de mejorar la calidad de vida de las personas en los sectores más desfavorecidos del planeta.