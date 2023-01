Santi Maratea explicó por qué no hará una colecta para ayudar a los padres de Fernando Báez Sosa: “No aceptan plata de nadie”

escuchar

El pasado viernes se celebró el quinto día de juicio a los ocho acusados de asesinar brutalmente a Fernando Báez Sosa, el 18 de enero de 2020 en Villa Gesell. Los imputados por el crimen le dieron una golpiza al joven de 18 años en la puerta del boliche Le Brique hasta causarle la muerte. El caso conmocionó al país y, por eso, la inminente sentencia genera gran expectativa. En este contexto, el influencer Santiago Maratea aclaró a través de sus redes sociales que no está realizando una colecta de dinero para los papás del fallecido y contó el motivo: “No va a poder suceder ni está sucediendo”.

Maratea acumula más de tres millones y medio de seguidores en Instagram, donde además de mostrarles su día a día, les hace llegar numerosas campañas solidarias para colaborar con diferentes causas. Así, el joven suele compartir los casos que le llegan para recaudar una suma de dinero y poder ayudar económicamente a los afectados, como sucedió tras los incendios en la provincia de Corrientes, el desalojo de una anciana o para conseguir medicamentos de difícil acceso. Ahora, el bonaerense explicó por qué no recaudará dinero para ayudar a los familiares de Fernando Báez Sosa.

Santi Maratea explicó los motivos por los que no hará una colecta para los papás de Báez.

“Es innegable que todo el país está esperando justicia por Fernando. Es mucha la gente que me dice que hagamos una colecta para los papás y es increíble cómo la gente se sumó. Salió en algunos noticieros que esta colecta está sucediendo y no es así. Fue una confusión en base a un exceso de buena predisposición de parte de todo el país”, relató. Y explicó el motivo por el cual no lanzó la iniciativa: “Habla bien de sus intenciones, pero simplemente los papás de Fernando ya me dijeron por Twitter, y lo hablé con [Fernando] Burlando [el abogado de la familia], que no quieren aceptar plata de nadie. Ya se lo ofrecieron, pero no quieren y están súper agradecidos con todo el movimiento”.

“Los papás necesitan justicia”

Mientras el juicio continúa desarrollándose en los tribunales de Dolores, Maratea difundió el pedido de la familia de Báez. “No necesitan que hagamos una colecta, necesitan justicia, así que no depende de nosotros. Pero sí necesitan el apoyo social. Burlando también me confirmó que están agradecidísimos con la gente, pero que no necesitan ese tipo de ayudas. Pero no vamos a pedir plata si nadie la va a recibir. Así que estaría buenísimo hacer algo unidos, apoyando, de otra forma”, incitó.

Primer día del juicio a lo asesinos de Fernando Báez Sosa, en los tribunales de Dolores. Diego Izquierdo / Télam

Y remarcó la fecha en la que se cumplen tres años del brutal asesinato, el próximo 18 de enero. “Es muy loco, porque es solo un mes después del que fue el día de máxima unión y amor nacional de los últimos 30 años. Es un dato interesante”, apuntó, en referencia a la celebración al consagrarse Argentina como campeón en el Mundial de Qatar 2022.

Santi Maratea también se refirió a los ocho imputados por el crimen de Fernando, Luciano, Ciro y Lucas Pertossi, Ayrton Viollaz, Máximo Thomsen, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Blas Cinalli. “No nos olvidemos de los mensajes entre ellos, donde hay uno que celebra hacer mandado a dos pibes al hospital sin signos vitales, y después del famoso mensaje: ‘Che, flasheamos, matamos a uno’. Ahí te das cuenta de que son unos monstruos y que tienen que estar presos por toda la vida”, sentenció.

