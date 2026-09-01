Dr. Phil, psicólogo: “¿Qué puedes hacer hoy para mejorar un poco la vida de tu pareja?”

Para Phil McGraw, el cuidado de una pareja no depende necesariamente de grandes demostraciones. El psicólogo sostiene que una relación puede fortalecerse mediante decisiones pequeñas que se repiten todos los días y propone comenzar cada jornada con una pregunta concreta: “¿Qué puedes hacer hoy para mejorar un poco la vida de tu pareja?”.

Dr. Phil: la pregunta diaria y los pequeños gestos que aplica en su matrimonio

El psicólogo que obtuvo su licenciatura en Midwestern State University consideró que plantearse “¿Qué puedes hacer hoy para mejorar un poco la vida de tu pareja?” obliga a cambiar el centro de atención.

En lugar de concentrarse exclusivamente en las propias necesidades, la persona debe pensar qué acciones podrían hacer más sencillo el día de su pareja.

Según explicó en una entrevista con Us Magazine, la suma de esas acciones cotidianas puede tener un efecto mayor que un gesto ocasional.

“Los pequeños comportamientos se acumulan y dan grandes resultados con el tiempo, y eso significa que no estás pensando en ti mismo, sino en el otro”, señaló.

El Dr. Phil compartió un hábito de su propio matrimonio con Robin McGraw, con quien se casó el 14 de agosto de 1976: a él no le gusta la idea de que ella tenga que sentarse frente a una pila de platos sucios. Por eso, si pasa por la cocina y los ve, se encarga de retirarlos y dejar despejado el espacio para que ella pueda disfrutar de un espacio despejado y agradable.

El Dr. Phil y Robin McGraw llevan 50 años de casados Facebook Dr. Phil

“En un matrimonio, cosechas lo que siembras”, aseguró el también famoso conductor televisivo. “Si te levantas cada día y te preguntas: “¿Qué puedo hacer hoy para mejorar su vida?”, no tiene por qué ser comprarle un coche nuevo o enviarle flores", agregó.

Robin McGraw: Comunicación y acuerdos que sostienen su matrimonio desde hace 50 años

Su esposa Robin McGraw contó que la comunicación es uno de los fundamentos de su matrimonio. Antes de casarse, ambos mantuvieron conversaciones en las que hablaron de manera directa sobre la relación que querían construir. Esas charlas permitieron conocer aspectos personales, límites y situaciones que podían generar conflictos.

“Nos mostramos muy vulnerables y sinceros”, recordó Robin. “En esas conversaciones, aprendí qué teclas podía tocar para molestarlo o hacerlo enojar. Aprendí cuáles eran y, durante 50 años, elegí cada día no tocarlas”, señaló.

La pareja también estableció una forma directa de resolver los desacuerdos: si algo molesta, se habla en lugar de recurrir a indirectas o silencios. Ese aprendizaje tuvo relación con la infancia de Robin.

“De pequeña fui un poco consentida, así que hacer pucheros me funcionaba. Si no me salía con la mía o no conseguía lo que quería, simplemente hacía pucheros y mi padre cedía enseguida”, contó a Us Magazine.

“Pensé que funcionaría con mi marido, pero no fue así. Simplemente no lo toleraba. Me dijo: ‘Si hago o digo algo que te molesta, dentro de lo razonable, te prometo que si me lo dices, no lo volveré a hacer’”, relató.

Phil y Robin McGraw: fe, apoyo mutuo y familia tras cinco décadas de matrimonio

La pareja también señaló a la fe cristiana como parte de su vida en común. Ese vínculo adquirió importancia durante momentos familiares difíciles, entre ellos las cirugías y los problemas de salud que atravesaron sus dos hijos cuando eran pequeños.

Para ambos, la fe funcionó como un elemento de apoyo frente a esas situaciones. “Ha sido muy importante criar a nuestros hijos en un hogar basado en la fe. Siempre he tratado de recalcarles eso a ambos, a través de la oración y el diálogo”, dijo el Dr. Phil.

El respaldo de Robin también estuvo presente durante el desarrollo profesional de McGraw. El psicólogo reconoció que ella acompañó sus distintas etapas laborales y que ese apoyo fue relevante durante su carrera.

“Mi carrera… tengo la oportunidad de hacerla. No tengo que hacerla. No es algo que deba hacer. Así que la espero con ilusión cada día. Y Robin me ha apoyado en todo lo que he hecho. Eso no es poca cosa. No es poca cosa tener una pareja que te apoye en todo lo que haces", aseguró.

Durante las cinco décadas de matrimonio, además, la pareja aseguró que nunca consideró la separación. A pesar de los rumores difundidos durante distintos momentos de su exposición pública, sostuvieron que nunca utilizaron la palabra “divorcio” dentro de su relación.