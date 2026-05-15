Albert Einstein mientras vivía en Nueva Jersey: “Lo importante es no dejar de preguntar”

El físico alemán Albert Einstein es un ícono de la ciencia y la investigación. A lo largo de su vida dejó diversas frases para la historia; una de las más famosas y recordadas la dijo meses antes de su muerte mientras vivía en Nueva Jersey: “Lo importante es no dejar de preguntar”.

La entrevista que Einstein brindó meses antes de su muerte

En 1955, Einstein vivía en Princeton, Nueva Jersey, en una pequeña casa ubicada en el 112 de Mercer Street, a la cual acudió William Miller, entonces editor de la revista Life, para una entrevista que se publicó bajo el nombre “Old Man’s Advice to Youth”. Never Lose a Holy Curiosity“.

Las actividades que hacia Albert Einstein

Según el artículo, que fue publicado en mayo de ese año, Miller buscó una entrevista con el físico con la esperanza de que su hijo Pat, que en ese entonces era estudiante de primer año en Harvard, encontrara inspiración para seguir sus estudios.

El autor relata que Pat, antes apasionado por la ciencia, se encontraba en un momento de apatía, preguntándose si realmente tenía sentido dedicarse a la investigación. En ese contexto, creyó que Einstein era el indicado para darle una lección, no solo sobre la ciencia, sino sobre la vida.

En la reunión, Einstein le dijo: “No te detengas a pensar sobre las razones de lo que haces, sobre por qué te preguntas. Lo importante es no dejar de preguntar”. En el artículo destacaron sus palabras como el consejo que el alemán dejó a los jóvenes: ”La curiosidad tiene su propia razón de ser. Uno no puede evitar maravillarse al contemplar los misterios de la eternidad, de la vida, de la maravillosa estructura de la realidad".

En ese diálogo, Einstein añadió que basta con intentar comprender un poco de los misterios cada día e invitó a nunca perder la “bendita” curiosidad.

Albert Einstein habló sobre la importancia de la curiosidad Getty Images

Más allá de la capacidad de comprensión analítica, le dijo a Pat que no intentara convertirse en un hombre de éxito, sino en un hombre de valor. “En nuestros días se considera exitoso a quien obtiene más de la vida de lo que da. Pero un hombre de valor dará más de lo que recibe”.

Antes de finalizar la entrevista, declaró: “Alégrate de tener un poco de conocimiento de algo que no puedes comprender. No dejes de maravillarte”. La entrevista fue publicada luego de la muerte de Einstein, quien falleció en abril de 1955.

Otras frases icónicas de Albert Einstein

A lo largo de su vida, el físico fue conocido por su mente aplicada a la ciencia. Sin embargo, también hablaba sobre la humanidad, los valores e, incluso, el humor.

Einstein murió en Estados Unidos en 1955

Estas son algunas de las frases más icónicas que pronunció, de acuerdo con una recopilación hecha por la Universidad de Princeton:

“El estado mental que permite a un hombre realizar este tipo de trabajo es similar al del devoto o del enamorado; el esfuerzo diario no surge de ninguna intención o programa deliberado , sino directamente del corazón”.

, sino directamente del corazón”. “Es importante para el bien común fomentar la individualidad, pues solo el individuo puede generar las nuevas ideas que la comunidad necesita para su mejora continua y para satisfacer sus necesidades; de hecho, para evitar la esterilidad y el estancamiento”.

para su mejora continua y para satisfacer sus necesidades; de hecho, para evitar la esterilidad y el estancamiento”. “ Mi interés por la ciencia siempre se ha limitado esencialmente al estudio de los principios . Que haya publicado tan poco se debe precisamente a esta circunstancia, ya que la gran necesidad de comprender los principios me ha llevado a dedicar la mayor parte de mi tiempo a búsquedas infructuosas”.

siempre se ha limitado esencialmente al . Que haya publicado tan poco se debe precisamente a esta circunstancia, ya que la gran necesidad de comprender los principios me ha llevado a dedicar la mayor parte de mi tiempo a búsquedas infructuosas”. “Mantén tu sentido del humor a lo largo de la vida, incluso en la vejez, porque muy pocos asuntos humanos se pueden sobrellevar sin humor ”.

”. “ Cualquiera que se atreva a erigirse en juez en el campo de la verdad y el conocimiento, naufraga ante la risa de los dioses ”.

en el campo de la verdad y el conocimiento, ”. “ Un hombre feliz está demasiado satisfecho con el presente como para preocuparse demasiado por el futuro”.

como para preocuparse demasiado por el futuro”. “¿Por qué nadie me entiende, pero le caigo bien a todo el mundo?"

Einstein renunció a su ciudadanía alemana y se convirtió en estadounidense

Einstein nació en Alemania en marzo de 1879, pero vivió y estudió en múltiples países. En Suiza, ingresó a la Escuela Politécnica Federal de Zúrich, donde se formó como profesor de física y matemáticas.

En 1901, año en que obtuvo su diploma, de acuerdo con la Organización del Premio Nobel, adquirió la ciudadanía suiza luego de haber renunciado a la alemana en 1896.

Luego de su graduación, comenzó a trabajar como asistente técnico en la Oficina de Patentes y, en su tiempo libre, produjo gran parte de su trabajo, lo que contribuyó a que fuera nombrado director del Instituto de Física Kaiser Wilhelm y profesor en la Universidad de Berlín.

A pesar de que recuperó la ciudadanía alemana en 1914, en 1933 volvió a renunciar a ella por razones políticas. Entonces, decidió emigrar a Estados Unidos para ocupar el puesto de profesor de Física Teórica en la Universidad de Princeton y en 1940 se nacionalizó como estadounidense. El físico murió el 18 de abril de 1955 en Princeton.