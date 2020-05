Se trata de un plan del gobierno para promover el turismo aunque el país todavía prohíbe la entrada de personas de más de cien países del mundo. Fuente: Lugares - Crédito: Mariana Eliano

Se suponía que 2020 sería un gran año para el turismo del país del sol naciente. Los juegos olímpicos prometían un aluvión de visitantes mayor que el del Mundial de Rugby celebrado el año pasado. Pero la pandemia arrasó con las expectativas . Con la premisa de reactivar el sector, Japón planea pagar la mitad de la tarifa de los vuelos a los turistas que deseen visitar el país en la segunda mitad de este año.

De acuerdo con el periódico The Japan Times , el gobierno japonés estima la inversión de un fondo de doce mil millones de dólares para atraer a los visitantes extranjeros. Se trata de una medida inspirada en la estrategia de Sicilia que ofrece beneficios similares para fomentar el turismo a medida que los contagios de COVID-19 continúen disminuyendo.

En una conferencia de prensa, Hiroshi Tabata, jefe de la Agencia de Turismo de Japón , reveló que el plan podría comenzar a principios de julio. Sin embargo, el anuncio quedará en suspenso mientras el país oriental mantenga prohibida la entrada a personas de alrededor de cien países.

Japón ya ha perdido los ingresos generados durante la temporada de los cerezos en flor que se disfruta en abril. De acuerdo con The Mainichi , uno de los diarios más grandes de Japón, el gobierno no reveló detalles del plan y todavía no está claro si aplicará a viajeros nacionales e internacionales.