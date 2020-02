Bangalore también es conocida como la Silicon Valley de la India (Fuente: BBC)

Una ciudad colapsada por el tránsito usó el ingenio para intentar controlar sus calles con un experimento insólito: maniquíes disfrazados de agentes de tránsito.

La prueba se está llevando a cabo en Bangalore, el epicentro de empresas de telecomunicaciones al sur de India, que según datos oficiales tiene ocho millones de vehículos registrados en sus calles.

El objetivo es sumar "personal" para que la circulación sea menos caótica y lenta como actualmente es. De hecho, la velocidad media del tráfico es de 18,7 kilómetros por hora.

Las cámaras de videovigilancia de la ciudad registran 20.000 infracciones de tráfico diariamente

La idea fue del comisario Ravinkanthe Gowda con el fin de que los conductores piensen que son agentes reales y de esta manera no cometan infracciones: "Si el experimento funciona, los maniquíes de caqui [color de los uniformes de la policía india] se equiparán con cámaras de videovigilancia para recoger pruebas y captar a los infractores", explicó a la agencia de noticias PTI.

Por el momento en las calles colocaron doce maniquíes y consideran agregar 174 más si funciona. Sin embargo, las autoridades dejaron el claro que la ubicación de los muñecos no será fija debido a la "viveza" de las personas. Por ende, variarán constantemente con personal de carne y hueso.

A pesar de que la prueba fue validada y aplaudida por varios, otro sector de la sociedad no está de acuerdo. "No se puede hacer cumplir la ley con este tipo de prácticas. Los ciudadanos no se van a tomar con seriedad a los agentes de policía si creen que nuestro departamento miente deliberadamente", expresó un oficial que no quiso revelar su identidad al medio local News18.