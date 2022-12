Almorzar en el océano: la experiencia de lujo de un crucero que se volvió viral por un curioso detalle

escuchar

Habitualmente, los cruceros incursionan en nuevas y lujosas experiencias para satisfacer a sus exigentes clientes. En este sentido, un video compartido en TikTok dejó en evidencia una propuesta con un diferencial increíble: un restaurante que -como si fuese un ascensor- desciende hasta el nivel del mar.

Se trata del Celebrity Edge, un lujoso barco que además de tener un diseño de otro nivel, brinda la oportunidad de visitar uno de sus restaurantes que, gracias a un ingenioso sistema, logra descender hasta quedar al ras del océano, por lo que brinda una vista única. El video, que ya acumula 30 millones de reproducciones en la red social, se convirtió en un viral gracias a sus insólitas imágenes.

La experiencia viral que es furor entre los usuarios de TikTok

“¿Alguna vez quisiste comer pegado al océano?”, se puede leer en el clip viral. Luego, el material muestra en cámara rápida cómo desciende un cubo acrílico desde el costado del crucero directo al mar. En su interior se puede observar las mesas y sillas donde los comensales podrán disfrutar de su cena. Esta zona del barco es denominada “The Magic Carpet” -La Alfombra Mágica- y se convirtió en la primera plataforma flotante en voladizo del mundo que alcanza alturas de 13 pisos sobre el nivel del mar.

El video que muestra la lujosa experiencia cobró relevancia en la red social, pero contrario a lo esperado, recibió muchos comentarios de personas que no contrarían el servicio. “Ni loco me meto ahí”, “Aparece una ola y me muero”, “Sinceramente, no me atrevería a sentarme allí, pero parece divertido”, “Todo es diversión y juegos hasta que llega una ola alta y arroja a todos como una toalla de papel mojada”, consideraron los usuarios.

Cuáles son los errores más comunes de los pasajeros en los cruceros

Tras haber trabajado y viajado durante ocho años en cruceros, la creadora de contenido Erica DePascale reveló los errores más frecuentes que cometen los pasajeros. En un artículo para Business Insider, la especialista puntualizó aquellos detalles que podrían opacar la experiencia, los cuales se detallan a continuación.

Llevar demasiado equipaje

A diferencia de los hoteles, cuyas suites son muy grandes y cuentan con un gran espacio disponible, en los cruceros el espacio es mucho más reducido. El almacenamiento, claro, está limitado a los camarotes. La especialista aseguró que se puede ingresar a la página web del barco y analizar bien los detalles de cada, además de planificar lo que se va a necesitar, así como los artículos esenciales de reserva.

No hacer el check-in online

Debido a la expectativa del primer viaje en crucero, hay un detalle que puede pasar desapercibido y se trata de hacer el check-in online antes de las vacaciones. “Hacerlo permite completar un simulacro de reunión virtual, que es un requisito de seguridad para la mayoría de las líneas de crucero, así como elegir la hora de embarque”, detalló DePascal.

Volar el mismo día del crucero

Aunque podría parecer que se tiene tiempo suficiente para hacer el traslado desde el aeropuerto al barco, los vuelos el mismo día pueden ser arriesgados, ya que siempre están sujetos a retrasos o cancelaciones. Erica instó a volar el día o la noche anterior y elegir un hotel con servicio de transporte al puerto para que la conexión sea perfecta.

Ir a comer apenas se aborda al crucero

Una de las prácticas más comunes de los pasajeros, de acuerdo con la experta, es que van como primera actividad al bufet y, por eso, se convierte en apenas minutos en el lugar más concurrido. Por eso insistió en que hay que ir por las opciones menos populares y explorar cafés, por ejemplo.

Llevar el equipaje por sí mismos

La mayoría de los cruceros tienen el servicio de traslado de equipaje al camarote, pero algunas personas no quieren desprenderse de sus pertenencias en ningún momento, por lo que optan por llevarlas a su habitación ellos mismos. No obstante, lo que no saben es que es muy posible que su camarote no esté listo hasta dentro de unas horas, por lo que terminan llevando sus maletas por un barco abarrotado.

