El viaje continúa. Bodega El Esteco abre un nuevo capítulo con la presentación de su enólogo: Claudio Maza

A más de cien años de su fundación, Bodega El Esteco vuelve a marcar un hito en su historia. Con los Valles Calchaquíes como brújula y la identidad de los vinos de altura como norte, la bodega presentó oficialmente a su nuevo enólogo, Claudio Maza, durante un almuerzo íntimo en el Hotel Four Seasons Buenos Aires cuya cocina estuvo a cargo del prestigioso restaurante El Baqueano de Fernando Rivarola y Gabriela Lafuente que viajaron desde Salta especialmente para la ocasión.

El anuncio estuvo a cargo de Marcelo Belmonte, director de Viticultura y Enología, quien subrayó la solidez técnica y el profundo conocimiento del NOA que Maza construyó en dos décadas de trabajo continuo: “Su trayectoria y su sensibilidad para interpretar el terroir hacen que esta designación sea, para nosotros, una evolución natural”, destacó Belmonte.

Un enólogo formado en la altura

Nacido en Philipps, una localidad del departamento de Junín, Mendoza, Claudio Maza, de 51 años, lleva la vitivinicultura en la sangre y la montaña como territorio de creación. Tras incorporarse a El Esteco en 2005, fue parte del desarrollo técnico de la bodega desde distintos roles, hasta asumir en los últimos años la jefatura de Enología de Operación. Su vínculo con Cafayate —sus alturas, sus suelos, su clima extremo— es, asegura, tanto profesional como emocional.

“En estas dos últimas décadas nuestro equipo ha dejado una huella profunda en la evolución enológica de la región. Nuestro compromiso, conocimiento y pasión contribuyen a posicionar a El Esteco como un emblema de los vinos de montaña argentinos”, señaló durante la presentación.

El nuevo enólogo de El Esteco, Claudio Maza, explicó el maridaje seleccionado para acompañar la cocina de El Baqueano.

Con viñedos ubicados entre los 1.700 y 2.000 metros sobre el nivel del mar, El Esteco se propone ahora reforzar ese perfil.

Un almuerzo que celebró el norte

La presentación del nuevo enólogo no fue un simple anuncio corporativo, sino una experiencia que buscó transmitir, desde el primer bocado, la esencia del norte argentino. Para ello, la bodega convocó al equipo del restaurante salteño El Baqueano, reconocido por su trabajo con productos autóctonos y su investigación sobre los ecosistemas del NOA.

Durante la recepción, empanadas de carne cortada a cuchillo, empanadas de quinua y queso de cabra y un sorprendente choripán de pacú se maridaron con dos etiquetas de espíritu ancestral: El Esteco Old Vines Torrontés y Old Vines Criolla.

El menú por pasos, diseñado por el chef Fernando Rivarola y acompañado por la sommelier Gabriela Lafuente, fue un recorrido por preparaciones como crudo de llama, gazpacho de cucurbitáceas, carbonara de río con pacú ahumado, cordero negro y maíz capia. La selección de vinos —que incluyó El Esteco Champenoise, Blanc de Blancs, Partida Limitada Chardonnay, Garnacha, Malbec, Chañar Punco y Altimus— reforzó la diversidad estilística que la bodega es capaz de expresar desde la altura. El cierre llegó con dulces regionales y El Esteco Tardío Torrontés.

Fernando Rivarola llevó la cocina El Baqueano al Four Seasons.

Una nueva etapa para los Valles Calchaquíes

Con la designación de Maza, El Esteco reafirma su intención de consolidar su liderazgo en el segmento de alta gama y de proyectar la identidad de Cafayate y los Valles Calchaquíes hacia los mercados internacionales. La bodega enfatiza su compromiso con el desarrollo sustentable del norte argentino, desde la generación de empleo local hasta la puesta en valor del vino de Salta como una expresión diferencial dentro del mapa vitivinícola global.

“Venimos de un lugar que desafía y recompensa. Para El Esteco, la vida es una aventura única, y cada vino busca reflejar ese espíritu y acompañar a quienes se animan a explorar nuevos caminos”, concluye Victoria Azuaga Lombardo, Global Brand Manager de Bodega El Esteco.

Algunas de las etiquetas de El Esteco que se degustaron en el almuerzo.

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.