La romántica propuesta de casamiento a una ex Rebelde Way en la playa que involucró una increíble coincidencia

A la actriz Jazmín Beccar Varela no dejan de lloverle las buenas noticias. La intérprete que dio vida a la temperamental Luján en Rebelde Way anunció hace dos meses que será mamá por segunda vez, junto a su pareja Sofía Accattoli, a través de un emotivo video en redes sociales. Ahora, la pareja decidió ratificar su unión a través del casamiento y compartieron la romántica propuesta a la orilla del mar, que involucró una increíble coincidencia entre ellas: “Pero obvio que sí”.

“Las dos, sin saberlo, llevamos la idea de darnos un anillo para seguir apostando a esta familia y a este amor. Nuestra historia es mágica desde el inicio y cada paso que damos lo sigue reafirmando. Gracias por animarte a vivir esta historia conmigo”, escribió Beccar en la publicación de Instagram, junto a un video en el que aparece caminando por la playa, hasta que la pareja se sienta en la orilla del mar y Sofía le entrega un anillo de compromiso. La actriz no puede parar de reír de felicidad y ambas se funden en un sentido abrazo.

La romántica pedida de casamiento a una ex Rebelde Way en la playa.

Pero la propuesta de casamiento no llegó sola. Y es que tras la pedida de mano de la futura mamá se ocultó una hermosa coincidencia. “Sofi tenía preparada una sorpresa. Pero no era la única que tenía preparado algo”, destacó Jazmín en el clip, bajo la canción de “Mi princesa” de David Bisbal. Y es que ambas tuvieron la misma idea y la actriz realizó también su propia petición: envolvió los ojos de Sofía con un pañuelo y se arrodilló frente a ella. “Podemos llamarlo conexión, aunque yo prefiero llamarlo magia. Las dos preparamos la sorpresa para el mismo viaje. ¡Y obvio que sí! ¿Cómo no vamos a querer apostar a esto tan lindo que tenemos?”, sentenció.

Y apuntó: “Obvio que mi sorpresa era otra, pero como ella se me adelantó, tuve que improvisar sobre el momento. Pensaba hacerlo tres días después”.

Jazmín espera su segundo hijo

Beccar Varela asistió al casting de Cris Morena en el año 2002, aconsejada por una amiga de su mamá, y se convirtió en una de las reconocidas caras de Rebelde Way. Pero hace varios años que dejó a un lado la actuación y continuó su carrera profesional de comunicación institucional en una empresa multinacional. En cuanto a lo personal, parece que también le va de maravilla. Y es que hace tan solo un par de meses que la pareja anunció que esperan un bebé.

La emoción de una ex Rebelde Way al anunciar que será mamá

“Una de las noticias más lindas de nuestra vida. Un cambio de vida y una nueva era. Se vienen momentos de movimiento, amor, paciencia y mucha felicidad. Una familia que se expande, que se agranda, que se forma de un amor inmenso. Bebit@, te estamos esperando con los brazos abiertos. ¡Sofía, qué lindo por Dios vivir esto con vos! Te amo!”, expresó Jazmín en su cuenta de Instagram. Junto al texto, compartieron un clip en el que Sofía, la protagonista de la historia, se traslada al baño de su casa para hacerse el test de embarazo y, tras ver el resultado, ambas comienzan a saltar y a llorar de emoción. Beccar Varela tiene otro hijo de su relación anterior con Franco Stivala.

LA NACION