Kulinaria: “La clave está en adaptarse a las nuevas tendencias”

Los videos que Agustina Liporace, más conocida como Kulinaria, publica en sus redes sociales recorren todo el país y llegan a personas de todas las edades. El éxito de sus recetas -que tienen opciones dulces y/o saladas- radica en la rapidez y sencillez de sus explicaciones.

Liporace recuerda a la perfección su primer video viral: “Era una masa de tarta que se hacía con mayonesa, leche y harina. Muy fácil de hacer, muy práctica. La receta era de mi abuela. Fue el primer video que tuvo muchas visualizaciones”. La influencer comenzó a grabar videos de recetas en la cuarentena, cuando muchas personas comenzaron a dedicarle más tiempo a la cocina. “En ese momento hubo un boom de contenido de recetas, la gente pasaba mucho tiempo en su casa, conectaba con cosas nuevas, como con la cocina y con la comida. También pasó que viró el contenido de recetas. Antes, para hacer una comida tenías que ver un video de 10 minutos. Hoy con un video de 1 minuto lo resolvés, es todo más fácil y accesible. Yo en cuarentena no tenía trabajo, empecé a grabar videos por diversión y luego se convirtió en un laburo full-time”.

La cocina acompaña a Liporace desde chica: todas las tardes, cuando volvía del colegio, se hacía algo para merendar o preparaba la cena. En el proceso, disfrutaba probar distintos ingredientes y combinaciones. Cuando terminó el colegio, comenzó a estudiar la Tecnicatura en Gastronomía y se recibió en plena cuarentena.

“Es verdad que a muchas personas les cuesta comprender que ser creadora de contenido es un trabajo porque es algo nuevo. Por ejemplo, yo empecé a crear contenido cuando todavía vivía en la casa de mis padres, que tienen 60 años. Al principio no entendían lo que estaba haciendo. Pensaban: ‘¿Qué está haciendo esta chica en la cocina grabando videos? Que se pongan a trabajar’. Y después, a medida que fui avanzando con mi laburo, se dieron cuenta que es un trabajo que realmente lleva mucho tiempo, energía, dedicación y creatividad”, explica. “Realmente no es algo que puede hacer cualquier persona. Creo que lo más difícil al momento de ser creador de contenido es mantenerse actualizado. Las redes sociales están cambiando todo el tiempo, siempre hay tendencias nuevas”, asegura durante un encuentro exclusivo con LA NACIÓN en Horizons, el metaverso de Meta, la empresa de Mark Zuckerberg, en sus oficinas en San Pablo. “Creo que el metaverso puede cambiar la forma de crear contenido que tenemos y de encontrarnos con nuestros seguidores. La posibilidad de encontrarnos virtualmente cambia todo. Hasta ahora, solo podemos conectarnos por mensajes, comentarios y videos que subo a mis redes”.

¿La cocina va a tener un lugar en el metaverso? La influencer todavía ve esta posibilidad ve como algo lejano: “No te voy a decir que no pero la veo lejos. Aunque con los avances tecnológicos de hoy en día creo que es posible. Seguramente no sea lo mismo, porque justo la cocina es algo en lo que se usan mucho los sentidos, pero no lo veo imposible. Nunca, nunca digas nunca”, concluye.

El metaverso y los creadores de contenido

Esta entrevista forma parte de un ciclo de entrevistas exclusivo de LA NACIÓN a distintos creadores de contenidos en Horizon, el metaverso de Meta. Para realizarlo, viajamos a las oficinas de la empresa de Mark Zuckerberg en San Pablo y utilizamos los visores de realidad virtual de Meta Oculus Quest 2, que ofrecen una experiencia inmersiva visual y sonora nunca antes vista.

¿Qué es el metaverso? En resumidas palabras, es una plataforma digital que permite a los usuarios ingresar a un “mundo virtual” inmersivo, donde pueden interactuar con amigos, familiares y otras personas en un entorno 3D sin preocuparse por limitaciones físicas ni geográficas. Hoy está en constante mejora. En el futuro podría cambiar por completo la forma que tenemos de vincularnos, de encontrarnos e incluso de trabajar.

“Al final del día, son realmente los creadores y desarrolladores quienes construirán el metaverso y lo harán realidad”, afirmó Mark Zuckerberg cuando presentó Meta en 2021.

Victoria Achinelli