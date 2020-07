El flamante esposo de la princesa Beatriz mostró su espíritu italiano con una romántica publicación dedicada a la duquesa donde además de una foto inédita de la boda le dedicó un poema Crédito: Instagram

Para seguir provocando suspiros entre los fanáticos de la realeza, las bodas y el amor, el flamante esposo de la princesa Beatriz, Edoardo Mapelli Mozzi, guardó un regalo diferente para la mujer que ama. Hace tres días publicó en su cuenta de Instagram una nueva foto del romántico y significativo casamiento secreto que celebraron en Windsor el pasado viernes.

El homenaje del desarrollador inmobiliario italiano incluye una imagen inédita de los novios a la sombra del follaje de un árbol junto con un poema que le dedicó a Beatriz escrito por el poeta norteamericano EE Cummings: "I carry your heart with me" (Llevo tu corazón conmigo).

Edo etiquetó la ubicación como Royal Lodge, la residencia de los duques de York, un dato que podría implicar que la pareja se está quedando por un tiempo con los padres de Beatriz después de la boda, Sarah Ferguson y el príncipe Andrés, que especialmente ahora se refugia allí para alejarse delescándalo Epstein.

El romántico poema de Cummings citado por Mapelli traducido al español dice algo así:

"Llevo tu corazón conmigo (lo llevo en mi corazón)

nunca estoy sin él (tú vas dondequiera que yo voy, amor mío); y todo lo que hago

por mí mismo lo haces tú también, amada mía.

No temo al destino (pues tú eres mi destino, mi amor)

no deseo ningún mundo (pues hermosa tú eres mi mundo, mi verdad)

y tú eres todo lo que una luna siempre ha sido y todo lo que un sol cantará siempre eres tú.

He aquí el más profundo secreto que nadie conoce (he aquí la raíz y el brote del brote y el cielo del cielo de un árbol llamado vida; que crece más alto de lo que un alma puede esperar o una mente puede ocultar) y éste es el prodigio que mantiene a las estrellas separadas.

Llevo tu corazón (lo llevo en mi corazón)."