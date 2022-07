Iba a firmar ejemplares de su libro en un shopping, pero no fue nadie: lo contó en LinkedIn y sucedió algo inesperado

“A veces hay éxito, y muchas veces, no”, escribió Helena Estrada en LinkedIn para contar una experiencia que, a diferencia de las que se suelen ostentar en las redes sociales, no resultó como esperaba. El mes pasado, la abogada y escritora especialista en autonomía de las mujeres organizó una firma de ejemplares de su último libro, Dueña de tu dinero, pero no asistió nadie.

“Hoy fui a un shopping para hacer una firma de libros, y por distintas razones, que suceden, vinieron cero (0) personas”, comentó en la red social. “Y acá estoy en la foto, sola, solita, sola en el pasillo con mis libros. Gran momento de reflexión”, agregó Estrada en la publicación, en la que también compartió una postal del momento.

El posteo de Helena Estrada que se hizo viral (Foto: Linkedin Helena Estrada)

“Estas cosas son parte del camino, y me parece importante compartirlas en las redes sociales, no solo hacerlo cuando todo sale bien, ¿no?”, se preguntó. Y cerró el mensaje con un mensaje de aliento para sí misma: “La semana pasada, la firma en la Feria del Libro fue maravillosa, esta vez, tocó pasillo sola, ¡a mucha honra, y adelante!”.

Para su sorpresa, el posteo tomó una repercusión inesperada y se viralizó de inmediato. Dos días más tarde, la escritora editó la publicación: “Añado a dos días del posteo: ¡Se viralizó!, ¡Qué inesperada y linda sorpresa!”, agregó a modo de posdata.

Motivada por el repentino interés en su publicación, Estrada escribió una extensa reflexión y la compartió a través de sus redes sociales. “Viaje de cero a un millón de personas en 48 horas”, tituló el texto. Y aclaró: “A raíz de un posteo que hice hace unos días y que inesperadamente se viralizó, escribí este artículo con algunas reflexiones que comparto acá. Gracias por todos los mensajes recibidos, han sido días de enorme aprendizaje para mí”.

"Dueña de tu dinero", el libro de Helena Estrada (Foto: helenaestrada.com)

La escritora, que también tiene su propio canal de YouTube, explicó que su nuevo libro, Dueña de tu dinero, tuvo un buen arranque en ventas y repercusión. “Hice varias notas en medios, algunas presentaciones y la semana pasada incluso tuve el placer de firmar ejemplares en la Feria del Libro. Sonrisas, emociones, fotos… Confieso, se sintió maravilloso”, sostuvo. Y relató cómo fue que pasó de eso al pasillo vacío. “Hace unos días, aprovechando un evento en el interior, surgió la posibilidad de firmar ejemplares en un shopping local. Preparando la valija, estando ilusionada, pensaba qué ponerme en función a las posibles fotos de ocasión, como corresponde”, narró.

“Cuando llego al lugar, habían puesto una mesa del patio de comidas con una silla en un ancho pasillo del shopping, destinado para mí. Con algunos libros sobre la mesa, me acomodé y ahí me quedé. No vino nadie. Y en ese pasillo, pensé… Si hubiera venido gente, me habría sacado fotos para subir a redes sociales, sin duda. ¿Y ahora que no vino nadie? Me respondí: ‘Es parte del camino, me han pasado cosas similares en el pasado -y seguramente a futuro- y no creo ser la única’. Con dudas, saqué mi teléfono, tomé la foto y a la tarde de ese mismo día subí un posteo bastante espontáneo, ni siquiera le puse filtros a la foto, y un poco me olvidé del tema”, continuó contando Estrada.

La sorpresa se la llevó cuando, horas más tarde, entró nuevamente a LinkedIn y se topó con una “cantidad inusual de respuestas que minuto a minuto se multiplicaban”, sostuvo. Y precisó: “Hoy, a menos de 48 horas, el posteo tiene un millón de impresiones, fue compartido más de 200 veces, unos 2000 comentarios, y 15.000 likes. Por ahora, porque cada vez que me vuelvo a fijar, ¡sube! (y asusta un poquito)”.

El canal de YouTube de Helena Estrada (Foto: Captura de pantalla)

La autora destacó la cantidad y calidad de comentarios de los usuarios y aseguró que no se avergüenza, ni se enorgullece, por lo que le pasó. “Hay un poema de Rudyard Kipling, ‘If’, que dice que el triunfo y la derrota son dos impostores. En la vida he tenido suficientes altos y bajos para reconocerlo. Y creo que mi mejor versión ha salido más durante las derrotas que en los triunfos, que me pueden marear”, indicó.

“Este fue el sube y baja que me tocó en 48 horas. De un pasillo vacío y frío a cientos de mensajes de distintos países que me conmueven, me interpelan, y son un tesoro”, aseguró.