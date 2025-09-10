El artista favorito de la familia de Lionel Messi se muda a EE.UU.: dónde vivirá

Ed Sheeran compartió que planea mudarse a Estados Unidos para facilitar sus traslados durante su próxima gira por el país, y aunque no dijo exactamente en dónde desea vivir, sí ha expresado en diversas ocasiones que tiene una ciudad favorita, ubicada en Tennessee. Se sabe que el artista es el favorito de la familia de Lionel Messi, quienes no solo han asistido a sus conciertos, sino que lo conocen personalmente.

La ciudad favorita de Ed Sheeran en Estados Unidos

El cantante nacido en Inglaterra se encuentra en medio del lanzamiento de su nuevo álbum Play, cuyo lanzamiento está pautado para el viernes 12 de septiembre, y durante una de las entrevistas de promoción que realizó con The 2 Johnnies reveló que planea mudarse al país norteamericano.

El artista explicó que su cambio de residencia se debe a la serie de conciertos que dará por todo EE.UU. y a su familia, pues desean instalarse en un solo lugar y no verse obligados a viajar constantemente entre Inglaterra y Norteamérica para que el famoso pueda cumplir con sus compromisos profesionales.

Actualmente, Sheeran tiene su residencia al sureste de la nación europea, específicamente en el condado de Suffolk, propiedad que cuenta con una gran mansión, un lago, una capilla y hasta un bar, según El País.

Con sus planes para mudarse a EE.UU., el intérprete de Shape Of You podría elegir una de sus ciudades favoritas de este país, la cual es Nashville, capital de Tennessee, pues hace meses declaró en el pódcast Call Her Daddy, de Alex Cooper, que es la ciudad perfecta para trabajar en una transición a la música country.

Ed Sheeran reveló que planea mudarse a Estados Unidos para su próxima gira (FB/Ed Sheeran)

Cómo es Nashville, la ciudad favorita de Ed Sheeran en EE.UU.

La capital de Tennessee también es conocida como “la ciudad de la música” y también tiene una gran escena artística para los amantes del teatro, las galerías y los museos, así como el Parque Estatal del Lago Radnor y muchas otras actividades, según Travel and Leisure.

La razón por la que Sheeran dijo que su ciudad estadounidense favorita es Nashville tiene que ver con que fue nombrada como la “capital mundial de la música country”, según Visit the USA.

También existen ofertas de músicos de pop y otros géneros como el góspel o la música clásica, que pueden encontrarse en las 180 salas disponibles con presentaciones de artistas en vivo en diferentes puntos de la ciudad.

Nashville, Tennessee, es conocida como "la capital de la música" (FB/Visit The USA)

Algunos de los recintos más conocidos son Station Inn, Basement East, Bluebird Cafe, Ryman Auditorium y la Honky Tonk Highway, ubicada en Lower Broadway. Esta última es una hilera de bares que tocan música en vivo en las calles totalmente gratis desde las 10.00 hs hasta las 3.00 hs, según Visit Music City.

Además de la música, Nashville también tiene edificios emblemáticos y legendarios como The Grand Ole Opry, además del Salón de la Fama y Museo de la Música Country y lugares llenos de historia como el RCA Studio B, en donde Elvis Presley, Dolly Parton y otros artistas grabaron muchos de sus grandes éxitos.

Nashville, Tennessee, la ciudad de EE.UU. a la que podría mudarse Ed Sheeran (FB/Visit The USA)

Los mejores lugares para conocer en Nashville

Existen diferentes ofertas artísticas, culturales e históricas para conocer Nashville, pero tres de las imperdibles, según Visit Music City, son:

Ryman Auditorium

Ubicado en 116 Rep. John Lewis Way N, es una sala de conciertos con un renombre internacional, también es conocida como “la iglesia madre” de la “ciudad de la música”, y cuenta con una acústica auténtica y trascendental gracias a su arquitectura única.

El Ryman Auditorium es reconocido por su acústica y está en Nashville (visitmusiccity.com)

Histórico RCA Studio

Fue construido en 1957 y se trata de una de las instalaciones de grabación musical más famosas de todo el mundo que albergó a famosos de la talla de Elvis Presley, Chet Atkins, Eddy Arnold, Dolly Parton, Roy Orbison y los Everly Brothers y está ubicado en 1611 Roy Acuff Pl.

El salón de la fama y museo de Nashville (visitmusiccity.com)

Museo y Salón de la Fama de Música Country

Ubicado en 222 Rep. John Lewis Way S, cuenta con un acervo de los momentos históricos de este género musical, forma parte de la Alianza Americana de Museos y es uno de los museos de historia más visitados en todo el país norteamericano.