Kitty Spencer, la prima de Harry y Meghan que sorprende con su parecido a Lady Di

Se hizo famosa durante la boda de Harry y Meghan en 2018 y, desde entonces, su nombre se repite entre la realeza, los medios y los fans. Nacida en 1990 nadie había reparado en ella ni en su despampanante belleza hasta verla acomodada entre los invitados más importantes del esperado evento. Se trata de Kitty Spencer, sobrina de la fallecida Lady Diana y prima hermana de William y Harry (a quienes ve con frecuencia).

Pasó gran parte de su vida en Sudáfrica desde que su padre, Charles Spencer, el hermano de Diana, se mudara allí para escapar del acoso de la prensa que debía soportar en Inglaterra. Kitty tenía solo siete años cuando su tía murió trágicamente en París, por lo tanto no recuerda demasiado aquellos acontecimientos y así responde cuando la prensa le pregunta una y otra vez sobre el tema.

Lady Kitty Spencer AP

Es que debido a su parentesco directo con la familia real, y aunque ella no ostente ningún título ni sea parte de la corona, la prensa británica enseguida la convirtió en un personaje a quien seguirle los pasos de cerca, no solo por su vida amorosa, sino también por un rasgo que la identifica completamente con Diana: su interés y preocupación por los que menos tienen. De hecho, han llegado a comparar su intensa actividad humanitaria con la de su tía, quien fuera considerada como la Princesa del Pueblo.

Alejada de los escándalos de la realeza, Kitty comenzó a estudiar la carrera de psicología para después cambiarse a Ciencias Políticas y Literatura Inglesa en la Universidad de Cabo, en Sudáfrica. Recién a los 23 años, la prima de los príncipes William y Harry regresó a Londres. Allí hizo un máster en Administración y luego otro, en Historia del Arte, pero en la Universidad de Florencia, Italia.

En 2017, mientras estudiaba en Londres y en Florencia, comenzó una prometedora carrera de modelo. Hoy es una de las imprescindibles en las semanas de la moda de Londres, Milán y París, además de ser embajadora de BVLGARI.

Su belleza, el parentesco con la familia real y su actividad como modelo la convirtieron en una verdadera influencer. Sin embargo, para ella las cifras de seguidores no son lo importante, sino el trabajo que hace por los demás. “Tener seguidores es genial, pero lo más importante son los proyectos en los que trabajo. Todos tenemos la responsabilidad de ayudar a los demás. Dedicar energía y tiempo a proyectos sociales es lo que me permite después divertirme y viajar”, dice.

Este rasgo es el que la hace tan parecida a Diana. Es como si ella hubiera tomado la posta de su tía para continuar con su legado. En 2016, fue nombrada embajadora de Centrepoint, una organización para personas sin hogar de la que también Diana formaba parte. Kitty hace una colaboración económica y además participa varias veces al año de reuniones para estar al día con las necesidades de la ONG.

Kitty puso en pausa sus carreras universitarias para dedicarse de lleno a su trabajo como modelo. Dice que quiere tener hijos para poder contarles las aventuras y viajes de sus vidas. La sobrina de Diana está de novia con Michael Lewis, un empresario que le lleva 31 años, tiene tres hijos y está divorciado.

“Si soy algún tipo de influencer, me gusta pensar que es de esa parte social. Toda mi familia colabora con entidades sociales. Y es algo que también me gustaría inculcar a mis hijos”, sostiene. Junto con Centrepoint, Kitty también colabora con Save the children y Youth Focus.

A su vez, tampoco olvida a la naturaleza sino que se involucra en causas en las que los animales son protagonistas. Creció en medio de la fauna de Sudáfrica y quiere conservarla. Kitty, de alguna manera, hace aquello que hubiera hecho su tía en caso de estar viva.

LA NACION