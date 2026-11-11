La historia real detrás del pequeño hombrecito que causa terror en internet al caminar igual que Rumpelstiltskin

Un pequeño hombrecito de apariencia infantil, vestido con un traje verde oscuro y zapatos diminutos, se convirtió en uno de los personajes más compartidos de Internet. Su rostro, sus movimientos exagerados y su extraña caminata en puntas de pie despertaron la curiosidad de miles de usuarios, que comenzaron a preguntarse de qué película había salido.

El fragmento, que circula en TikTok, Instagram y X, muestra una escena que parece extraída de una producción de fantasía de los años 80. En la secuencia se observa a una joven dentro de un establo rodeado de heno. Mientras permanece angustiada, un pequeño personaje de aspecto similar al de un gnomo se acerca a ella y comienza a realizar un extraño baile. La situación cambia cuando el hombrecito convierte la paja que la rodea en monedas de oro. Sorprendida por lo sucedido, la joven recupera la alegría y termina besando al personaje, que se transforma en un apuesto príncipe.

La escena está inspirada en Rumpelstiltskin, el cuento de hadas recopilado por los hermanos Grimm, cuya historia gira alrededor de una joven cuyo padre asegura que su hija tiene la capacidad de convertir la paja en oro. Cuando el rey se entera, la obliga a demostrar ese supuesto talento bajo amenaza de muerte. Es entonces cuando aparece un misterioso hombrecito que realiza la tarea por ella a cambio de diferentes recompensas.

Muchas personas creyeron que la animación pertenecía a la película Rumpelstiltskin, pero no es así (Foto: Captura de pantalla X)

Finalmente, el personaje exige que la joven le entregue a su primer hijo como pago por sus servicios. Sin embargo, le ofrece una última oportunidad: si consigue adivinar su verdadero nombre, podrá conservar al bebé. La mujer descubre que se llama Rumpelstiltskin y logra romper el acuerdo, lo que provoca la furia del personaje.

Sin embargo, detrás del personaje de internet que muchos identificaron como Rumpelstiltskin se esconde una historia muy diferente. El video fue creado mediante inteligencia artificial (IA) y no pertenece a ninguna película antigua. Según informó el medio británico LADbible, el video apareció originalmente el 27 de agosto en una cuenta de Instagram llamada @stroinaya, donde también se compartieron otras creaciones realizadas con inteligencia artificial e inspiradas en cuentos clásicos, como El príncipe rana y Rapunzel.

El meme que se volvió viral en redes sociales

La publicación original tenía un objetivo diferente al que muchos imaginaron. En realidad, buscaba promocionar un curso dedicado a enseñar cómo utilizar herramientas de inteligencia artificial para producir contenido audiovisual. “Para crear un mundo de fantasía, rodar un cortometraje sin cámara ni actores, componer música, hacer dibujos animados o un proyecto completo, hoy en día no se necesita un gran equipo ni un presupuesto enorme”, escribió el creador en la descripción del video.