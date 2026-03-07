Leticia Rocco revela su proyecto para Experiencia Living 2026

Además, la diseñadora nos cuenta cómo fue el recorrido que la trajo a su tercera participación a la muestra, esta vez, en Remeros Beach
“Crecí viendo a mi madre reciclar muebles antiguos, siempre le gustó ese mundo. Estoy segura de que es el motivo por el que me terminé dedicando al interiorismo”, nos cuenta Leti Rocco, al frente de su propio estudio desde hace 11 años. “Decoré cada casa donde viví; para mí, siempre fue natural rescatar materiales y darles nuevos usos, intervenir los espacios”. Y agrega un dato que la conmueve: “Mi hija Belén (28), que está embarazada, se fue a vivir al campo, en Corrientes. Hace poco me dijo: ‘Salí a vos’, mientras me mostraba a distancia cómo está decorando su casa. Y no lo decía necesariamente por un estilo, sino por ese modo de vivir el lugar de uno”. La historia se repite.
Pero Leticia no tiene uno, sino cinco hijos (cuatro mujeres y un varón) con su marido, Gonzalo Filgueira. Sofía (31) está al frente de Navaja, su propia agencia, e hizo todo el branding de Estudio Leti Rocco; María (21) trabaja con ella haciendo dirección de arte, mientras que Gonzalo (26) tiene su propia marca de cuchillos y piezas exclusivas en madera. “Inés, la más chica, es la única que nunca trabajó conmigo hasta ahora. ¡Es la más rebelde", se ríe. “Cada año, seguimos tomándonos unos días de vacaciones todos juntos”. Y así se la ve en sus redes, con un mate, con sus hijos, su marido (“mi compañero en todas”), sus perros o los personas que trabajan en el Estudio. “¡Amo rodearme de gente joven!”.
“Nuestro espacio para Experiencia Living 2026 representa el hogar de un arquitecto como el lugar donde profesión y vida se entrelazan”.
Si en la primera edición de Experiencia Living colaboró con ella Natalia Rocco, su hermana arquitecta; en esta ocasión lo hará su prima arquitecta, Julieta Rocco. Afecto y trabajo, siempre de la mano.
En movimiento
“Hice muchísimas cosas en mi vida. Dejé abogacía; en un momento, ya con dos hijas, pensé en estudiar interiorismo, pero mi marido me disuadió: ‘Eso ya lo sabés’, me dijo. Así que finalmente hice la licenciatura en Comunicación Audiovisual. Fui productora de programas de TV en Canal 13 durante varios años y ahí volcaba todo lo aprendido: hacía la dirección de arte completa, desde la imagen y la escenografía hasta el vestuario". Al pasar, desliza que también hizo el curso de martillera. Porque si hay algo que la define, es su entusiasmo y su energía inmensa. “Si me tirás un desafío, seguro lo agarro. Me meto en todo”.
Amor al arte
Con los años, Leticia se volcó al arte cada vez más seriamente: a coleccionarlo, a profundizar sus conocimientos junto con un grupo de estudio, a viajar para ver grandes muestras: “Hace 10 años que viajo a Art Basel. El último viaje fue a Perú, donde pude ver lo que hace el movimiento ‘Pinta Perú’, que me resultó interesantísimo”.
“Mi gusto por el arte no es algo que reservo solo para mí; con mi equipo siempre hacemos programas culturales. Parte de la esencia del Estudio es pasarla bien y salir para inspirarnos”.
