Marina Gambier Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 9 de octubre de 2020 • 00:11

Cuando los dueños del departamento que alquilaba en Núñez le avisaron que estaba en venta, que o lo compraba o se iba, la paisajista Cristina Le Mehauté sintió que era hora de hacer cambios radicales. "Les pedí 48 horas para pensarlo. Ese fin de semana empecé a revisar cada centímetro que habité en los últimos 10 años. Mi estudio, el patio jardín con restos de las muestras que hice en Casa FOA, el Steinway. Me detuve en el dormitorio y me pregunté si quería pasar los últimos días de mi vida en esa habitación. La respuesta salió como un volcán, estallando: ¡la muerte me sorprenderá en movimiento!" se dijo a sí misma. Con esa certeza premonitoria en septiembre de 2019 empezó a vender y regalar todas sus pertenencias, hasta donó su biblioteca, con bibliografía reunida a lo largo de 50 años de carrera, a la Facultad de Arquitectura y Diseño de la UBA. Con las cosas esenciales en la 'mochila', salió a buscar una camioneta para transformarla en vivienda, inspirada en las habitaciones de La Tourette el convento que Le Corbusier diseñó para habitar con lo mínimo.

Cristina Le Mehaute en su nuevo proyecto: una casa rodante para vivir y trabajar Crédito: Gentileza Le Mehaute

"Casi cuando había terminado con la venta, los regalos y las donaciones, me agarró la pandemia y quedé sumergida entre cajas con lo que quedaba de mi ropa, mi obra y mis cacerolas. Le conté sobre mi proyecto a una alumna de Chivilcoy que tiene un vivero, y me dijo: tengo alguien que te puede ayudar". Así se contactó con Pablo Urga, de Guagua Home, un emprendimiento familiar dedicado a camperizarvehículos de forma personalizada. El nuevo hogar de Cristina está en etapa de construcción: seis metros cuadrados con baño, cocina y dormitorio, más espacio para la cucha para las mascotas, el piano, el escalador y la bicicleta. "Cuando fuimos a retirar el auto, estaba atontada. Mi sueño empezaba a hacerse realidad. Primera vez en mi vida que tengo un auto así. 'Cris, subite' me decía Pablo, pero tenía miedo de manejarlo. No podía creer lo que estaba pasando. Inmediatamente fuimos a comprar los materiales especiales para motorhome: cocina, freezer, escotillas de techo con ventiladores, paneles solares, etc. Fuimos a Warnes porque quiero ventanas grandes para que entre mucha luz, y en el techo habrá una gigante " cuenta, y agrega que además de vivienda, será oficina y escuela itinerante. "Hicimos un boceto del interior. Quiero abrir las puertas de atrás y poder mirar un paisaje desde la cama, también una cocina cómoda porque me encanta recibir amigos. Tendrá biblioteca, lugar para mis perros y, como toco el piano y canto, están haciendo lugar para mi Roland digital portátil. Y adentro plantas de plástico, porque el verde va a estar afuera: tengo toda la Argentina de jardín".

La paisajista con una de sus mascotas, que vivirá con ella Crédito: Gentileza Le Mehaute

Con esa lista de premisas, Pablo Urga, médico de profesión, con larga experiencia como usuario de motorhome (o caravana, como le llaman en Europa) y ahora emprendedor dedicado a la construcción de camper sobre furgones personalizados y de alta gama, puso manos a la obra. "Mudarse o viajar a una vivienda sobre ruedas implica primero aceptar una vida más simple. Aun hoy siguen siendo sinónimo de vivir con lo mínimo y en el sitio que elijas hacerlo, porque básicamente ese es el concepto: libertad de lugar y tiempo" explica desde Chivilcoy, donde trabaja junto a su hijo arquitecto. "Pernoctar en lugares bellísimos, que en nuestro país no son pocos, relacionarse con la naturaleza de manera diferente, ajustarse a cualquier programa sin programa, disponer de lugares únicos para disfrutar de momentos también únicos, estar en verdaderos paraísos sin necesidad de comprar un lote o pagar una tarifa de hotel, conocer gente diferente y el interior profundo de nuestra tierra, andar siempre con la casa a cuestas y no menos importante una relación más amigable con el medio ambiente". Mientras las consultas crecen, por estos días está concentrado en La Mecha, como bautizó Cristina al motor de su nueva vida. En su caso, la inversión total, dice Cristina, es menor al valor de un monoambiente.

Los habitantes de la casa rodante viendo dónde irá cada cosa 01:02

Video

El vehículo ideal

"Se puede desarrollar un motorhome sobre cualquier vehículo, pero, como cuando pensamos en construir una casa convencional, antes de proyectar es clave saber qué uso se le dará, porque acá no cuentan los m2, sino los centímetros cuadrados y el presupuesto de cada uno. En principio se puede construir en un vehículo nuevo o bien camperizar alguno que se tenía destinado a otra función. Los más buscados son los furgones, por su versatilidad, confort de manejo, bajo consumo de combustible, menor mantenimiento y facilidad para transitar cualquier camino " explica Urga. "El motorhome americano que vemos en las películas, de gran tamaño e hiperlujoso, no es ideal para recorrer Europa, por ejemplo. Allá los pueblos por lo general son pequeños, no hay como pasar. Funciona bien en Estados Unidos, donde hay rutas con varios carriles y en buenas condiciones, además de sitios para aparcar con muchos servicios. En Argentina tampoco es recomendable, no solo por el estado de los caminos y la falta de estructuras en los campings, sino que en muchas localidades está prohibido su ingreso, entonces hay que dejarlos en zonas alejadas. En cambio el utilitario entra en todas partes: podes dormir al lado del Glaciar Perito Moreno, o cerca de las Cataratas en el Parque Iguazú, o estacionar en el parking de Talampaya y pasar la noche. No tiene límites".

Detalle de cómo será el interior de la casa rodante Crédito: Gentileza Le Mehaute

Haciendo espacio

"El diseño es la parte crucial del proyecto. Y es básico aceptar que vamos a vivir en un departamento de pocos metros cuadrados (de 4 a 20, como máximo). Se trata entonces de lograr una ecuación entre deseo personal, posibilidad de desarrollo y respeto por las estructuras vitales del vehículo. El diseño se puede resolver mediante la fabricación en serie, con modelos donde el cliente solo elije el color de los revestimientos, o bien hacerlo personalizado. Eso significa que pueden pasar cosas, como que las estructuras del vehículo obliguen a modificar en centímetros el plan original, por eso es muy importante la comunicación fluida entre el encargado de la camperización y el cliente. La construcción exige pasos que varían en diferentes empresas. Nosotros, por ejemplo, empezamos por el techo exterior, luego hacemos aislamiento e instalación eléctrica; después el piso, las paredes laterales y al final, de atrás hacia adelante. La escasez de espacio se compensa con la optimización de las técnicas y materiales adecuados, por ejemplo, se utilizan piezas de fijación a los chasis desarrollados para este fin, se colocan muebles especiales pegados y atornillados también con herramientas de calidad certificada, ya que serán sometidos a estrés. De lo contrario, luego de una travesía por una ruta en malas condiciones, nada quedaría en pie".

Guagua Home, la empresa que hace la camperización y Cristina, la dueña, viendo los cambios en el vehículo 02:14

Video

Confort

"Desde consolas de juego, estaciones de trabajo, antenas satelitales, microondas, hogar a leña, Smart tv, jacuzzi y hasta un piano, ducha para mascotas y cama para huéspedes: no existe límite para las comodidades que uno quiera incluir. Solo hace falta pensar bien lo que vamos a usar para luego no generar gastos y mantenimientos de artículos costosos e innecesarios. En estos momentos estamos desarrollando un camper sobre furgón Sprinter 415 con cama de una plaza, cocina de 1,50 cm íntegramente en color blanca, espacio para dos mascotas, un comedor para 4 personas que se hace cama adicional, escalador, bicicleta, piano y una silla japonesa, entre otros detalles de confort. El baño tiene todo, desde lavabo inodoro ducha y termotanque especial para caravanas".

Bajo mantenimiento

"Todo camper cuenta con tres tanques de agua identificados por colores: blanco para la potable, gris para desechos del fregadero y ducha, y negro para los cloacales. A estos dos últimos se les adiciona un producto para tratamiento químico para que no generen tóxicos. Suelen ser de plástico, fibra, chapa o acero inoxidable, pero como en nuestro país muchos caminos son de ripio, nosotros preferimos el acero inoxidable y, si es posible, de acero reciclado. Se cargan con una manguera domiciliaria o en una estación de servicio.

El revestimiento con los cambios producidos por la dueña de casa Crédito: Gentileza Le Mehaute

En Argentina no hay sitios programados para desechos de aguas grises y negras así que las tiramos en las banquinas, en cambio en EEUU y Europa las estaciones de servicio tienen un sector especial. Todos los tanques llevan sensores o panel de control con información completa del vehículo, desde el nivel de baterías, si cargan los paneles solares y las capacidades de reserva de agua, así el usuario puede planificar. La energía eléctrica puede ser provista por un toma corriente exterior, por paneles solares (fotovoltaicos), grupos electrógenos o el mismo motor del vehículo. Hoy existen alternativas de muy bajo consumo que hacen posible tener una casa totalmente autosuficiente, con energía limpia.

El vehículo tiene buena aislación térmica y acústica, por lo que el vivir en ellos es bastante agradable, más allá de las condiciones climáticas. Para sitios con temperaturas bajo cero existe calefacción diésel de bajo consumo y excelente rendimiento; para el calor hay aire acondicionados o climatizadores a 12 voltios, además de una amplia variedad de escotillas de techo con ventilador y extractor incluido. Desde hace unos años existe en el país una mejor calidad de productos para la construcción de las unidades, con carroceras que tienen años de experiencia en camperización, y altos estándares de calidad".