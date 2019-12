La conmovedora historia del chico con autismo que fue premiado por su inglés

Una madre contó en Twitter su experiencia con la educación de su hijo y se hizo viral Crédito: Shutterstock

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de diciembre de 2019 • 17:38

Andrea Gentil @andrea_gentil compartió hace unos días un hilo de tweets en los que contaba una historia que tenía a su hijo con autismo de protagonista.

"#HijoDe14 ganó premio a mejor actor en la obra del colegio, Romeo y Julieta, en inglés. Es un adolescente con una #CondicionDelEspectroAutista, una #CEA. Recuerdo cuando buscábamos escuela primaria con inglés y me dijeron "los ´#autistas´ no aprenden otros idiomas´", comenzaba el hilo Andrea.

El Trastorno del Espectro Autista (TEA) es un trastorno neurobiológico del desarrollo que ya se manifiesta durante los tres primeros años de vida y que perdurará a lo largo de todo el ciclo vital. Los síntomas fundamentales del autismo son dos: deficiencias persistentes en la comunicación y en la interacción social.

"Aprendió el idioma solo, viendo videos primero, los miraba en inglés, después en español, una y otra y otra vez, línea por línea, con la perseverancia que caracteriza a las personas con #autismo y #asperger. Después, empezó a usar el Google Translator", continuó relatando la mujer.

Lo increíble es que este chico no solo habla en inglés sino también en portugués y ruso, el cual aprendió de manera autodidacta.

"Cuando les digan que sus hijas, hijos, hijes con una #CondicionDelEspectroAutista, con un #autismo, del grado que sea, no puede hacer algo, ustedes síganlos a ellas y a ellos. A lo que ustedes sienten y ven día a día. Nunca dejen que limiten a niñas, niños y adultos con #autismo", concluyó Andrea quien también aconsejó no hacerle caso a las obras sociales y prepagas cuando aseguren qué pueden o qué no pueden hacer sus hijos.