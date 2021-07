Conmoción en una boda: esperaba a su novia en el altar y murió segundos antes de dar el sí

Durante 21 años, Paul y Alison Wynn soñaron con el momento de su casamiento. Con cinco hijos y muchas responsabilidades, la pareja escocesa terminó postergando la ceremonia, hasta que los médicos le diagnosticaron cáncer a Paul y todas las prioridades cambiaron. Desde ese momento, las pequeñas complicaciones diarias dejaron de ser importantes, los enojos pasaron a un plano secundario y los planes a futuro se volvieron inmediatos. Así, Paul y Alison, finalmente pusieron fecha para casarse.

Según los médicos, el hombre, oriundo de Saltcoats, en North Ayrshire, tenía entre seis semanas y dos meses de vida, por lo que la pareja se apresuró a organizar todos los preparativos de la celebración tradicional escocesa. Frente a sus hijos y decenas de amigos invitados, el plan finalmente se concretó: todo estaba listo para que Paul y Alison se casen. Sin embargo, la salud del hombre se deterioró mucho más rápido de lo que todos esperaban y, en plena ceremonia y antes de dar el sí, Paul perdió la vida.

Paul Wynn junto a sus hijos, minutos antes de su casamiento

El 25 de junio del 2021, mientras Alison caminaba hacia el altar, el padre de sus hijos se desplomó sobre su silla. Sus familiares se acercaron corriendo al cuerpo del hombre de 57 años e intentaron salvarle la vida, pero ni las tareas de reanimación ni el uso de un desfibrilador fueron suficientes. Paul Wynn había fallecido.

El dolor de una familia

Ocho días antes del casamiento, los médicos le habían advertido a la pareja que el cáncer se había extendido hacia otros órganos y que no solo afectaba al páncreas, como se había determinado en el diagnóstico inicial, sino que tres hernias completaban un panorama poco esperanzador. Aún así, la familia decidió continuar con sus planes y anticipó la fecha de la boda.

El reloj marcaba las 14 cuando Alison llegó al lugar de la ceremonia, pero algo faltaba. Los nervios le jugaron una mala pasada y la mujer olvidó su ramo de flores, por lo que tuvo que esperar cerca de diez minutos a que se lo llevaran antes de hacer el ingreso a su casamiento.

Alison Wynn olvidó sus flores, motivo por el cual entró más tarde a su casamiento

Cuando entró, la mujer notó que algo no estaba bien. Paul estaba sentado, esperando, pero no la miraba. En el momento en el que Alison se acercó a él y lo llamó, ya había pasado mucho tiempo y Paul no mostraba signos vitales. Se había desplomado en su silla.

Ahora, para la mujer, la lucha por seguir adelante es diaria. En diálogo con medios locales, la joven novia de 38 años confesó “no poder comer” y relató que intenta “seguir adelante por sus hijos”. “De haber sabido, hubiera hecho el casamiento mucho antes. Cada día que pasa es como si no avanzara el tiempo”, señaló.

LA NACION