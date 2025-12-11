La comentada ausencia de la princesa Sofía en la entrega de los Premios Nobel, tras revelarse sus encuentros con el pedófilo Jeffrey Epstein

Como todos los años, el 10 de diciembre se realizó la ceremonia de entrega de los premios Nobel en Estocolmo, Suecia. La velada es majestuosa: la Familia Real preside el evento en la Sala de Conciertos de Estocolmo. Es todo un ritual. El rey Carlos XVI Gustavo de Suecia juega un papel protagónico al entregar a cada galardonado un diploma y una medalla.

El príncipe Carlos Felipe y la princesa Sofía de Suecia en Estocolmo el 6 de mayo del 2024. (Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix via AP) Ida Marie Odgaard - Ritzau Scanpix Foto

Después se celebra un banquete en el Ayuntamiento de Estocolmo para 1300 personas. El rey, la reina Silvia y otros miembros de la familia real de Suecia, como sus tres hijos y sus parejas, son invitados de honor de la ceremonia de entrega y del banquete.

Después circulan las fotos: la familia posa ante los flashes, se posicionan de a dos, cada cual con su esposo o esposa. Este año, sin embargo, la foto quedó incompleta: la princesa Sofía, casada con el príncipe Carlos Felipe, no asistió al evento como venía haciéndolo desde que se comprometieron en 2014.

La Familia Real sueca en la fiesta posterior a la entrega de los Premios Nobel. Por primera vez en años, la cantidad de protagonistas de la imagen es impar: falta la princesa Sofía, casada con el príncipe Carlos.

Para los medios del país nórdico esto no fue una verdadera sorpresa, ya que lo relacionaron inmediatamente con el último escándalo que, ahora, le toca enfrentar a la monarquía sueca: la filtración de correos electrónicos que vinculan directamente a la princesa con Jeffrey Epstein, acusado en 2008 por tráfico sexual de menores.

La noticia fue publicada originalmente por Dagens Nyheter o DN (Noticias del día), el periódico más grande de Suecia. También compartió algunas capturas de esos mails en donde se ve que la princesa y Epstein se habían conocido y reunido en varias ocasiones en 2005, cuando ella tenía 21 años.

La mentora y sus correos

Los diálogos que se leen en los mails no son entre Sofía y Epstein, sino entre el financista y delincuente sexual con la empresaria sueca Barbro Ehnbom, mentora de la princesa. En su país, ella es conocida, entre otras cosas, por haber creado y dirigido una red de mentorías para jóvenes mujeres de negocios, la “Barbro’s Best and Brightest” (BBB), y por entregar la beca “Female Economist of the Year” (FEYO). El destape de esta información dejó en evidencia que esos proyectos eran financiados por el propio Epstein.

La empresaria Barbro Ehnbom fue el vínculo entre Epstein y Sofía

“Gracias eternas por asegurarte de que FEYO y BBB sigan funcionando. Recibí el cheque adicional de 25.000 dólares que voy a llevar personalmente [a la Escuela de Economía]”, le escribió ella el 11 de abril de 2008.

A principios de noviembre, la Cámara de Representantes de Estados Unidos publicó más de 20.000 documentos previamente clasificados de la investigación sobre Epstein. Fue ahí cuando varios medios suecos informaron que Ehnbom mencionó a la princesa en un correo a Epstein, donde enumeraba a varias mujeres exitosas del grupo BBB.

En noviembre se liberaron 20.000 documentos de la investigación de Epstein ROBERTO SCHMIDT� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

A estos se les suman otros a los que accedió DN recientemente y que provienen de una nueva filtración publicada por el sitio ddosecrets.com (“Denegación distribuida de secretos”), un sitio de denuncias sin fines de lucro específicamente creado para filtrar noticias. Esta nueva tanda mostró mails que Ehnbom había enviado a distintas casillas de Epstein.

Por otro lado, cuando la comunicación giraba en torno a las chicas, la empresaria le enviaba las fotos y sus nombres. Decía, por ejemplo, que había conocido a una “chica estupenda”, que creía que Epstein debía conocerla.

Los correos sobre Sofía

“Esta es Sofía, una actriz aspirante que acaba de llegar a Nueva York. Es la chica de la que te hablé antes de viajar, y pensé que tal vez te gustaría conocerla. Quizás podamos pasar a saludarte antes de que te vayas por las vacaciones de Navidad”. Así escribía la empresaria. Acompañaba el texto una foto adjunta de Sofía Hellqvist. La fecha: el 18 de diciembre de 2005.

“Estoy en el Caribe. ¿Quiere venir por un par de días? Le envío un pasaje”, le respondía Epstein a Enhbom.

Algunas capturas de los mails que compartió el medio sueco DN

Ese mismo año, los padres de una niña de 14 denunciaron a la policía de Florida que Epstein había abusado sexualmente de su hija en su casa de Palm Beach. Evitó los cargos federales y, en su lugar, recibió una sentencia de 18 meses de prisión, cuenta la BBC.

El intercambio continuó en 2006. Epstein volvió a contactar a Enhbom a través de su asistente: “Jeffrey se pregunta qué pasó realmente con Camilla. ¿Le dijiste que tiene un pasaje a Nueva York cuando quiera?”.

“Creo que te refieres a Sofía, la pequeña y hermosa chica morocha que estaba allí con su amiga Camilla”, respondió ella.

Antes de ser princesa de Suecia, Sofía fue modelo y camarera

En el contexto de esta filtración, la casa real de Suecia no respondió cómo o por qué Sofía y Epstein se conocieron. Entre todos esos mails, algunos planteaban que él les había ofrecido –a ella y a su amiga Camilla– dos lugares en una escuela de actuación. Sobre esto, las respuestas oficiales solo dijeron que “la princesa Sofía no ha solicitado ni asistido a ningún tipo de formación actoral”.

Camilla sí habló con DN: “Gracias a Dios, una siente alivio cuando la verdad ha salido a la luz. Yo tenía 22 años. Es muy inquietante pensar lo que podría haber pasado”. También detalló que las dos se habían reunido con Epstein en una oficina de Nueva York, que él se hacía llamar “Jeff” y que les había ofrecido asistir a una escuela de cine. “Creo que más que nada quería hacer una oferta para mostrar que podía hacerlo, que tenía poder y dinero”, agregó.

Camilla cerró su testimonio asegurando que, después de aquél primer encuentro, del que participó la actual princesa, ella nunca más volvió a ver a Epstein.

Jeffrey Epstein fue condenado por delitos sexuales en 2008

Otra invitación del magnate a la actual princesa fue para que visitara su isla en el Caribe. Ahí, se sabe ahora, es donde llevaba a cabo los delitos sexuales. “La isla de los pedófilos”, la bautizó la prensa norteamericana. La respuesta oficial, también esquiva en este sentido, solo asegura que ella “no tuvo contacto con la persona en cuestión en los últimos 20 años”.

En un texto que la Casa Real envió a la emisora sueca Ekot remarcaron: “Queremos aclarar y precisar que esto ocurrió en entornos sociales, como en un restaurante y en un estreno de cine”. Y agregaron: “No se puede exigir a nadie que recuerde a todas las personas que conoció en su vida, pero lo que la princesa Sofía recuerda es que se encontró con Epstein en unas pocas ocasiones hace aproximadamente 20 años”.

Con toda esta información circulando en los principales medios suecos, la princesa está aislada. No formó parte de la ceremonia de los Nobel, como venía haciendo desde que se comprometió con el príncipe Carlos Felipe. La excusa oficial es que se quedó cuidando a su última hija, que nació en febrero de este año.

Quién es Sofía

Cuando Sofía entró en el círculo de la corona también lo hizo rodeada de controversia. La situación fue parecida a la de Mette Marit y el príncipe Haakon de Noruega.

La revista Vanity Fair de España lo explica así: “La princesa Sofía de Suecia entró de forma arrolladora y acaparó titulares cuando salió a la luz su relación con el príncipe Carlos Felipe de Suecia. Su pasado como camarera, modelo o profesora de yoga –trabajo que desempeñó en Nueva York– no le gustó a los medios, y muchos cuestionaron la idoneidad de su compromiso con el príncipe”.

Sofía Hellqvist, como se llama, tiene 41 años. Empezó a modelar apenas cumplió la mayoría de edad. A los 20 años salió en la revista para hombres Slitz. Se la ve en traje de baño o con el torso desnudo. Posó con una serpiente. Las cámaras la capturaron en poses sugestivas.

Sofía Hellqvist en su primera aparición en la revista sueca para hombres Slitz. Su producción fotográfica, con una serpiente, mereció una mención con foto en tapa. Poco después, en 2004, tras un concurso de bikinis, se consagró Miss Slitz.

La princesa Sofía apareció en una revista para hombres en 2004

Después la eligieron Miss Slitz 2004. Fue un momento crucial de su pasado, mientras buscaba hacerse un camino propio en el mundo del espectáculo: después de esa otra coronación, participó del reality Paradise Hotel, en donde un grupo de solteros y solteras buscaban formar pareja dentro de un hotel de lujo y competían por los votos de sus compañeros para permanecer en el programa el mayor tiempo posible.

Sofía Hellqvist participó del Sofía participó en el reality show Paradise Hotel, una especie de Gran Hermano que encierra a solteros y solteras en un hotel de lujo para que encuentren el amor. Sofía llegó a ser finalista.

En 2005, al año siguiente de su aparición en la revista, se mudó a Nueva York para estudiar Contabilidad. Según Vanity Fair, ella misma “reveló su pasado como stripper en diferentes clubes de Estocolmo y Nueva York”.

Entre todos los rumores que la circundan, hay quienes aseguran que, cuando volvió a Suecia, conoció a Carlos Felipe en un club nocturno. Por otro lado, otros dicen que los presentaron unos amigos en común en un restaurante.

Antes de viajar a estudiar a Nueva York, Sofía fue modelo de bikinis

Lo cierto es que empezaron una relación en 2010 y en 2014 anunciaron su compromiso a través de un comunicado oficial. Se casaron en 2015 en el Palacio Real de Estocolmo. Ella cambió su imagen pública, se amoldó a la nueva familia que la recibía.

Así anunciaron su compromiso Carlos Felipe de Suecia y Sofia Hellqvist Getty Images

La princesa Sofía y el príncipe Carlos Felipe, en la tapa de la revista francesa Point de Vue

El diario El Mundo contaba: “La familia Real ha terminado aceptando a Hellqvist, cuyo pasado era tan turbio como el de otras princesas de origen plebeyo. Cuando el concurso terminó [Paradise Hotel], la futura princesa sueca posó desnuda para la revista masculina ‘Slitz’. También ha trabajado como camarera de clubes nocturnos. En cambio, ha intentado contrarrestar el impacto de su pasado en los medios colaborando con diversas asociaciones benéficas”.