El paraíso favorito de las cucarachas: este es el aparato que se usa todos los días y que más atrae a estos insectos

La presencia de cucarachas en la cocina puede pasar desapercibida pese a las rutinas de limpieza diarias. Detectarlas a tiempo requiere observar ciertos aparatos domésticos que, por las condiciones que ofrecen, funcionan como refugio para estos insectos.

Sitios especializados en el hogar dicen que suelen acercarse especialmente a los electrodomésticos que concentran calor. En épocas de altas temperaturas, se convierten en espacios que pueden albergar huevos, restos biológicos o señales de actividad, como líquidos de olor característico.

Cómo contralar las cucarachas

El aparato más atractivo para las cucarachas

El microondas es señalado como uno de los principales focos de atención para estos insectos, seguido del horno. Ambos proporcionan calor y pequeños accesos que facilitan el escondite, incluso en otoño e invierno. Su uso cotidiano hace que, de no revisarse con frecuencia, las señales de infestación pasen inadvertidas.

Riesgos sanitarios asociados

La empresa especializada Ecolab advierte sobre los riesgos que implica la presencia de cucarachas en espacios donde se manipulan alimentos. Según indicó la compañía: “Debido al potencial peligro de contaminación de alimentos, las cucarachas pueden tener repercusiones significativas para restaurantes e instalaciones de servicios de alimentación. Las cucarachas transmiten enfermedades peligrosas, como E. coli, salmonella y disentería; el hecho de ver una sola cucaracha puede suponer una infracción grave y ser motivo para el cierre de un restaurante por parte de inspectores de sanidad".

Cómo prevenir y controlar la plaga

Expertos aseguran centrarse en mantener la vigilancia, especialmente en los electrodomésticos que generan calor. Revisar rendijas, cavidades y superficies internas permite detectar señales tempranas.

Además, se menciona la elaboración de un repelente casero a base de agua y azúcar, utilizado como método natural para intentar controlar la presencia de cucarachas.

Consejos prácticos para repeler cucarachas