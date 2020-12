Julio Iglesias. "Estoy escondido porque tengo pánico al Covid"

Fuente: HOLA - Crédito: Jesus Carrero

9 de diciembre de 2020

Tras recuperarse de la caída que sufrió a mediados de 2019, y que lo obligó a permanecer dos meses sin caminar, Julio Iglesias reveló ahora cuáles son sus mayores temores en estos tiempos de incertidumbre debido a la pandemia. El artista, de 77 años, reconoce que vive aislado en su mansión de República Dominicana y con miedo por todo lo relacionado con el coronavirus y que extrema las medidas de seguridad para evitar cualquier tipo de riesgo. "Estoy escondido porque soy una persona de alto riesgo, por la edad, por las circunstancias... Me tengo que cuidar y estoy rodeado de las personas de más confianza para cuidarme. Llevo una vida complicada porque tengo pánico al Covid", dijo en una entrevista radial.

El cantante también quiso mandar un mensaje a la juventud de cara a que extremen todas las medidas de seguridad: "Yo soy una víctima más de los cientos de millones que hay en el mundo por este problema. Echo en cara el poco compromiso que tiene la gente joven con sus padres y sus abuelos. La generosidad no es decir 'te quiero¡, es cuidarte y saber que puedes matarles".

Sobre su carrera profesional, el veterano artista no escondió sus ganas de recuperar sus planes y proyectos, aunque reconoció que, con la situación que atraviesa el mundo, es muy complicado a corto plazo: "Sí, tengo ganas de volver a trabajar, pero me parece imposible en estos momentos porque no sabemos cómo la gente va a poder volver a los conciertos. El tema de la vacuna es complicado".

Al mismo tiempo, dijo que su vida ahora mismo "es aburrida, miserablemente aburrida". "No tengo ganas de ser creativo -continuó-. Estoy preocupado, leo mucho y me preocupo sobre la situación que vivimos. He hablado con expertos y me cuentan cosas interesantes, como que tenemos que esperar un poco más, tener paciencia, tener bien cerrada la boca para no contagiarnos y mantener la distancia de seguridad siempre. No es tan fácil. El escenario es donde yo vivo, no sé vivir sin él; en estos momentos estoy sobreviviendo, por eso lo echo mucho de menos". Sobre el final, habló de su amigo, Diego Armando Maradona: "Siempre fue una persona muy generosa, muy amigable, buena gente, con una vida un poco complicada en algunos momentos, pero un artista del fútbol y un campeón del alma".

