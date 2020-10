El hijo de Rama X Ttene 37 años y en 1996 fue desterrado de Tailandia por su padre junto con sus otros tres hermanos varones y su exesposa Crédito: Instagram

Mientras el rey de Tailandia, Rama X, continúa aislado y despreocupado por su reino en un hotel de Baviera, en Alemania, junto con un harén de mujeres a las que denomina "soldados sexuales"; uno de sus siete hijos lucha hoy contra una extraña enfermedad que amenaza su vida sin recibir apoyo alguno de su padre.

Chakriwat Vivacharawongse, de 37 años, sufre de neurofibromatosis, una rara condición genética por la que en su sistema nervioso, incluyendo el cerebro y la médula espinal, crecen tumores constantemente. El hombre fue desterrado de su país junto con sus tres hermanos después de que el rey Rama X, por entonces príncipe heredero Maha Vajiralongkorn, acusara a su madre, Sujarinee Vivacharawongse, de adulterio en 1996.

La familia pudo reubicarse en Estados Unidos después de que fuera despojada de sus títulos reales. Vajiralongkorn se volvió a casar en dos ocasiones, según consigna Vanitatis.

La semana pasada, Vivacharawongse escribió en Facebook, donde tiene alrededor de 62.000 seguidores, que debido al tratamiento extremo que está realizando no ha podido ocuparse de actualizar la página donde publica consejos e información médica: "Me está resultando difícil mantener el ritmo. La quimioterapia destruye las células del tumor, pero al mismo tiempo, también elimina las células buenas del cuerpo".

En 1998, Vivacharawongse, entonces de 15 años, firmó una carta con sus hermanos a la prensa tailandesa que fue dada a conocer hace solo cuatro años. Allí, los hermanos acusan al rey Rama X de "intentar borrar sus recuerdos". "Nuestro padre nunca había amado ni tratado a nuestra madre como su esposa", dice la carta y añade que "ella vivía en un estado de servidumbre, y cada vez que encontraba a otra mujer, nos echaban de la casa".

Cuando se produjo el destierro, los hijos del heredero estaban estudiando en un colegio en el Reino Unido. La carta cuenta que en 1996 llegó un mensaje a la escuela a la que asistían diciendo que su padre ya no pagaría más su educación y que no regresaran a Tailandia porque no eran bienvenidos.

El rey tiene siete hijos. En 2001, el príncipe heredero se casó por tercera vez con Srirasmi Suwadee, una camarera que había trabajado en la Casa Real desde 1992. A finales de 2014, Srirasmi sufrió una caída en desgracia pública cuando varios miembros de su familia fueron arrestados como parte de una investigación policial por corrupción y acusados de traición. Vajiralongkorn se divorció de ella y perdió el contacto con su hijo, el príncipe Dipangkorn Rasmijoti, heredero del trono.

El 1 de mayo de 2019, tres días antes de su coronación, Vajiralongkorn se casó con Suthida Tidjai, exayudante de campo del rey. Dos meses después, Vajiralongkorn anunció que una general del ejército tailandés, Sineenat Wongvajirapakdi, se convertiría en su consorte real, la primera después de un siglo sin concubinas. Tres meses después fue despojada de sus títulos por faltarle el respeto a la reina Suthida y por deslealtad al rey. Sin embargo, en septiembre de este año restauraron su rango y sus condecoraciones militares y se declaró que no es culpable.