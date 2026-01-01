LA NACION

Kate Middleton. ¿Por qué la misa de Navidad de la princesa y los Windsor fue particularmente importante este año?

La familia real británica logró proyectar unidad y fuerza en un 2025 cargado de desafíos personales y crisis institucionales

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
La princesa de Gales, muy sonriente tras un año de luces y sombras
La princesa de Gales, muy sonriente tras un año de luces y sombrasGetty Images

En una fría mañana de Navidad, la histórica iglesia de Santa María Magdalena en Sandringham volvió a ser testigo de la tradicional misa navideña que reúne a la familia real británica. Este 25 de diciembre de 2025 marcó la cuarta Navidad del reinado de Carlos III, una fecha signada por luces, sombras y muchas emociones para los Windsor.

UN RETORNO TRIUNFAL

Este año estuvo lleno de contrastes para el Rey y su familia. En enero, llegaron las buenas noticias cuando se confirmó la remisión del cáncer de Kate Middleton, diagnosticado en marzo de 2024, y su paulatina reincorporación a los actos públicos. En abril, los reyes Carlos y Camilla celebraron su vigésimo aniversario de boda, y durante el verano se produjo un acercamiento entre el príncipe Harry y su padre. Además, en diciembre se anunció una reducción significativa del tratamiento médico del Rey. Pero 2025 también estuvo marcado por momentos difíciles. En octubre, el príncipe Andrés renunció a todos sus títulos tras verse envuelto en nuevos escándalos relacionados con el caso Epstein.

Kate lució el abrigo de tweed, firmado por Blazé Milano, que ya había llevado cuando visitó el hospital Royal Marsden de Londres, en enero pasado. Lo completó con un pañuelo de seda, un tocado de Juliette Millinery, botas de gamuza Gianvito Rossi, aros Cartier y guantes de Cornelia James
Kate lució el abrigo de tweed, firmado por Blazé Milano, que ya había llevado cuando visitó el hospital Royal Marsden de Londres, en enero pasado. Lo completó con un pañuelo de seda, un tocado de Juliette Millinery, botas de gamuza Gianvito Rossi, aros Cartier y guantes de Cornelia JamesGetty Images
Los príncipes de Gales, William y Kate, junto a sus hijos George, Charlotte y Louis, quienes fueron recibidos por el reverendo Paul Rhys Williams. Junto a ellos se encuentra Mia, la hija de Zara Phillips y Mike Tindall
Los príncipes de Gales, William y Kate, junto a sus hijos George, Charlotte y Louis, quienes fueron recibidos por el reverendo Paul Rhys Williams. Junto a ellos se encuentra Mia, la hija de Zara Phillips y Mike TindallGetty Images
El príncipe George, muy sonriente
El príncipe George, muy sonrienteGetty Images
Las primas, la princesa Charlotte y Mia Tindall, se mostraron muy compinches durante la misa de Navidad. La hija de Kate y William lució un abrigo beige con detalles en gamuza marrón
Las primas, la princesa Charlotte y Mia Tindall, se mostraron muy compinches durante la misa de Navidad. La hija de Kate y William lució un abrigo beige con detalles en gamuza marrónGetty Images

A PIE, ENTRE APLAUSOS Y MUESTRAS DE CARIÑO

A las 12 del mediodía, Carlos y Camilla encabezaron el tradicional paseo desde Sandringham House hasta la iglesia. Con pasos firmes y una sonrisa abierta, el Rey saludó a los presentes congregados en las inmediaciones, mientras la Reina lucía un elegante abrigo rojo acompañado de un tocado a juego. Tras ellos aparecía la comitiva real, entre cuyos miembros se destacaban los príncipes de Gales, junto a sus tres hijos, el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis. La postal navideña de este año simbolizó más que una simple tradición. Representó la recuperación y la resiliencia de los Windsor ante un período cargado de cambios personales y públicos.

Los reyes Carlos y Camilla –con un tapado diseñado por Anna Valentine y sombrero a juego de Philip Treacy– encabezan el tradicional paseo desde Sandringham House hasta la iglesia
Los reyes Carlos y Camilla –con un tapado diseñado por Anna Valentine y sombrero a juego de Philip Treacy– encabezan el tradicional paseo desde Sandringham House hasta la iglesia Getty Images
Elegante, con un abrigo capa y botas altas, Lady Margarita Armstrong-Jones, nieta de la princesa Margarita, también estuvo presente
Elegante, con un abrigo capa y botas altas, Lady Margarita Armstrong-Jones, nieta de la princesa Margarita, también estuvo presenteGetty Images
Lady Louise Windsor y James, conde de Wessex, hijos de los duques de Edimburgo, Eduardo y Sophie
Lady Louise Windsor y James, conde de Wessex, hijos de los duques de Edimburgo, Eduardo y SophieGetty Images
La princesa Eugenia eligió un abrigo capa a cuadros de la marca española Byan, al que le sumó Fotos: un sombrero bordó
La princesa Eugenia eligió un abrigo capa a cuadros de la marca española Byan, al que le sumó Fotos: un sombrero bordóGetty Images
Puras risas para Lena Tindall, junto a su madre Zara y la princesa Beatrice y su marido Edoardo Mapelli Mozzi
Puras risas para Lena Tindall, junto a su madre Zara y la princesa Beatrice y su marido Edoardo Mapelli MozziGetty Images

La imagen serena que brindaron este 25 de diciembre transmitió un mensaje claro: una monarquía que, pese a las dificultades, reafirma su compromiso con la estabilidad y la unión familiar.

La tapa de revista ¡Hola! de esta semana
La tapa de revista ¡Hola! de esta semanaMarcelo Rodriguez
LA NACION
Revista Hola
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Revista ¡HOLA!
  1. Es actor, nieto de uno de los iconos más grandes del cine y su vocación solidaria lo llevó por América Latina y África
    1

    Tiene 37 años. Es actor, nieto de uno de los iconos más grandes del cine y su vocación solidaria lo llevó por América Latina y África

  2. Posa en su piso de Recoleta, cuenta cómo le dio batalla a un segundo cáncer y habla de su nuevo pretendiente
    2

    Marina Dodero. Posa en su piso de Recoleta, cuenta cómo le dio batalla a un segundo cáncer y habla de su nuevo pretendiente

  3. Su última voluntad antes de morir que no se podrá cumplir
    3

    Brigitte Bardot. Su última voluntad antes de morir que no se podrá cumplir

  4. Los días de sol y mar de Clarita Darín, Myla Cambiaso y Valentina Zenere
    4

    Todas en el Este. Los días de sol y mar de Clarita Darín, Myla Cambiaso y Valentina Zenere

Cargando banners ...