Kate Middleton. ¿Por qué la misa de Navidad de la princesa y los Windsor fue particularmente importante este año?

En una fría mañana de Navidad, la histórica iglesia de Santa María Magdalena en Sandringham volvió a ser testigo de la tradicional misa navideña que reúne a la familia real británica. Este 25 de diciembre de 2025 marcó la cuarta Navidad del reinado de Carlos III, una fecha signada por luces, sombras y muchas emociones para los Windsor.

UN RETORNO TRIUNFAL

Este año estuvo lleno de contrastes para el Rey y su familia. En enero, llegaron las buenas noticias cuando se confirmó la remisión del cáncer de Kate Middleton, diagnosticado en marzo de 2024, y su paulatina reincorporación a los actos públicos. En abril, los reyes Carlos y Camilla celebraron su vigésimo aniversario de boda, y durante el verano se produjo un acercamiento entre el príncipe Harry y su padre. Además, en diciembre se anunció una reducción significativa del tratamiento médico del Rey. Pero 2025 también estuvo marcado por momentos difíciles. En octubre, el príncipe Andrés renunció a todos sus títulos tras verse envuelto en nuevos escándalos relacionados con el caso Epstein.

Kate lució el abrigo de tweed, firmado por Blazé Milano, que ya había llevado cuando visitó el hospital Royal Marsden de Londres, en enero pasado. Lo completó con un pañuelo de seda, un tocado de Juliette Millinery, botas de gamuza Gianvito Rossi, aros Cartier y guantes de Cornelia James Getty Images

Los príncipes de Gales, William y Kate, junto a sus hijos George, Charlotte y Louis, quienes fueron recibidos por el reverendo Paul Rhys Williams. Junto a ellos se encuentra Mia, la hija de Zara Phillips y Mike Tindall Getty Images

El príncipe George, muy sonriente Getty Images

Las primas, la princesa Charlotte y Mia Tindall, se mostraron muy compinches durante la misa de Navidad. La hija de Kate y William lució un abrigo beige con detalles en gamuza marrón Getty Images

A PIE, ENTRE APLAUSOS Y MUESTRAS DE CARIÑO

A las 12 del mediodía, Carlos y Camilla encabezaron el tradicional paseo desde Sandringham House hasta la iglesia. Con pasos firmes y una sonrisa abierta, el Rey saludó a los presentes congregados en las inmediaciones, mientras la Reina lucía un elegante abrigo rojo acompañado de un tocado a juego. Tras ellos aparecía la comitiva real, entre cuyos miembros se destacaban los príncipes de Gales, junto a sus tres hijos, el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis. La postal navideña de este año simbolizó más que una simple tradición. Representó la recuperación y la resiliencia de los Windsor ante un período cargado de cambios personales y públicos.

Los reyes Carlos y Camilla –con un tapado diseñado por Anna Valentine y sombrero a juego de Philip Treacy– encabezan el tradicional paseo desde Sandringham House hasta la iglesia Getty Images

Elegante, con un abrigo capa y botas altas, Lady Margarita Armstrong-Jones, nieta de la princesa Margarita, también estuvo presente Getty Images

Lady Louise Windsor y James, conde de Wessex, hijos de los duques de Edimburgo, Eduardo y Sophie Getty Images

La princesa Eugenia eligió un abrigo capa a cuadros de la marca española Byan, al que le sumó Fotos: un sombrero bordó Getty Images

Puras risas para Lena Tindall, junto a su madre Zara y la princesa Beatrice y su marido Edoardo Mapelli Mozzi Getty Images

La imagen serena que brindaron este 25 de diciembre transmitió un mensaje claro: una monarquía que, pese a las dificultades, reafirma su compromiso con la estabilidad y la unión familiar.