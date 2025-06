La inesperada revelación de Ed Sheeran sobre su uso de la tecnología que dejó a todos sin palabras: “Es lo mejor”

A los 34 años, Ed Sheeran se posiciona como uno de los cantantes más exitoso de su generación, con cuatro premios Grammy y hits como “Photograph”, “Shape of You” y “Thinking Out Loud”, que acumulan millones de reproducciones. Pero, a pesar de la fama y el reconocimiento, elige llevar una vida reservada, privada y principalmente desprovista de un teléfono celular, algo que para muchos es inconcebible. En una reciente entrevista, dejó a todos atónitos al revelar la decisión que tomó con respecto al uso de la tecnología y dejó una reflexión basada en su propia experiencia por la que lo llenaron de aplausos.

El martes, Ed Sheeran estuvo en el conocido programa español La Revuelta (RTVE) conducido por David Broncano. Entre los varios temas que abordaron, uno de ellos fue el uso de la tecnología, algo que genera mucha inquietud desde hace muchos años, puesto que cada vez las personas pasan más horas de su día scrolleando en Instagram o TikTok. Para sorpresa de todos, el músico británico hizo una inesperada revelación: “Yo uso el correo electrónico, no uso más el celular”.

Ed Sheeran visitó el programa español La Revuelta y tuvo un mano a mano con el conductor David Broncano (Foto: Instagram @larevuelta_tve)

Ed Sheeran reveló que se comunicaba mediante e-mails y que una vez por semana responde todos los correos. “Yo quiero hacer eso”, expresó Broncano al escucharlo. Estoy bastante preocupado por eso [el tiempo de uso del celular], no sé cómo manejarlo", advirtió.

Pero, lo sorpresivo es que Sheeran no solo se comunica por correo electrónico, sino que dijo que directamente no tiene teléfono celular, revelación que le valió aplausos del público. “Siempre pienso en cuánto tiempo estuve malgastando en WhatsApp y a veces gasté 10 horas en una semana”, reflexionó el conductor. Esto le dio pie al músico para que contara el motivo detrás de su decisión de no tener un dispositivo móvil.

Ed Sheeran contó que no tiene teléfono celular y que se comunica por correo electrónico; responde los emails una vez por semana (Foto: Instagram @larevuelta_tve)

Explicó que lo descubrió mientras cenaba con su esposa, Cherry Seaborn. Cuando ella se iba al baño, él automáticamente agarraba su celular y comenzaba a tipear. Al advertir esta conducta, decidió erradicarla: “Entendí que aburrirse es bueno para el cerebro porque empezás a pensar en cosas; como esa canción que canté [”Old Phone”], que no habría sido escrita si hubiese tenido un teléfono. Me aburrí y dije ‘voy a escribir esta canción ahora’“.

“Estar aburrido es lo mejor para la creatividad porque tu cerebro empieza a pensar; si siempre estás mirando m***a no podés crear", enfatizó. “A algunos invitados les pregunto cuántas horas usaron el teléfono esta semana y creo que tenés el récord con cero horas”, acotó Broncano, a lo que Sheeran le explicó que aunque no tiene celular, todos los días usa su iPad, pero solo una vez por semana responde los correos electrónicos: “Si estoy en un auto por una hora, respondo unos cincuenta mails y termino”.

Ed Sheeran habló de su faceta poco conocida

Por otro lado, en otro momento de la entrevista, el intérprete de “Shivers” también habló de un aspecto poco conocido de su vida: su faceta de “granjero” en su casa ubicada en Framlingham, Suffolk. “Vivo en el campo, cerca de Ipswich, en el medio de la nada”, indicó y si bien afirmó que “no es una granja”, cultivan vegetales como cebollas, pimientos y pepino y que su esposa es fanática de dicha actividad.

“¡El granjero Sheeran!“, lanzó el conductor y él estuvo de acuerdo: “Sí, supongo que sí. Soy un granjero”. Incluso contó que hasta tiene una empresa agrícola. “Tenés que tener una empresa agrícola a veces para hacer ciertas cosas. Hacemos aceite de oliva, por lo que técnicamente soy granjero”, admitió.