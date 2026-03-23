A los 2 años leía letreros y veía documentales: el niño genio que hoy va a la universidad en Alabama

En ciertos casos, la edad no es un obstáculo para el aprendizaje. Así lo demuestra Van-Houston McMillion, un adolescente de 13 años que ha desafiado las normas educativas convencionales al convertirse en el estudiante más joven en inscribirse en el Calhoun Community College de Alabama.

Amante del abecedario y los documentales: cómo es la vida de Van-Houston McMillion

Desde muy temprana edad, Van-Houston mostró interés por el conocimiento. De acuerdo con su madre, Emma-Sara McMillion, el pequeño ya era capaz de identificar letras, carteles y pronunciar palabras con claridad con apenas dos años.

Cuando todavía era niño, comenzó a leer letreros en voz alta, mientras en sus tiempos libres veía documentales científicos y formulaba preguntas sobre sistemas sociales.

“Siempre supimos que era curioso e inteligente, pero no nos centramos en su gran capacidad. Nos centramos en alimentar su pasión por el aprendizaje”, dijo Emma-Sara en diálogo con Calhoun Community College.

“Desde leer letreros en la calle de pequeño hasta formular preguntas, la sed de comprensión de Van-Houston siempre ha sido clave”, agregó.

Educación de Van-Houston McMillion y resultados del SAT

El joven realizó sus estudios mediante educación en casa (homeschooling) individualizada, con un enfoque pedagógico centrado en el dominio de los temas en lugar de la memorización.

A los 12 años, Van-Houston se inscribió en la universidad X/@LovesProverbs

Para evaluar su desarrollo, Van-Houston McMillion realizó el Scholastic Assessment Test (SAT, por sus siglas en inglés) como referencia.

Tras obtener altos puntajes, sus padres concluyeron que su hijo estaba preparado para un entorno académico más exigente.

“Sabíamos que necesitábamos una universidad que lo desafiara de manera académica y que, al mismo tiempo, ofreciera el apoyo y la flexibilidad necesarios para un joven estudiante”, dijo su madre.

Cómo fue su admisión a la universidad en Alabama

A los 12 años, Van-Houston McMillion se inscribió en el Calhoun Community College de Alabama, convirtiéndose en el alumno más joven en ingresar en las últimas siete décadas.

Su proceso de admisión no fue convencional. De acuerdo con WAFF 48, la institución trabajó con su familia para garantizar que el entorno fuera adecuado y acorde con su madurez emocional, estilo de aprendizaje y aspiraciones a largo plazo.

El joven estudia un título de asociado en Ciencias en Educación General más una especialización en Química Captura de pantalla/AL

“Van-Houston es un ejemplo brillante de lo que sucede cuando la curiosidad, el trabajo duro y la comunidad se unen”, dijo el Dr. Hodges.

“Es un honor para Calhoun formar parte de su trayectoria, y nos enorgullece ofrecer un lugar donde estudiantes de todas las edades puedan prosperar y sentirse valorados”, continuó.

Actualmente, cursa un título de asociado en Ciencias en Educación General, especializado en Química.

Su carga académica incluye una mezcla de clases presenciales y en línea que incluyen las siguientes materias:

Gobierno nacional estadounidense

Composición en Inglés I

Seminario para estudiantes de primer año

Álgebra Universitaria Intermedia

Álgebra precálculo

Apreciación musical

Las ambiciones del niño prodigio que va a la universidad con 13 años

Para su madre, que es una emprendedora, autora y estratega familiar que ha educado en casa a todos sus hijos, las ambiciones de McMillion van más allá de ser el “niño más joven en”.

En este sentido, el joven prevé explorar formas innovadoras de resolver problemas del mundo real, iniciar negocios y estudiar sistemas en profundidad para mejorarlos. Todo, desde la humildad que lo caracteriza.

“Es una persona con los pies en la tierra. Es amable. Nunca se cree superior a los demás”, detalló su madre sobre el futuro de su hijo. “Su meta nunca ha sido ser el más joven. Simplemente quiere aprender“.