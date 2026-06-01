Los chef se plantan: “El arroz blanco se hace con ajo, cebolla y caldo”
Existen diferentes maneras de preparar este plato consumido en la gran mayoría del mundo solo hace falta conocer la forma correcta; enterate cuál de todas las versiones es la mejor
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El arroz se volvió un alimento indispensable para millones de personas en todo el planeta. En la Argentina es parte importante del menú cotidiano junto con la pasta. Lo cierto es que este grano es ideal para acompañar distintos tipos de carnes, hacerlo en guisos o ensaladas, aunque no siempre se prepare como se debe. Para ello, una chef de relevancia mundial enseñó un truco para cocinarlo y disfrutar de su mejor versión.
A través de las redes sociales, la cocinera Ana Casanova compartió un video en el que explicó la fórmula secreta para que el arroz quede rico y no se pegue. La experta escapó al tradicional uso del agua y la sal. Para ello, empleó otros ingredientes.
Casanova indicó que reemplazar el agua por caldo puede ser una opción mucho mejor, ya que aporta un sabor especial al alimento y no lo vuelve insulso. Además le aporta un color especial.
Otro ingrediente es el ajo. Para esta ocasión, la experta señaló que son necesarios dos dientes y un cuarto de cebolla. Para que se integre bien todo, la técnica ideal es triturar los sólidos y luego añadir el caldo ya hecho. De esta manera, al momento de cocinar el arroz, se vierte la preparación condimentada.
Si el arroz absorbe parte del líquido durante el proceso de cocción, también adquirirá el sabor del caldo y del resto de los ingredientes.
Paso a paso para hacer el arroz como se debe
- Picá la cebolla y los dientes de ajo con una licuadora o mixer.
- Verté en un bol estos ingredientes sólidos y el caldo (puede ser de pollo, carne, gallina o de verduras).
- Mezclá bien.
- En una olla sofreir el arroz con un chorrito de aceite de oliva.
- Cuando los granos de arroz comiencen a cambiar de color, verté el caldo.
- Cociná a fuego medio hasta que el arroz quede blando.
- Colá la preparación.
- Servir.
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