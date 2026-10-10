Joan Mengual, técnico de emergencias: “Hay cosas a las que nunca llegas a acostumbrarte del todo”

Joan Mengual lleva más de 22 años de trabajo en emergencias. La experiencia le dio herramientas, pero no eliminó el impacto de entrar en momentos delicados de otras personas. En una entrevista con La Vanguardia distinguió los conocimientos que se estudian antes de subir a una ambulancia de lo que se aprende al asistir a alguien cuando todo cambia en segundos.

Aprender a decidir cuándo la información está incompleta

Describió un trabajo que exige observar la escena, interpretar lo que sucede y adaptar la intervención. No siempre recibe información completa ni encuentra la situación que imaginaba. Además de asistir y conducir, debe acompañar a personas que atraviesan circunstancias difíciles. Su recorrido incluyó Ucrania y Paiporta, después de la DANA de Valencia.

“Ves hasta qué punto puede movilizarse la gente cuando ocurre algo extraordinario y la capacidad que tienen muchas personas para ponerse a ayudar sin esperar nada”, destacó sobre lo que aprendió al trabajar en una ambulancia.

Hoy también participa en la preparación de otros profesionales. Enycosalud lo identifica como director de Operaciones, con tareas de coordinación de equipos, recursos y ejecución de proyectos. Esa responsabilidad enlaza la experiencia sobre el terreno con el trabajo de organizar una respuesta y preparar a quienes deberán intervenir.

Joan en su lugar de trabajo (Foto: La Vanguardia)

Mengual explicó que este proceso se llama simulación y que tiene varias etapas. Antes del caso práctico se aclaran los objetivos, el entorno y las reglas del ejercicio. Luego, los participantes evalúan lo que ocurre, toman decisiones y se comunican. El entrenamiento permite observar cómo usan sus conocimientos en una situación que intenta parecerse a una emergencia real.

“No se trata solamente de explicar un procedimiento, sino de colocar a alguien dentro de una situación y comprobar cómo utiliza aquello que sabe”, señaló.

El profesional destaca la importancia de poner a una persona que está aprendiendo en una simulación de la situación a la que se puede enfrentar (Imagen ilustrativa) (Foto: FreeP¡CK)

Para él, el trabajo no termina cuando se detiene la escena. La revisión posterior es la oportunidad de analizar decisiones, reconocer fortalezas e identificar qué se puede mejorar. Insiste en que ese intercambio debe servir para comprender lo sucedido, sin convertir los errores en un juicio contra la persona. En su enfoque, practicar procedimientos, liderazgo y comunicación forma parte de la preparación; volver sobre la experiencia permite conectar lo estudiado con las decisiones tomadas bajo presión.

“Estamos constantemente pensando qué haremos más adelante, cómo nos irá o qué pasará mañana y, trabajando en esto, ves que algo muy pequeño puede cambiarlo todo de repente”, cerró en la entrevista.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA