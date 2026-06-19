La historia de Miguel Ángel Rojas Palacios, el genio colombiano que sorprende al mundo por su IQ similar al de Einstein

Nacido en La Ceja, Antioquia, Miguel Ángel Rojas Palacios llamó la atención internacional desde muy pequeño por sus habilidades cognitivas. A los cinco años ya leía, escribía, hablaba varios idiomas y exhibía conocimientos avanzados en áreas científicas.

Quién es Miguel Ángel Rojas Palacios, el genio colombiano que saltó a la fama a los 5 años

Miguel Ángel Rojas Palacios, quien hoy tiene 13 años, saltó a la fama a los cinco años cuando su historia comenzó a trascender luego de que especialistas confirmaran que tenía un coeficiente intelectual (IQ) de 160 puntos. Esta cifra está ubicada dentro de los niveles más altos registrados por las escalas de medición de inteligencia.

El niño colombiano que a sus cinco años se hizo famoso por tener un IQ de 160, hoy tiene 13 años Captura de pantalla Youtube Telemundo

“Nos preocupa todo ese conocimiento que tiene en su cabecita”, expresó su madre, Alba Palacios, en una entrevista de 2017 retomada por Fox News.

Las señales de un desarrollo fuera de lo habitual aparecieron durante sus primeros años de vida. Cuando apenas tenía un año, ya reconocía el alfabeto en español e inglés. Poco tiempo después, comenzó a leer y escribir de manera autónoma, una habilidad que normalmente se adquiere varios años más tarde.

El avance de sus capacidades despertó la atención de su familia, docentes y profesionales de la salud, quienes observaron que el niño procesaba información con una rapidez poco frecuente para su edad.

“Cada día quiere saber más y más. Así que tenemos que ayudarle con eso; por ejemplo, necesitamos a alguien que pueda aclarar las muchas dudas que tiene”, dijo su madre en ese momento.

Los idiomas y los conocimientos que llamaron la atención del niño colombiano

Además de su temprana capacidad lectora, Miguel Ángel desarrolló habilidades lingüísticas que lo llevaron a comunicarse en inglés y a incorporar conocimientos de ruso y árabe mediante aprendizaje autodidacta.

Su interés por distintas áreas del conocimiento también se manifestó desde la infancia. Entre los temas que más dominaba se encontraban la astronomía y la anatomía humana, disciplinas sobre las que podía responder preguntas complejas con precisión.

A los cinco años era capaz de identificar planetas, estrellas y constelaciones, además de reconocer estructuras del cuerpo humano y explicar la función de diversos órganos. Estas capacidades contribuyeron a consolidar su imagen pública como un niño con aptitudes intelectuales excepcionales.

“Es el orgullo de la familia y una responsabilidad muy grande por la educación y todo lo que implica”, dijo su papá, Oscar Iván, en el programa Siempre Niños, emitido por la cadena Telemundo y conducido por Don Francisco. En ese momento Miguel Ángel demostró todas sus capacidades cuando solo tenía cinco años.

Qué significa tener un IQ de 160

De acuerdo con Very Well Mind, las pruebas de coeficiente intelectual utilizan una escala de distribución normal o curva de campana, un modelo estadístico donde la mayoría de los resultados se agrupan en el centro (con un promedio general de 100 puntos) y disminuyen hacia los extremos. La mayoría de las personas (68%) se encuentra dentro de un rango comprendido entre 85 y 115.

Una puntuación de 160 representa un nivel extremadamente inusual y corresponde a la categoría de personas excepcionalmente dotadas. Este resultado indica un desempeño sobresaliente en áreas vinculadas con el razonamiento lógico, la resolución de problemas, la comprensión verbal, la memoria de trabajo y la identificación de patrones.

De acuerdo con las estimaciones estadísticas utilizadas por especialistas, alcanzar una puntuación de ese nivel es un fenómeno poco frecuente dentro de la población mundial. Por esa razón, suele compararse con los valores históricamente atribuidos a figuras reconocidas por sus contribuciones científicas como Albert Einstein.

Educación y desafíos en los niños prodigio

El desarrollo de niños con altas capacidades intelectuales suele requerir programas educativos adaptados a sus necesidades. Por ese motivo, los padres de Miguel Ángel buscaron apoyo para acceder a una formación acorde con su nivel de aprendizaje.

Según relataron en distintas oportunidades, la familia enfrentó dificultades para financiar una educación especializada. Ante ese escenario, recurrieron a diversas iniciativas para obtener respaldo académico y económico que permitiera potenciar sus capacidades.

A sus cinco años, Miguel Ángel Rojas Palacios ya expresaba objetivos vinculados con la ciencia. Entre sus metas indicó que figuran convertirse en neurocirujano o formar parte de proyectos relacionados con la exploración espacial, un interés que lo llevó a manifestar su deseo de trabajar algún día en la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés).