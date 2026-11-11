José, español en Islandia: “Aquí está el famoso 3-2-2, que trabajás tres días, descansás dos y trabajás dos”

Después de terminar sus estudios secundarios o incluso cuando sienten el momento de romper el hielo y vivir nuevas aventuras, muchos son los jóvenes que deciden empezar una nueva vida en otro país. Entre los destinos más elegidos está Islandia, un lugar que destaca por su alta calidad de vida, su modelo de equilibrio entre el trabajo y el tiempo libre y su entorno natural único. Y José es el claro ejemplo de esto.

José, español en Islandia: “Aquí está el método 3-2-2; trabajas tres días, descansas dos y trabajas dos” Captura TikTok (@esepevlogs93)

El joven español recurrió a su cuenta de TikTok para registrar su experiencia en el país insular europeo. Desde las altas montañas, miró frente a cámara y se refirió a algunas de las dudas de los usuarios: “¿Cómo es trabajar en Islandia? Algunos de ustedes habrán pensado muchas veces en salir al extranjero a trabajar y a lo mejor una de nuestras opciones ha sido venir aquí a Islandia".

En ese sentido, explicó la fórmula 3-2-2: “Trabajás tres días, descansás dos y trabajás dos y a la semana siguiente al revés, descansás tres días, trabajás dos y descansás otros dos; en total, al mes suelen ser unas 172 horas más o menos”.

No obstante, José contó que no todos los contratos son iguales. Aunque él mismo aclaró: “En mi caso, yo vine con esa condición, entre comillas, porque no tengo el 322, o sea, que muchos sitios a lo mejor no los ponen. Pero sí que van a ser 172 horas”.

El testimonio de José despertó curiosidad entre sus seguidores (Foto: Captura TikTok/@esepevlogs93)

A su vez, detalló cómo se maneja el sistema laboral con respecto a las horas adicionales: “En Islandia, las horas extras se pagan a un 90%. O sea, casi el doble, entonces al dueño no le conviene ponerte a trabajar más horas de las que debes. Si eres un fatiga como yo, negocia con el dueño a ver si puedes echar más horas y así, mejor para el ahorro”.

Por otra parte, respecto a las largas jornadas, señaló: “Y sí que es cierto que en Islandia los horarios suelen ser de 11-12 horas. Y aunque lo veas excesivo, no está tan mal. Realmente, al echar tantas horas en un día, vas acumulando las horas del mes y, al final del mes, tienes a lo mejor una, dos semanas libres sin trabajar”.

En cuanto al costo de vida y los beneficios laborales, el tiktoker indicó que muchas empresas facilitan el hospedaje: “Otra cosa que suelen hacer en algunos trabajos y es que el alojamiento te lo incluyen en la nómina. Tú directamente el alquiler en algunos casos, no lo pagas directamente. Depende de dónde vivas; yo estoy en un pueblo de apenas 1000 habitantes y tengo un cuarto compartido y pagamos 400 € las dos personas, o sea, 800 € por un cuarto. En Reikiavik, sale muchísimo más caro”.

Islandia destaca por su alta calidad de vida Zhu Haochen - XinHua

Por último, hizo hincapié en las ganancias y los incentivos económicos: “Otra cosa que llama mucho a la gente es el salario. Suele rondar un mínimo de 2800 €. Depende de dónde vivas, vas a cobrar más, vas a cobrar menos, depende de las horas que eches, cobrarás más, cobrarás menos, depende de lo que gastes, ahorrarás más o ahorrarás menos. En mi caso, como vivo en un pueblo donde no hay nada que gastar, lo estoy ahorrando todo”.

Y concluyó: “A partir de las 5 o las 8 de la tarde, no me acuerdo a qué hora era, tienes un plus de nocturnidad. Aparte de que tienes otro plus por trabajar fines de semana y festivos”.