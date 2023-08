escuchar

El 14 de julio de 1960, Jane Goodall, de 26 años, llegó en barco a las orillas del lago Tanganica, en Tanzania. Allá, en lo que ahora es el Parque Nacional Gombe Stream, comenzó su innovadora investigación científica sobre el comportamiento de los chimpancés. Hasta entonces era una estudiante de secretariado sin una licenciatura en ciencias, y dice que observó a sus sujetos salvajes con una mente abierta y sin ideas preconcebidas.

Controvertidamente en ese momento, desafió las convenciones al darle a esos chimpancés nombres en lugar de números. Una imagen tomada de Goodall durante este tiempo capturó su enfoque fresco, desafió la norma científica y se convirtió en una de las fotos más reconocibles del mundo.

Su difunto esposo, el fotógrafo holandés Hugo van Lawick, fue a Gombe en 1962, donde tomó miles de fotografías de ella. Pero, fue en 1964 cuando tomó lo que se convirtió en una fotografía icónica de Goodall con un chimpancé bebé conocido como Flint.

En la foto, se muestra a Goodall agachada y extendiendo el brazo derecho hacia Flint, el primer chimpancé que nació en Gombe después de su llegada, mientras él extiende el brazo izquierdo hacia ella.

Como Goodall le dice a BBC Future, esto fue mucho antes de la era de la fotografía digital, por lo que tuvo que esperar un tiempo antes de poder ver las imágenes impresas.

"La Creación de Adán" de Miguel Ángel en el techo de la Capilla Sixtina GETTY IMAGES

“Pasaron un par de meses o más antes de que hubiera una forma segura de enviar rollos expuestos a National Geographic para su procesamiento, y luego otra espera mientras enviaban las impresiones a Kigoma”, recuerda. “Cuando la vi, aunque no me di cuenta de que se volvería icónica, me hizo pensar en la pintura de Miguel Ángel de Dios acercándose al hombre”.

“Una verdadera pionera”

La fotografía se publicó por primera vez en la revista National Geographic en diciembre de 1965. Otra foto de Goodall estudiando a los chimpancés de Gombe estaba en la portada y se publicó como parte de la serie de fotos de van Lawick titulada “Nuevos descubrimientos entre los chimpancés de África”. Ese mismo año, National Geographic estrenó “Miss Goodall y los chimpancés salvajes”, el primero de muchos documentales que muestran su investigación.

La foto, junto con el documental de van Lawick “People of the Forest: The Chimps of Gombe”, “obligó a la ciencia a abandonar la idea de que los humanos eran los únicos seres sintientes con personalidad, mente y emociones”, dice Goodall.

Agrega que así se lo enseñaron cuando empezó a estudiar en la Universidad de Cambridge en 1962. “Por lo tanto, esta imagen trajo una forma completamente nueva de comprender quiénes son los animales y mostró que los humanos somos parte y no estamos separados del resto del reino animal”.

Goodall fue la primera persona en notar que los chimpancés tomaban briznas rígidas de hierba y luego las metían en agujeros en los montículos de termitas para atrapar y comer estos insectos. Hasta entonces, se creía que el uso de herramientas como esta distinguía a los humanos de todos los demás animales.

La investigación de Jane Goodall sobre los chimpancés en Tanzania allanó el camino para otras primatólogas GETTY IMAGES

Mark Wright, director científico de la organización benéfica de conservación WWF, dice que Goodall fue “una verdadera pionera” en muchos sentidos. Pero, fue esa fotografía la que ayudó a que se reconociera la importancia de una perspectiva femenina dentro de la comunidad de investigación científica, dice.

“Era una mujer joven que decía que las mujeres eran igual de capaces de hacer una investigación de primera clase en el campo. Hasta entonces, había sido un ambiente muy dominado por hombres. Y luego hubo una sucesión de mujeres de alto perfil haciendo este tipo de trabajo”.

Gilbert M Grosvenor, expresidente de la National Geographic Society, también argumentó que “el camino pionero de Goodall para otras mujeres primatólogas es posiblemente su mayor legado”.

“Durante el último tercio del siglo XX, Dian Fossey, Birute Galdikas, Cheryl Knott, Penny Patterson y muchas más mujeres la han seguido”, escribió en la biografía de la primatóloga del Instituto Jane Goodall. “Ciertamente, las mujeres ahora dominan los estudios de comportamiento de primates a largo plazo en todo el mundo”.

Librepensadora

Cuando se tomó la foto en 1964, Goodall estaba inmersa en la vida en Gombe, comenzando a comprender a los chimpancés que estaba estudiando y acumulando lentamente sus observaciones sobre su comportamiento. Esa experiencia de primera mano siempre fue su prioridad, dice Wright. “Esa foto nos recordó que para gran parte de este trabajo, no hay otra alternativa que estar en el campo. Muchos estudios se realizaron en zoológicos o parques de safari: es necesario estar en el campo para comprender realmente el comportamiento natural. Y tienes que hacer eso a largo plazo, no puedes solamente quedarte un par de semanas. Ella reforzó eso”.

Goodall fue al este de África sin ningún título formal y vivió en Gombe durante más de dos décadas, dedicando su vida al estudio de generaciones de chimpancés. Wright dice que esta foto transmite un poderoso mensaje a las personas que no estudiaron ciencias pero que quieren involucrarse en la investigación porque, a veces, una mente abierta es el mejor punto de partida.

Goodall “no era alguien con una bata de laboratorio, así que más gente podía verse reflejada, y como no tenía una gran cantidad de capacitación formal, podía observar como una pensadora libre y luego interpretar”.

Dra. Jane Goodall en la premiere de "Jane" en el California Science Center, abril 2023, Los Angeles, California GETTY IMAGES

Deseosa de abrir el mundo de la investigación científica a todos, Goodall inspiró a muchas personas a estudiar primatología en el campo. Desde 1960, el Centro de Investigación Gombe Stream publicó más de 482 trabajos de investigación científica y tesis de posgrado sobre la salud y el comportamiento de los chimpancés, con cientos de científicos estudiando allí.

Junto a su enorme cuerpo de documentales, libros y artículos de National Geographic, las fotografías de Goodall con Flint señalaron la importancia de conservar animales individuales. “Anteriormente, todo se trataba de salvar especies: los individuos no eran importantes. El pensamiento científico cambió”, dice la mujer.

Una revisión de 2021 del antropólogo estadounidense Michael Lawrence Wilson resume los muchos hallazgos de la investigación realizada en Gombe y reflexiona sobre el impacto de los esfuerzos de investigación de chimpancés iniciados aquí por Goodall.

“Gombe ejemplifica lo que se ha convertido en un enfoque estándar para los estudios de campo de primates: investigación colaborativa, recopilación de información sistemática sobre individuos identificados, seguida durante toda su vida”, concluye.

Hoy esa foto hace que Goodall sienta nostalgia. “Me recuerda una época mágica en la que conocía a cada chimpancé en particular, como si fueran miembros de mi familia. “Observé el desarrollo de Flint, desde que era un bebé hasta convertirse en un mocoso mimado, siempre apoyado por su hermana mayor o protegido por uno de sus hermanos mayores si era otro mono accidentalmente (¡o a veces deliberadamente!) lo lastimaba. “Esa imagen me hace pensar en los mejores días de mi vida”, dice.

La cercanía entre Goodall y Flint en la fotografía también refleja la cultura de la época, dice Wright, señalando que los científicos ahora se mantienen más alejados de los sujetos animales que están observando. “Pero, ella estaba haciendo algo que en realidad no se había hecho antes... Me quito el sombrero ante ella. Su trabajo fue absolutamente innovador”.

Sobre todo, la imagen muestra el amor genuino de Goodall, dice Wright. “Hay calidez y afecto por la especie que está estudiando. También hay amor por Gombe: ella encontró su lugar”. Para Goodall, es su simple conexión con Flint lo que hace que esta imagen sea tan cautivadora. “Sospecho que fue el atractivo de ese pequeño bebé que se acercó con tanta confianza: un vínculo real entre humanos y chimpancés. ¡Al menos, es por eso que es tan poderosa para mí!”.

*Por Anna Turns

El Instituto Jane Goodall señala que el contacto físico con animales salvajes ya no se considera apropiado y dice que “no respalda el manejo, la interacción o la proximidad a los chimpancés u otros animales salvajes”.