La estrella de un famoso reality denunció que casi muere en un viaje en avión por una grave falla de la aerolínea

Jack Fowler es un futbolista británico de 27 años que saltó a la fama por su participación en el reality inglés Love Island, un lugar donde diversas personas acuden para encontrar el romance, mientras se encuentran apartados del mundo en una isla y deben superar diversas pruebas físicas y de ingenio. Pero esta vez, el joven fue noticia por otra situación. Es que, a través de las redes sociales, el deportista denunció que pudo haber muerto en un vuelo de una importante compañía aérea donde le sirvieron por dos veces un alimento al que él se había declarado alérgico.

En su cuenta de Instagram, el futbolista contó que, tras probar apenas el postre helado que le habían servido en el vuelo, su “garganta se cerró” y la lengua “se le hinchó”. Esto ocurrió, según su testimonio, porque el postre tenía frutos secos, cuando él le había dicho unas cinco veces a la asistente de vuelo que era anafiláctico -que puede tener alergias mortales- a ese tipo de alimentos.

Jack Fowler denunció que en una importante empresa aérea le sirvieron dos veces un alimento del que él se había declarado alérgico Ig / _jackfowler_

El participante de Love Island describió todo el episodio de su crisis alérgica en una serie de posteos y calificó el total de su experiencia como “un desorden absoluto”. En rigor, lo que le sucedió fue en dos pasos. Primero le sirvieron un plato con nueces, que él no consumió porque descubrió el contenido. Y luego llegó el postre, que, en este caso, sí alcanzó a ponérselo en la boca, para darse cuenta de inmediato que tenía pistacho.

En el primer caso, el plato servido fue un pastel con nueces. Él ya había informado a la tripulación de su anafilaxia o alergia que puede llegar a ser letal a esos productos y le habían dicho que no iba a haber ningún problema. Pero parece que sí los hubo, o alguien se olvidó de tomar nota. ”Afortunadamente, descubrí se producto y no lo comí”, contó en su posteo Fowler y añadió: “Le dije al asistente sobre esto y me pidió sinceras disculpas”.

Jack Fowler hizo pública su queja contra la aerolínea que no tuvo en cuenta su anafilaxia y que pudo haber terminado con su vida Ig / @_jack_fowler

“Literalmente, pude haber muerto”

Pero luego llegó el postre, un helado de vainilla, aparentemente libre de frutos secos. Esto fue, según el futbolista, una hora después de que le llevaran el primer plato con nueces y después de que él le dijera “cinco veces a la azafata que era anafiláctico a los frutos secos”. “Además, les pedí que me aseguraran que cada comida que me servían no contenía esos frutos”.

“Que la aerolínea me diera frutos secos dos veces es un fallo garrafal”, añadió el joven, antes de contar su traumática segunda experiencia, después de ponerse apenas una cucharada de helado en el postre, de notar la presencia del alimento que no podía comer y escupir lo que se había llevado a la boca. “En cuestión de segundos no podía respirar bien después de comer los pistachos triturados debajo de mi helado de vainilla. Se me cerró la garganta y sentí que se me hinchaba la lengua. Me dijeron que el helado de vainilla era mi opción más segura. No lo era”.

El futbolista y animador del reality Love Island, Jack Fowler, narró en las redes sociales las dificultades que tuvo con los platos que le sirvieron en Qatar Airways sin tener en cuenta sus alergias Ig / @_jackfowler

“El piloto se había puesto en contacto con diferentes países para desviarse y poder darme el tratamiento necesario pero, afortunadamente, porque reaccioné rápido, eso no fue necesario. Pero no puedo explicar lo aterrador que fue el episodio”, añadió el jugador.

“Literalmente pude haber muerto. A la próxima persona que le pase algo así puede que no tenga mi misma suerte”, escribió Fowler en las líneas más crudas de su testimonio, y luego hizo un llamado a las compañías aéreas: “A todas las aerolíneas, hay que hacer más para proteger a los millones de personas con necesidades dietéticas severas mientras viajan. Nuestra seguridad está en sus manos cuando volamos con sus compañías aéreas”.

Jack Fowler subió a su posteo el helado de vainilla con trozos de pistacho -alimento al que él es alérgico- que le sirvieron en el vuelo de Qatar Airways Ig / @jackfowler

La respuesta de la aerolínea

Un vocero de la compañía aérea se comunicó con el medio británico The Sun para dar explicaciones sobre la situación de Fowler: “Somos conscientes de un problema relacionado con un pasajero que tuvo una reacción a las nueces a bordo y estamos investigando el incidente”.

“La salud y la seguridad de los pasajeros es de suma importancia para Qatar Airways y exigimos a todos los pasajeros con alergias alimentarias graves que notifiquen a la aerolínea al menos 48 horas antes de volar con un formulario de información médica completo (MEDIF) como se indica en nuestro sitio web”, añadió el portavoz.

Un vocero de Qatar Airways informó a The Sun que estan investigando el incidente que vivió Jack Fowler (AP Foto/Michael Probst, File)

“La aerolínea colaborará junto al pasajero para reducir el riesgo de contaminación, pero como los vuelos son públicos, no se garantiza un entorno libre de alérgenos”, dijo finalmente el portavoz.

