Julia Roberts: “He sido despojada de mi privacidad; me han mentido, arrastrado por las brasas y malinterpretado lo suficiente”

El 14 de junio de 1991, el estudio Soundstage 14 de la Twentieth Century Fox lucía transformado en un jardín campestre con mesas dispuestas para 150 invitados y todo listo para una de las bodas más esperadas de Hollywood, la de Julia Roberts y Kiefer Sutherland. Pero ese día, en lugar de caminar hacia el altar, Roberts almorzaba con Jason Patric, el mejor amigo de Sutherland, mientras este retiraba sus pertenencias de la casa que ambos compartían en Hollywood Hills. Horas después, Roberts y Patric abordaban juntos un avión rumbo a Dublín. El compromiso, que se había cancelado tres días antes, dejaba una escena vacía en el estudio y un escándalo que perseguiría a los tres durante años.

Julia Roberts, mucho antes de protagonizar la película Novia Fugitiva, se escapó de su boda con Kiefer Sutherland Archivo

El compromiso

Roberts y Sutherland se conocieron en 1989, cuando coprotagonizaron la película Línea mortal, estrenada en 1990. En ese momento, ella acababa de poner fin a su compromiso con Dylan McDermott, su compañero de reparto en Flores de acero, mientras que Sutherland finalizaba su divorcio de Camelia Kath, con quien tenía una hija, Sarah.

Este fue el trailer oficial de Línea mortal, en 1990

La relación entre los dos actores avanzó con rapidez. En agosto de 1990 anunciaron su compromiso y fijaron la fecha del casamiento para el 14 de junio de 1991. La revista People llegó a describirla como la boda de la década, pero...

Rumores de infidelidad

Semanas antes de la fecha prevista, comenzaron a circular versiones sobre una posible infidelidad de Sutherland con una bailarina que usaba el nombre artístico de Raven, identificada luego como Amanda Rice. El representante del actor negó en su momento que hubiera existido algo romántico entre ambos, aunque la mujer ofreció después una versión distinta y aseguró que Sutherland le había confiado que el rodaje de Mujer bonita había generado inseguridad en Roberts y tensiones en la pareja.

Según distintas versiones de la época, la pareja logró reconciliarse y decidió seguir adelante con los planes de casamiento pese a las tensiones previas. Sin embargo, los rumores no volvieron a disiparse del todo en los días siguientes.

La cancelación y la fuga a Irlanda

Además de mudarse de la vivienda que compartía con Roberts, Sutherland fue visto registrándose en un hotel el día en que debía celebrarse la boda. Por su parte, Patric había sido invitado a la ceremonia como padrino y fue desinvitado pocos días antes.

Una vez en Dublín, Roberts fue fotografiada sin su anillo de compromiso. A su regreso a Estados Unidos, la pareja ya era reconocida públicamente, aunque la relación se extendió apenas hasta 1992.

El escándalo del triángulo amoroso

El episodio consolidó para Roberts una reputación mediática que la acompañaría durante años, la de “novia fugitiva”, ocho años antes del estreno de la película homónima que protagonizó junto a Richard Gere. La prensa de la época persiguió a Roberts y a Patric durante el tiempo que duró su vínculo y ninguno de los tres hizo declaraciones públicas extensas sobre lo ocurrido durante un largo período.

El plantón en el altar produjo un escándalo mediático Instagram Shameless Podcast

Roberts rompió su silencio en 1994, en una entrevista con Rolling Stone, donde cuestionó las versiones publicadas sobre el momento exacto de la cancelación. Sostuvo que Sutherland no había quedado esperando en el altar, que no se había enterado del final del compromiso por un desconocido ni por televisión y que las distintas versiones circulantes, “días antes”, “horas antes”, “minutos antes”, no reflejaban lo sucedido.

Estas fueron las frases más fuertes que dejó para la publicación y que, aún hoy, siguen resonando:

“He leído ‘días antes’, ‘horas antes’, ‘minutos antes’. Y la realidad es que no importa cuántas veces lo digas: él no estaba esperando en el altar, no fue el día anterior, nadie más se lo fue a decir a él ni se enteró por la televisión... pero la gente simplemente no quiere saber la verdad”.

“Sinceramente, creo que Kiefer sabe que esto [cancelar el casamiento] fue lo mejor tanto para él como para mí. Pero no debería intentar quedar bien él mismo lanzándome dardos a mí. De alguna manera u otra, todo se transformó en la historia de que a Kiefer lo dejaron plantado en el altar. Y francamente, no entiendo por qué”.

“Siento que he sido despojada de mi privacidad las suficientes veces, me han mentido las suficientes veces, me han arrastrado por las brasas, me han malinterpretado y me han juzgado mal lo suficiente”.

Las versiones encontradas

Con el correr de los años, los protagonistas fueron matizando su relato. En una entrevista de 2006 con Rolling Stone, Sutherland fue consultado sobre si había perdonado a Patric y respondió que el asunto no pasaba por el perdón, sino por la sorpresa de haberse enterado del vínculo entre Roberts y su amigo a través de un tercero y no de Patric mismo.

En 2011, Patric habló con Vulture y calificó como una invención buena parte de lo publicado en su momento. Explicó que la relación entre Roberts y Sutherland había terminado, que él estuvo un tiempo con ella y que ese vínculo también concluyó y remarcó que nunca existió un conflicto real entre él y Sutherland, ni siquiera en aquel entonces.

En 2016, Sutherland concedió una entrevista al programa The Jess Cagle Interview y, más tarde, a la revista People, en la que elogió el coraje de Roberts para cancelar la boda. Señaló que ambos eran jóvenes y estaban muy enamorados, que habían decidido casarse pero que surgió otra situación y que el peso de la fama de Roberts, entonces una de las actrices más populares del mundo tras el éxito de Mujer bonita, convirtió lo que iba a ser un acontecimiento íntimo en un hecho de alcance público.

El encuentro más significativo se produjo en 2021, cuando Sutherland y Patric participaron juntos, por primera vez, del podcast Inside of You. Allí, ante la pregunta directa sobre el viaje que Patric había realizado con Roberts, Sutherland susurró “Irlanda” y Patric confirmó el destino. Patric aclaró además que se sentía incómodo hablando por Julia Roberts ya que ella no estaba presente para dar su propia versión y volvió a calificar como una exageración mediática la idea de que se hubiera fugado con la novia desde la propia boda. Ambos actores coincidieron en que, más allá del episodio, jamás existió una ruptura real en su amistad y que la habían retomado formalmente hacia 2009 o 2010.

Vidas después de la ruptura

Tras el fin de su relación con Patric en 1992, Roberts se casó con el músico Lyle Lovett en 1993. El matrimonio se disolvió en 1995. Más adelante mantuvo una relación con el actor Benjamin Bratt durante casi cuatro años.

En 2000, durante el rodaje de La mexicana, conoció al director de fotografía Danny Moder, con quien se casó en 2002 pese a que ambos tenían pareja al momento de iniciar el vínculo, ella con Bratt y él con la maquilladora Vera Steimberg. Roberts y Moder tienen tres hijos, Henry y los mellizos Hazel y Phinnaeus. En 2026, la actriz celebró en redes sociales veinticuatro años de matrimonio.

En 2002, Roberts se casó con Danny Moder, tuvieron tres hijos y este año celebraron su 24º aniversario juntos Instagram Movies and More

Sutherland, por su parte, estuvo casado con Kelly Winn entre 1996 y 2004, año en que solicitó el divorcio. Desde 2014 mantiene una relación con la actriz Cindy Vela, con quien se comprometió en 2017. Patric tuvo un vínculo intermitente con Danielle Schreiber entre 2002 y 2012, con quien tiene un hijo, Gus.

El affaire que en 1991 ocupó portadas de revistas quedó, con el tiempo, reducido a una anécdota que los propios protagonistas terminaron por relativizar públicamente, sin rencores declarados entre ellos.