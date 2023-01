“La aerosilla asesina”: la terrible coincidencia en un centro de esquí que desató una alocada teoría en las redes

escuchar

En el invierno europeo, una de las actividades más elegidas es irse a esquiar a Andorra, el país vecino de España y Francia. Los ciudadanos aprovechan las vacaciones de Navidad y Año Nuevo para disfrutar de los paisajes que dejan las nevadas en la montaña. Pero recientemente se volvió viral una atracción que obstaculizaría la diversión de los turistas: una “aerosilla asesina” de la que parece imposible mantenerse en pie al bajarse y todo el mundo termina en el suelo. Las caídas desataron las carcajadas de los usuarios de las redes sociales: “Si trabajara ahí, me reiría todo el tiempo”.

La maquinaria que tira al suelo a todos los que se suben a ella se ubica en Grandvalira, una estación de esquí situada en la cadena montañosa de los Pirineos, en Andorra. El video, que fue compartido en TikTok bajo la cuenta de @oscarxammarbozzo, se viralizó y superó casi los dos millones y medio de reproducciones en la red social. En el clip, que compartió el diario español La Vanguardia, se observa cómo los esquiadores bajan de la silla en movimiento, pero caen al instante al piso sin poder contener el equilibrio.

La estación de esquí que impide mantener el equilibrio al bajar de ella.

“Ni uno se libra”, señaló un usuario. “Todos nos caímos ahí, a mí me pasó lo mismo”, apuntaron varios. Un tercero bromeó sobre una teoría que podría explicar lo que sucede en el lugar: “Tiene que haber un fantasma que los empuja”. El autor de la publicación lo denominó como el “telesilla asesino” de Andorra y lo compartió bajo la canción viral de “Oh, no” interpretada por Capone-N-Noreaga.

Una experiencia de lujo

La innovación es buscada en las vacaciones de todos los ciudadanos, que tratan de encontrar experiencias únicas en sus viajes. Así, se viralizó recientemente la experiencia de un crucero que alberga unos curiosos e inéditos detalles. Se trata del Celebrity Edge, un lujoso barco que presenta un diseño de otro nivel y brinda la oportunidad de visitar uno de sus restaurantes con un ingenioso sistema.

Así, el negocio logra descender hasta situarse al ras del océano, con una vista increíble para los que acuden a disfrutarla. “¿Alguna vez quisiste comer pegado al océano?”, escribió el autor de la publicación en TikTok, que acumuló más de 30 millones de reproducciones en la red social.

La experiencia viral que es furor entre los usuarios de TikTok

A continuación, el clip muestra en cámara rápida imágenes inéditas sobre cómo desciende un cubo acrílico desde el costado del crucero directo al mar. En su interior, se pueden observar las mesas y las sillas, en las que los comensales podrán disfrutar de su cena. Esta zona del barco es denominada “The Magic Carpet” (“La alfombra mágica”) y se convirtió en la primera plataforma flotante en voladizo del mundo que alcanza alturas de incluso 13 pisos sobre el nivel del agua.

Los usuarios de la red social se quedaron boquiabiertos con las imágenes del crucero. Aunque también estuvieron aquellos que aseguraron que nunca contratarían el servicio. “Ni loco me meto ahí”, destacó uno. “Aparece una ola y me muero”, señaló otro. “Sinceramente, no me atrevería a sentarme ahí. Pero parece divertido”, agregaron.

