La atleta olímpica Alysha Newman se suma a OnlyFans a días de su debut en los Juegos de Tokio

Una atleta canadiense, quien está por comenzar su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio, se convirtió en tendencia en las redes sociales dónde los usuarios se sorprendieron con una drástica decisión que tomó antes del arranque de la competencia tras la suspensión del año pasado.

Alysha Newman, una garrochista canadiense de 27 años, decidió abrirse una cuenta personal en la aplicación para adultos OnlyFans, la plataforma en dónde las personas publican contenido erótico a cambio de dinero.

La atleta anunció en Instagram que abrirá su perfil en la plataforma de adultos Onlyfans Instagram @alyshanewman

A pocos días de volver a competir en salto con garrocha en una nueva cita olímpica, ya que lo hizo en Río de Janeiro 2016, Newman anunció en su cuenta de Instagram que abrió un perfil propio en el sitio de adultos.

La garrochista canadiense, quien buscará mejorar sus marcas personales en Tokio, tiene casi medio millón de seguidores en Instagram y utilizó la red social para anunciar que publicará contenido erótico a pedido de sus fanáticos.

“Sus deseos son órdenes. Desde ahora en OnlyFans”, escribió Newman junto a una fotografía en la que se encuentra apoyada sobre una mesada y en traje de baño, mientras huele un ramo de flores de un gigantesco florero.

La atleta canadiense comentó que un gran número de admiradores le habían solicitado que se abriera un perfil en el sitio para adultos, acción que finalmente realizó justo antes de comenzar la gran cita deportiva en la capital nipona.

Newman aseguró que publicará una enorme cantidad de contenido en OnlyFans, a cambio de 30 dólares mensuales, para cada uno de los suscriptores que consiga. Aunque al parecer se trate de una decisión atrevida, la canadiense no es la primera deportista que se abrió una cuenta en este sitio para adultos ya que la futbolista Madelene Wright y la piloto australiana Renee Gracie ya incursionaron en la plataforma virtual.

Además, la garrochista canadiense ya publicó una serie de fotos provocativas el año pasado cuando realizó un anuncio de lencería junto a otras deportistas olímpicas. En aquel momento, Newman aclaró que no pensaba dejar de subir imágenes sugestivas a pesar de las críticas recibidas.

“Si no es ahora, ¿entonces cuándo? Si no superamos los límites, rompemos barreras y expectativas, no haremos más que apartarnos de nuestro verdadero yo. Como mujer y atleta rompí barreras toda mi vida y esta campaña me permitió mostrar otro lado de la belleza de ser mujer”, manifestó en aquellas oportunidad.

