Creer o reventar. A través de Facebook se viralizó una publicación en la que un chofer mexicano de Uber afirma haber dejado a una pasajera sin recibir pago alguno. Y la excusa que le ofrecieron para ese incumplimiento fue de naturaleza "sobrenatural".

El conductor contó que llevó hasta su casa a una chica. Una vez concluido el viaje, ella le pidió que la esperara un momento mientras entraba a su casa a buscar el dinero que le debía. Pero nunca volvió a salir.

Poco después, vio salir a una mujer de la residencia, a quien le explicó lo sucedido. Y, como en una trillada leyenda urbana, ella le respondió que no podía ser cierto, pues su hija había muerto cuatro años atrás.

"Me tocó dejar a una chava en la colonia Moderna, en Monterrey, el viaje fue de 87 pesos (cerca de 285 pesos argentinos), se baja y me dice que ahorita me trae el dinero; en eso, después de unos siete minutos, sale una señora y me dice si había dejado a alguien. Le comento que esperaba a una chava que me iba a pagar y en eso me dice que era su hija, pero ya había muerto hace cuatro años, y sucedía eso ya varias veces con varios conductores que subían su fantasma", escribió Marcos Sauceda Villegas, citado por Radio Fórmula.

"Nunca había visto algo así con tal de no pagar, pero me hizo la noche y ya ni le cobré", agregó. El posteo se viralizó rápidamente y ya cuenta con casi 9000 compartidas y más de 1000 comentarios que celebran la ocurrencia de la "fantasmal" pasajera.