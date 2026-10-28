El secreto del proverbio árabe: “Quien no comprende una mirada tampoco comprenderá una larga explicación”

La comunicación humana trasciende el uso exclusivo de las palabras para apoyarse en un vasto sistema de gestos, posturas y expresiones. Un conocido proverbio de la tradición árabe sintetiza esta realidad al afirmar: “Quien no comprende una mirada tampoco comprenderá una larga explicación”. Esta máxima resalta que los vínculos sólidos dependen más de la sintonía emocional entre las personas que de la capacidad argumentativa del emisor.

Según un análisis del portal Psicología Entrenamiento Mental y Emocional, la frase subraya la relevancia de la disposición interna y la empatía. El sitio especializado detalla que, si un individuo no logra descifrar los mensajes implícitos en la mirada de su interlocutor, es posible que ignore la conexión necesaria para cualquier intercambio efectivo. “Si alguien no puede descifrar lo que transmite una simple mirada, significa que no está prestando la atención adecuada, carece de empatía o está cerrado a interpretar señales básicas. Por más detallada y extensa que sea una explicación verbal, esa misma persona seguirá sin entender, porque el problema no es la falta de datos, sino la falta de apertura y conexión con el emisor”, señalan desde el portal mencionado.

Los vínculos sólidos dependen más de la sintonía emocional (Foto: Pixabay)

La comunicación efectiva exige trabajar la escucha activa y la sensibilidad. Cuando existe armonía entre dos sujetos, un simple gesto basta para alcanzar el entendimiento mutuo. Por el contrario, cuando falta esta sintonía, ni el discurso más elaborado resulta suficiente. Los expertos sugieren que la comprensión auténtica surge de la voluntad de captar el mensaje del otro antes que de la simple acumulación de argumentos verbales.

Para profundizar en el análisis de este lenguaje invisible, el sitio La Mente es Maravillosa explica qué revelan los ojos durante una charla. El parpadeo, por ejemplo, aumenta ante situaciones de sorpresa, emociones intensas o una carga mental elevada, aunque su frecuencia varía según la atención puesta en el momento. Por su parte, las pupilas se dilatan frente a estímulos diversos o en condiciones de baja luminosidad, lo cual evidencia una activación emocional, aunque esto no baste por sí solo para definir un sentimiento puntual.

Otros indicadores resultan determinantes. Entrecerrar los ojos suele asociarse con reacciones de desagrado, enojo o una actitud de autoprotección. La sincronía, o la coordinación del contacto visual, aparece cuando existe un vínculo real entre los participantes. En cuanto a la duración del contacto, un periodo prolongado suele asociarse con el interés, aunque esto depende siempre de la personalidad y el contexto social de cada individuo.

Finalmente, evitar la mirada no siempre implica ocultar información. La timidez, la incomodidad, la ansiedad o el deseo de finalizar un intercambio llevan a reducir el contacto directo. Del mismo modo, mirar hacia los costados es un gesto frecuente en personas inseguras, aunque existen estudios que asocian variaciones en el contacto visual con los momentos de engaño. En síntesis, la observación consciente es la llave maestra para entender el mensaje que subyace detrás de lo que callan los labios.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.