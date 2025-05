“Hay 17 niños y un solo baño”: el drama de 12 familias que fueron evacuadas y conviven en una casa de un vecino solidario

“¿Cuándo volvemos a casa?”. Esa es la pregunta que Enzo, de 11 años, le hace a su madre hace tres días, desde que fueron evacuados a una casa junto a 11 familias luego de las tormentas que se desataron durante el fin de semana e inundaron 21 localidades de la provincia de Buenos Aires. De hecho, ellos viven en el barrio Río Luján, una zona carenciada de Pilar que este martes continúa bajo el agua.

En un video que envió a LA NACION su madre, Paola Cardozo, se puede ver cómo se asoman los techos de las casas de chapa y material en medio de lo que parece un río marrón que se extiende hacia el horizonte. Esa fue la consecuencia más gráfica del temporal que se extendió desde el viernes pasado al domingo por la mañana y que ocasionó la evacuación de miles personas y la muerte de dos hombres.

Paola cuenta que ese mismo viernes, ella y sus tres hijos fueron evacuados por personal de Defensa Civil tras un llamado que ella misma hizo. Gracias a que un vecino les prestó una casa que suele alquilar, pero que estaba sin inquilinos, su familia y otras 11 de la zona encontraron refugio.

Entre ese lugar y la casa de Paola hay solo 8 cuadras. El agua no llegó hasta allí porque está en una zona más alta, cerca de la ruta. Allí convive con otras 11 familias compuestas por unos 15 adultos y un total de 17 niños y niñas .

La casa es pequeña, tiene dos ambientes y un solo baño. Los adultos se organizan para llevar a los chicos a un merendero de la zona y buscar comida en algunos puntos dispuestos por la Municipalidad de Pilar donde cocinan y reparten comida.

Tienen calefacción, colchones y frazadas, pero “la situación es desesperante”, dice Paola a LA NACION. Todos quieren volver a la rutina diaria en sus propios hogares y los más chicos son los que están más afectados anímicamente.

“Como el resto, mis nenes están muy angustiados porque no saben qué va a pasar y perdieron todas sus cosas”, dice Paola y explica que decidió enviar a sus hijos al colegio a pesar de que sus útiles y mochilas quedaron bajo el agua.

“Hablé con la maestra y le pedí si les podían prestar unas hojitas y algo para escribir, así no se atrasan con la tarea. Quisimos también que fueran al colegio para que se distrajeran de toda esta situación tan desesperante para ellos”, explica Paola.

No son los únicos, muchos otros niños y adolescentes han perdido sus mochilas, útiles y lo realizado durante el año.

Al problema de la inundación de las casas, se le suma el temor de los saqueos​. “Ya hay familias a las que les vaciaron la casa”, relata Paola. Por eso, dice, su esposo hace guardia en el techo de su hogar. Mientras ella habla con este medio cuenta que irá a comprar algo de comida para acercarle a su marido y a los vecinos que siguen aislados.

“Yo me acerco hasta donde me deje el agua, pero voy a ver si un vecino que tiene un bote me puede dar una mano”, dice. Explica, además, que ni la municipalidad ni la provincia los asiste con lanchas, por lo que hacen red y piden ayuda a otros vecinos.

Paola, quien está evacuada junto a sus hijos en una casa junto a 11 familias más, cuenta que perdieron hasta los útiles de los niños Gentileza Módulo Sanitario

6 de cada 10 villas se inundan

Desde la ONG Módulo Sanitario, que ha construido más de 1600 baños en barrios populares de 10 provincias, lanzaron una campaña solidaria con el objetivo de recibir donaciones de dinero para el barrio Río Luján, en Pilar. Con lo recaudado comprarán lo que más necesitan estas familias: artículos de limpieza y desinfección, espirales, velas -ya que no hay luz en la zona-, ropa de abrigo, calzado y comida. Además de útiles para los chicos.

Son varias las organizaciones que ayudan a los barrios populares, no solo en Pilar, también en el resto de los 21 municipios que se vieron afectados por el agua, como Zárate y Campana. Es que cada vez que hay grandes tormentas, quienes más sufren son quienes viven en mayor estado de vulnerabilidad. Según el último Relevamiento de Asentamientos Informales hecho por TECHO y el Ministerio de Desarrollo Social, el 60% de los barrios populares del país sufre inundaciones cada vez que llueve .Esto afecta a parte de las 1.200 villas y asentamientos en los que habitan más de 430.000 familias.

“Todo es muy triste y desesperante. Hay muchos chicos y bebés en el barrio y en la casa que compartimos con las 12 familias una de las chicas está embarazada y le es muy difícil este día a día. Somos muchos los que debimos dejar nuestras casas y no sabemos cuándo volveremos a lo que quedó de ellas”, resume Paola con preocupación y angustia.

​

Cómo ayudar a Paola, sus hijos y las otras familias

Podés donar a través de la ONG Módulo Sanitario, que recibe fondos para comprar los artículos que necesitan las familias del barrio Río Lujánm desde aquí.

Cómo ayudar a los damnificados del resto de la provincia

Cáritas: La filial Zárate-Campana junta lavandina, cloro, artículos de limpieza, artículos de higiene personal, frazadas, agua, leche, pañales y calzados para niños en buen estado. Para más información, podés seguir las últimas novedades desde la cuenta de Instagram de Cáritas Zárate-Campana.

Cruz Roja Argentina: La mejor manera de colaborar con el trabajo de la organización, es a través de las donaciones que se pueden hacer desde su sitio web.

Corazón Azul: Podés colaborar desde su sitio web.

Fundación SÍ: Las donaciones se pueden hacer al alias donafundacionsi.

Techo Argentina: Tienen varios puntos de recepción que podés cosultar desde aquí .

Fundación Planeta Vivo: Se puede ayudar con donaciones al alias planetavivo2023 (Banco Galicia).