El incidente sucedió hace cuatro años, durante una reunión en la casa de la princesa. En un confuso episodio, quiso nombrar caballero a James Blunt y sin querer le hizo un corte a Sheeran por el que terminó en el hospital. El manager acaba de confirmar la historia

En 2016, el diario The Sun informó sobre un rumor que aseguraba que, durante una reunión, la princesa Beatrice casi le saca un ojo al músico Ed Sheeran. Esta semana, cuatro años después, Stuart Camp, su manager, confirmó la historia en una entrevista con The Telegraph.

De acuerdo con la fuente citada por The Sun hace cuatro años, se trató de un accidente que comenzó con una broma. Sucedió durante una reunión organizada por la princesa con alrededor de veinte invitados, entre los que se encontraban James Blunt y Ed Sheeran.

Al parecer, Blunt dijo que le encantaría ser nombrado caballero. Beatrice le contestó que ella sería feliz de poder concederle ese deseo y tomó una espada ceremonial que colgaba de una pared para imitar los gestos protocolares propios de la reina. Sin embargo, según el medio británico, "la princesa calculó mal el peso y, en lugar de golpear con suavidad el hombro de Blunt, balanceó la espada hacia atrás sin saber que Sheeran estaba parado justo detrás de ella".

El resultado del mal movimiento fue un profundo corte en la mejilla del músico a unos centímetros del ojo por el que debió ser trasladado a un hospital para que lo suturaran. Poco después del incidente, de acuerdo a The Telegraph, Sheeran habló sobre la herida en una entrevista con Absolute Radio, en la que tuvo la amabilidad de no mencionar a Beatrice: "Me golpearon sin querer en la cara y no le di importancia, pero luego me miré la camisa y estaba llena de sangre. Todos me estaban mirando y yo pensé que solo me estaba sangrando la nariz".

Cuando Stuart Camp fue consultado acerca de la veracidad de la historia afirmó que era 100% cierta: "Quise ser precavido con el tema y no comentar nunca la historia públicamente. Muchos me dijeron que no cuente que había sido ella, que diga que fue otra persona, pero yo pensé que era mejor no decir nada para evitar mentir. Ahora que lo pienso, no supimos nada de la princesa desde aquel episodio", manifestó.